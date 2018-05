Đukanović: Od obnove nezavisnosti smo udvostručili plate i povećali standard građana

Predsjednik DPS-a Milo Đukanović kazao da je Crna Gora ozbiljno zaostala u razvoju za razvijenim evropskim državama, zahvaljujući dosadašnjim tumaranjima van evropskim bespućima, iako je ona danas kako je istakao, najrazvijenija ekonomija u regionu.

„Nažalost, Crna Gora je zajedno sa ostalim balkanskim zemljama skoro čitavu svoju istoriju tumarali vanevropskim bespućima. Zahvaljujući tome smo ozbiljno zaostali u razvoju za ostalim Evropskim državama“, rekao je Đukanović na promociji Kolacije DPS, SD i BS u Pljevljima .

On je kazao da je prosječna plata u Crnoj Gori 511 eura i da je najveća u regionu ali da je ona u razvijenim zemljama iznosi dvije do dvije i po hiljade eura.

„Ta razlika nam govori koliko smo nažalost izgubili vremena na Balkanu. Danas je važno da shvatimo da se CG vraća svom prirodnom domu. Crna Gora je sastavni dio evropske kulture sastavni dio savremene evropske civilizacije. Ne smijemo dozvoliti našim potomcima da kao generacije naših predaka pa i naša čežljivo razmišljamo o tome kada ćemo zaraditi nešto novca da provedemo vrijeme u Parizu Rimu i Londonu. Mi možemo dalje od ovoga u bliskoj budućnosti. Nije ova budućnost o kojoj govorim namjenjena generaciji naših potomaka. Kao neko ko se cio život bavio ekonomijom ubjeđen sam da dobrim vrijednim radom tokom narednih deset godina možemo bitno da unarijedimo kvalitet života. Za prvu deceniju od obnove nezavisnosti smo udvostručili plate obezbijedili šest milijardi stranih investicija, povećali standard građana. Crna Gora se dinamično kreće i to može da registruje svako ko iole ozbiljnije prati ekonomska i društvena kretanja u CG“, rekao je Đukanović.

Foto: Goran Malidžan

Đukanović je kazao da je put u Evropsku uniju i NATO smislen jedino ako ako nas vodi boljem životu.

„Ulazak Crne Gore u Nato i Evropsku uniju nije osnovni cilj vlasti već njeno vraćanje evropskoj kući i obezbijeđenja evropskih sistema vrijednosti. Da građanima Crne Gore obezbjedimo evropski kvalitet života to je ono što nas pokreće i ono što osnovna odrednica naše politike. Moje uvjerenje je da smo mi na korak od članstva u Evropskoj uniji i da ćemo u narednom petogodišnjem periodu ispuniti sve preostale uslove sprovodeći dalje odgovorno društvene reforme. Zvjeren sam da ćemo na kraju petogodišta biti spremni da našim partnerima iz EU kažemo mi smo svoj posao obavili sada je na vama da procjenite kada ćete nastaviti politiku proširenja a nema nikakve sumnje da će prva sledeća članica EU biti CG“, rekao je Đukanović na promociji u pjevaljskom Domu vojske.

On je kazao da bi svaka država koja bi i za vijek dostigla ovo što je Crna Gora sebe smatrala uspješnom, a da je to Crna Gora uradila za 20 godina.

Foto: Goran Malidžan

Đukanović je kazao da Koalicija DPS, BS i SD imaju sve uslove za pobjedu u Pljevljima, istakavši da im u tome puno pomaže politička konkurencija.

„Imamo iskustva u Pljevljia i cijeloj Crnoj Gori sa njihovom odgovornosti prema lokalnim interesima. Kako su upravljali i kako danas upravljaju Budvom dobro videite. Za njih je lokalna vlast je plijen koji treba podijeliti nema nikakvih zajedničkih interesa a najmanje interesa za razvoj grada Ogromne su razlike i svađe među njima, a jedino što ih održava je strah od nas i želja da podijele plijen. Da li Pljevlja treba da dozvole grešku vidješvši kako danas prolaze Budva i Kotor. To Pljevljaci sebi neće dozvoliti. Ubijeđen sam da će se u narednih dva tri mjeseca raspasti vlasti i u Budvi i Kotoru i stvoriće se uslovi da se pokaže toj opoziciji koja se prestavlja Pljevljacima putem video igrica da se odgovornost upravljanja gradom ne smije dati avanturistima“, rekao je Đukanović

On je kazao da je opozicija u Crnoj Gori sa sa najdužim opozicionim stažom u Evropi i da je sve dalja od svog cilja da osvoje vlast.

Đačić: Interesovao nas je isključivo opšti interes

Nosilac liste Koalicije DPS- SD-BS Mirko Đačić, aktuelni predsjendik Opštine Pljevlja, kazao su u sadašnjem mandatu radili u inteeresu građana.

„Nije nas interesovao lični već isključivo opšti interes. Sa pažnjom dobrog domaćina angažovanošću i kroz punu saradnju sa Vladom uradili smo više u protekle tri godine nego predhodne vlasti naših oponenata za tri mandata. Smanjili sm dug Opštine Pljevlja, vratili zatečene kredite i sve što smo korisno uradili uradili smo bez i jednog eura kredita. Sada Vam obećavam da ćemo i ovoga puta pobijediti“, rekao je Đačić.

On je rekao da su pred nama ozbiljni zadaci, prije svega dalji privredni i industrijski razvoj, ekološka danacija i dalje opremanje grada u arhitektonskom, infrastrukturnom i komunalnom smislu. Uredićemo i rekonstruisati centar grada i izgraditi otvoreni bazen u sportsko- rekreativnoj zoni. Uradićemo sve što je definisano našim izbornim programom. Mijenjaćemo grad na bolje sa željom da njegov identitet i tradicija ostanu isti“, rekao je Đačić.

On je kazao da će 27. maja pobijediti desetkovane ostatke „naših oponenata“ i to ubjedljivije nego ikada do sada. Na promociji su govorili i Vlade Milinković, Goran cerović, Sabrina Hadžiosmanović, Vesna Milinković, Kenana Strujić, Nataša Marković, Igor Golubović, Anela Kriještorac , Danijel Živković i Ilija Ašanin, kordinator DPS-a za Pljevlja.

