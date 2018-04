Đukanović opet hrabri pristalice da linčuju njegove kritičare

Predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović nastavio je sa otvorenom politikom zastrašivanja kritičara, optužujući nezavisne medije da promovišu fašističke ideje a nevladine organizacije da se bore za vlast.

To smatraju u nevladinom sektoru, medijima i opozicionim partijama, navodeći da Đukanović na političku scenu vraća atmosferu straha u kojem njegovi kritičari mogu biti mete napada.

“Imajući u vidu da je riječ o najmoćnijem čovjeku u zemlji, koji upravlja i zvaničnom silom i silama podzemlja, ali i utiče na mišljenje svojih pristalica i podržavalaca, vjerujemo da je ovakav rječnik ujedno i poziv drugima na preduzimanje određenih akcija protiv kritički orijentisanih NVO i medija”, kazao je predsjednik UO Instituta alternativa Stevo Muk, ističući da bi o tome trebalo da povedu računa nadležne institucije, od policije i tužilaštva do Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Gostujući u emisiji “Živa istina” predsjednički kandidat DPS-a kazao je da “Vijesti” promovišu fašističke ideje, navodeći da se “njegov sin diskriminiše porukama da ne može da bude neko ko se bavi biznisom na crnogorskom ekonomskom prostoru”.

On je rekao da suštinska opoziciona centrala nisu opozicione partije, već medijski koncern “Vijesti” koji sa dijelom NVO sektora “koriste za svoje eksponente na crnogorskoj političkoj sceni jedan dio crnogorskih opozicionih partija”. Ističući da sa “fašizmom ne može praviti kompromise“, on je naveo da mnogo ljudi na crnogorskoj javnoj sceni to radi i da su “pristali na pravila terora koja se diktiraju iz tih centara”.

“Dio medija i NVO, samo je prerušen, jer je riječ o ljudima koji su beskrupulozni borci za vlast, samo glume medije i NVO sektor, a sve da bi mogli biti borci za inostrane donacije, smatraju da je sve dopušteno, pa i unižavanje države. Nemam problem da to kvalifikujem. Zato sam dobio etiketu nekoga ko ugrožava slobodu tih slobodnih medija”, kazao je Đukanović.

Muk je pozvao Evropsku uniju da osudi govor mržnje prema kritičarima politika i prakse vlasti, a OEBS/ODIHR da u svom izvještaju o predsjedničkim izborima predstavi i osudi atmosferu koja se kreira ovakvim izjavama jednog od kandidata za predsjednika Crne Gore. Iz Delegacije EU u Crnoj Gori, kancelariji OEBS-a, ambasadi SAD i Vladi nijesu odgovarali na zahtjev u vezi sa tim da prokomentarišu Đukanovićevu izjavu.

Direktorica Centra za građansko obrazovanje (CGO) Daliborka Uljarević istakla je da se civilni sektor ne bori za vlast preko opozicije, već da je uloga NVO i medija da doprinesu oslobađanju, otvorenosti i transparentnosti crnogorskih institucija.

“Ali Đukanović ne razumije koncept nevladinog sektora, jer on i danas pripada mentalno drugom sistemu u kojem NVO nijesu postojale kao autonomni dio društva i u kojem je jedna partija bila alfa i omega svega u društvu. Sada već pokazuje karakteristike paranoje jer u svakom drugačijem političkom mišljenju, a svi mi imamo pravo da politički promišljamo iako ne pripadamo partijama, vidi one koji se bore za vlast. I za njega, a i mnoge njegove bliske i sve radikalnije saradnike, društveno djelovanje se i svodi na borbu i održanje vlasti a ne za doprinos stvaranju društva vladavine prava i jednakih šansi za sve. Kroz to svoje ogledalo oni opisuju nas”, kazala je Uljarevićeva.

Izvršna direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) Ana Novaković kazala je da su Đukanovićeve izjave opasne i nedopustive za pretendenta na predsjedničku funkciju.

“Ali, kako je riječ o Đukanoviću, nisu iznenađenje. U ambijentu koji decenijama gradi Đukanović nije nimalo lako djelovati. Moguće je da je njegova nervoza time veća što ove organizacije, pored njegovih ovakvih izjava, opstrukcija od strane kontrolisanih institucija, i kampanja koje organizuje preko svojih medija, i dalje rade i aktivno doprinose demokratizaciji Crne Gore”, kazala je Novakovićeva.

Predsjednik skupštine Medija centra Duško Vuković pozvao je Đukanovića da činjenično potkrijepi svoje tvrdnje o fašističkom ponašanju dijela medija i NVO i pokrene postupke pred nadležnim pravosudnim organima protiv njih, jer bi bez toga njegove pristalice to mogle shvatiti kao poziv na progon neistomišljenika i napade na njih. Predsjednica Centra za istraživačko novinarstvo Milka Tadić Mijović kazala je da priča o fašistima teško može zamagliti suštinu “da je Đukanović glavni problem ove zemlje”.

Komentare Đukanovića osudili su i Demokratska Crna Gora, Socijaldemokratska partija, Građanski pokret URA i Demos, navodeći da predsjednik DPS-a stvara atmosferu progona neistomišljenika.

Maraš: Opet traži linč zaposlenih u “Vijestima”

Izvršni direktor Medijske asocijacije jugoistočne Evrope Vuk Maraš smatra da je lider DPS-a svojom izjavom pozvao na linč zaposlenih u “Vijestima”.

“Osoba koja pretenduje da postane predsjednik zemlje, koja je aspirant na članstvo u EU, te članica NATO-a, nikako ne bi smjela sebi da dozvoli da slobodne i profesionalne medije kvalifikuje ‘fašistima’ i ‘reketašima’, samo zato što mu se ne dopada njihova uređivačka politika, te činjenica da se svakodnevno bave otkrivanjem slučajeva korupcije čiji su vinovnici osobe iz njegovog okruženja. Ovakvim kvalifikovanjem ‘Vijesti’ kao nezavisnog medija, Đukanović je ponovo, po ko zna koji put, novinarima, urednicima i svim zaposlenim u tom mediju nacrtao metu na čelu i de fakto pozvao na njihov linč”, naveo je Maraš.

On je napomenuo da je ovakva retorika Đukanovića u prošlosti bila praćena sa čak 25 napada na zaposlene u “Vijestima” i imovinu ovog medija.

Svi mediji, članovi Asocijacije iz Srbije, BiH, Kosova i Makedonije, objavili su stav asocijacije o napadu Đukanovića na “Vijesti”.

Pričom o fašizmu, prikriva svoju korupciju i konflikt interesa

Izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Vanja Ćalović Marković kazala je da su optužbe za fašizam providni pokušaj zataškavanja korupcije i konflikta interesa na najvišem nivou.

Ona je dodala da MANS nije slučajno meta Đukanovićeve retorike zbog ukazivanja na mehanizam kojim je omogućeno njegovom sinu Blažu “da reketira građane koji su prinuđeni da cijenu njegovog bogaćenja plaćaju preko svojih računa za struju.”

“Zbog toga u slučaju Blaža Đukanovića, sina, nije riječ o preduzetništvu, već o otvorenom parazitiranju na račun građana Crne Gore. Posao izgradnje malih hidroelektrana mlađem Đukanoviću garantuje profit samo i isključivo zbog toga, što je vlada njegovog oca predložila, a skupštinska većina usvojila zakon kojim mu je garantovano da će prodati sve što proizvede i to po cijenama većim od tržišnih,” kazala je ona.

Premijer tvrdi da su NVO primitivne i pakosne

Premijer Duško Marković na završnoj konvenciji predsjedničkog kandidata DPS-a poručio je da Crnu Goru niko neće blokirati na putu ka Evropskoj uniji.

Komentarišući pismo četiri NVO evropskim zvaničnicima, koje su tražile aktiviranje “klauzule balansa” zbog manjka reformi, Marković je kazao da je njihovo djelovanje primitivno.

“Može li biti primitivnijeg i pakosnijeg odnosa prema Crnoj Gori, ne može. Neće nas blokirati, niti iko ozbiljan na to i pomišlja. Neka se sjekiraju noćas jer Crna Gora će postati članica EU i to za vrijeme mandata Mila Đukanovića, kao budućeg predsjednika”, poručio je Marković.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (3 glasova)