Đukanović: Opoziciono upadanje u štabove DPS-a je traženje đavola

Predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović, kazao je, komentarišući incidente tokom izbornog dana, da nema izbornog procesa ni u jednom društvu a da nema prigovora i pojedinačnih incidenata i da je upadanje opozicionih aktivista u štabove DPS-a traženje đavola.

"Očigledno, bilo ih je i juče, nije lijepa slika, ta slika je smetala i meni i svakom u DPS-u. Opet, vjerujem da ćemo se složiti da par pojedinačnih incidenata bez tragičnih posljedica ne može ugroziti ocjenu da smo imali demokratski ambijent u kojem su ljudi mogli slobodno da izraze volju. Nijedan incident se nije dogodio na samom izbornom mjestu. Ne želim da opravdam niti jedan incident, ali želim da skrenem pažnju da moramo zajedno preuzeti odgovornost da se ti incidenti ne dogode. Kao što se sjećate, od Berana, preko Budve, na neki način se legitimisala praksa određenih opozicionih struktura da praktično upadaju u kuću DPS-u i da na taj način, da kažem, dokazuju neku svoju valjda političku snagu. Bolje bi bilo da tu političku snagu dokazuju na samim izborima a bilo je samo pitanje trenutka kada će se ljudi iz DPS-a spontano organizovati da ne dozvole upad u svoju kuću, jer ovdje nije u pitanju incident na izbornom mjestu nego pokuša jedne grupe opozicionih prvaka da uđu u izborni štab DPS-a", naveo je Đukanović.

Foto: Luka Zeković

. On je kazao da je DPS organizovana partija da u svakom mjestu od 1998. na ovamo ima svoj izborni štab.

"Mi sjedimo u štabu, pratimo izborni proces i na taj način pokušavamo da ispratimo tok izbornog dana i dovedemo do onog rezultata koji smo projektovali u tom mjestu. Nasilje u formi upada u naš prostor je prizivanje đavola, provokacija koja nažalost može imati i onakav odgovor kakav je bio juče. Žalim zbog toga, ne opravdavam to, državni organi su, razumio sam obavili već dio posla, ili će ga dovesti do kraja narednih dana, svako će iz tog lošeg iskustva dobiti ono što ga sljeduje, a nadam se da će i Crna Gora shvatiti i u redu opozicije i u redu vlasti da je unašem interesu da imamo neincidentan miran izborni proces", kazao je Đukanović na konferenciji za medije.

Upitan da li gradonačelnik Podgorice može biti neko ko je van izborne liste DPS-a, kao i da prokomentariše spekulacije da bi to mogao biti vlasnik kompanije Voli Dragan Bkan, Đukanović je rekao da nisu razgovarali ni sa kim o toj funkciji.

"Došli smo dorezultata koji nam otvara mogućnost da odaberemo najboljeg gradonačelnika. Zakonska mogućnost je takva da možemo da biramo i mimo liste. Nismo za sada razmišljali o tome ko bi u našem rasporedu obaveza u državnoj politici sjutra moga preuzeti tu duužnost i na samo listi i izvan liste. Mi ove pobjede na lokalnim izborima prije svega razumijemo kao priliku da napravimo ozbiljniju rekonstrukciju menadžmenta u lokalnim u pravama. Mi mislimo da smo imali jedan dobar kvalitet politike na državnom nivou i da uvijek i na svakom mjetu nismo imali jednako tako dobar kvalitet na nižim nivoima i ovo sada shvatamo kao izuzetnu priliku da napravimo ozbiljnu rekonstrukciju i ovu mladu generaciju sad auvedemo u izvršnu vlast u lokaln menadžmente da pokažu šta znaju i da na taj način steknu ona iskustva koja će im poslužiti dobri članovi Vlade, dobri poslanici, dobri predsjednici", kazao je on.

Đukanović je kazao da nije razmišljao o tome da li će se, sada kada je i zvanično predsjednik države, distancirati od partije.

"Nismo o tome stigli da razgovaramo, sve je bilo iznenandno, i moja kandidatura za predsjednika, a odmah iza toga su uslijedili lokalni izbori, tako da ćemo u novim okolnostima sada razgovarati u mirnijoj atmosferi", kazao je Đukanović.

On tvrdi i da na konvencijama partije nije govorio ostrašćeno iz pozicije stranačkog lidera već čovjeka koji prepoznaje svoju odgovornost za stratešku kurs državnog razvoja. "Sve što sam rekao na konvenciji DPS-a bio bih spreman da ponovim na konvenciji bilo koje druge partije koja me pozove da govorim, ali uz pretpostavku da je u pitanju partija koja poštuje državu Crnu Goru. Svkako ćemo narednih dana ozbiljno o tome razgovarati. On kaže da je situacija u Crnoj Gori specifična, da su u prvom planu državni interesi, ali da rezultati izbora opoiminju da državne interese ne možemo u potpunosti odvajati od uloge DPS-a.

Foto: Luka Zeković

"Naprotiv, mislim da u ovakvoj atmosferi kakvu imamo u Crnoj Gori građani nagrađuju DPS shvativši da je njen partijski program program nacionalnih interesa Crne Gore", rekao je Đukanović.

On je kazao da je pobjeda na lokalnim izborima još jedna ubjedljiva pobjeda istrajnosti crnogorske politike da nastavi putem evrospskog razvoja naše zemlje.

"Jučerašnje rezultate u paketu sa rezultatima predsjedničkih izbora doživljavamo kao finalnu tačku na pokušaj delegitimisanja ostvarenja naše koalicije na parlamentarnim izborima u oktobru 2016. godine. Konkurencija je pokušala da u pitanje dovede vjerodostojnost tih rezultata i uopšte mogućnost javnosti da u takvim uslovima saopšti svoj izborni stav. Prvo su, kako je naveo, bojkotovali rad institucija, a onda najavljivali da će rrezultatima predsjedničkih i lokalnih izbora pokazati da izbori u oktobru 2016 nisu bili slobodni", rekao je on.

Đukanović je kazao da je trijumf politike DPS-a na predsjedničkim, pa juče na lokalnim izborima u potpunosti odbacio ono što su sumnje koje je pokušala da iskonstruiše njihova politička konkurenija i da građani sve više podržavanju evropski kurs razvoja naše zemlje. On je naveo da je Crna Gora na kraju osmomjesečnog izbornog procesa i da taj iscrpljujući izborni proces predstavlja opomenu svima, a prije svega kreatorima izbornog sistema.

"Vjerujem da ćemo se nakon ovog iskustva svi zamisliti, posebno parlamentarne partije, da pronađemo neke bolje formule u izbornom zakonodavstvu koje će nam pomoćida ne gubimo ovoliko vremena i ovoliko energije u kontinuiranim izborima, danas se radujemo da je stavljena tačka na osmomjesečne izborne aktivnosti i sada možemo da se u potpunosti posvetimo na ono što su obaveze državne politike prema građanima Crne Gore.", rekao je Đukanović.

Govoreći o neuspjehu opozicije na jučerašnjim izborima, on je kazao da je jedan dio političke i javne scene ostao orobljen onim pređašnjim balkanskim iskustvom i balkanskim doživljajem politike, a da je politika na Balkanu dugo doživljavana kao sredstvo manipulacije ljudima, što, kako kaže, ne bi smjela biti.

"Nadam se da će izvući nauk, da će zakljuliti sa tim pokušajem da se Crna Gora destabilizuje, svejedno, putem bojkota institucija, ili putem nasilnog preuzimanja vlasti, da će svi shvatiti da to više nije praksa koju će podržati građani Crne Gore, da će iz toga izvesti zaključak da treba da svoje mjesto potraže u institucijama sistema, shodno podršci koju su dobili od građana, da se tamo predstave sa novom odgovornošću prema državi, a tamo ih zaista čeka ispružena ruka DPS-a i vladajuće koalicije", kazao je predsjednik DPS-a.

On dodaje da je DPS i do sada malo mariio za to da li negdje sami mogu vršiti vlast.

"Maksima je bila – hajde da proširimo front, hajde da obogatimo naš sastav svim upotrebljivim ljudima za obavljanje državnih poslova iz reda partnera koji dijele sa nama vrijednost, a to je poštovanje države i evropski pravac. Tako ćemo se ponašati i u narednom periodu, ne zaboravimo, pred nama su još dvije i po godine vršenja vlasti na državnom nivou, više nego dovoljno vremena za sve koji žele da prihvate ono što je elemntarna logika, državne politike i odgovornost prema građanima i koji žele sa nama da u nastavku mandata podijele odgovornost za ostvarenje najvažnijih interesa Crne Gore", rekao je Đukanović.

Foto: Luka Zeković

Govoreći o tvrdnjama da su funckioneri DPS-a pritiskali zaposlene u državnoj uprava, za koje nisu bili sigurni da su njihovi glasači, da ne izlaze na izbore, Đukanović je kazao da to prvi put čuje.

"U onim razgovorima koje sam vodio sa našim aktivistima, posebno u Podgorici kao koordinator partije, glavni prigovor koji sam dobijao sa terena jeste da upravo u redovima zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi veliki broj ljudi koji se neodgovorno odnose prema izbornom procesu, koji ne učestvuju u izbornom procesu, koji na taj način ne pokazuju očekivanu lojalnost prema onome što su interesi države, a interes države je da što više ljudi učestvuje u procesu, da saznamo šta je slobodna volja građana, a čini mi se i da su očekivanja onih koji su mi saopštavali te prigovore, na mjestu, da bi zaposleni u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi morali imati makar za zeru veći nivo odgovornosti prema državnim interesima", kazao je on.

Đukanović je, upitan kako će riješti problem formiranja Sudskog savjeta za čiji je izbor neophodna podrška opozicije, kazao da je pred nama vrijeme u kojem očekuje da će se i drugi politički subjekti drugačije ponašati. Da će shvati da je namjera da se delegitimišu izborni rezultati iz oktobra 2016. godine propala. Veoma je važno da imamo skladno funkcionisanje i sudske vlsti i potrudićemo se da u razgovorima sa parlmanetarnim partijama dođem do potrebne većine za izbor Sudskog savjeta. Marković je na to dodao da Vlada priprema izmjene Zakona o sudskom savjetu koji priprema njegovu deblokadu, ali i da bi želio da u tome učestvuje i opozicija.

Đukanović je, upitan kako će riješti problem formiranja Sudskog savjeta za čiji je izbor neophodna podrška opozicije, kazao da je pred nama vrijeme u kojem očekuje da će se i drugi politički subjekti drugačije ponašati. Da će shvati da je namjera da se delegitimišu izborni rezultati iz oktobra 2016. godine propala. Veoma je važno da imamo skladno funkcionisanje i sudske vlsti i potrudićemo se da u razgovorima sa parlmanetarnim partijama dođem do potrebne većine za izbor Sudskog savjeta. Premijer Duško Marković je na to dodao da Vlada priprema izmjene Zakona o sudskom savjetu koji priprema njegovu deblokadu, ali i da bi želio da u tome učestvuje i opozicija. Marković je kazao i da je jučerašnja snažna pobjeda DPS-a i koalicionih partnerai snažna podrška građana ekonomskoj politici koju je definisala DPS i pretočila ga u program ekonomskih reformi.

"Ova pobjeda nam daje novu energiju i novi zamajaca da stotine miliona eura koje planiramo budžetom usmjerimo u razvoj zemlje. Veoma je važno za nas u Vladi da će se u opštinama gdje smo pobijedili konstituisati vlast koja slijedi državne politike, nacionalne i programske politike, kako bi novac koji smo ve podijelili i projekte završili u zadatim rokovima. Posebno sam zadovoljan da je ovu pobjedu obilježila crnogorska mladost, ne samo na listama, već su nas slijedili u političkim i programskim akcijama", kazao je premijer.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (20 glasova)