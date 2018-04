Đukanović: Otužno je i nemoralno da predsjednica za promjene govori o pohari

Predsjednički kandidat DPS-a Milo Đukanović pozvao je u Baru "sve odgovorne glasače SDP" da ne daju glas kandidatkinji SDP-a Draginji Vuksanović kojoj je, nijednom je oslovivši imenom već samo "predsjednicom za promjene" posvetio skoro cijeli osvrt na političku konkurenciju na predstojećim predsjedničkim izborima.

"Odgovorni glasači SDP koji su dali doprinos ostvarenju naših zajedničkih ciljeva i najvećih pobjeda savremene Crne Gore, ne smiju dati svoj glas toj politici, jer taj glas odlazi direktno na smetlište savremene crnogorske politike, zajedno sa glasovima za četničke vojvode. Svakom biraču SDP-a je jasno da je ta partija izgubila kompas. Nažalost, SDP je sada na putu ozbiljnog anticrnogorskog lutanja i vode ih politički desperadosi", rekao je Đukanović na izbornoj konvenciji za Bar, Ulcinj i Budvu, održanoj u sportskoj sali "Topolica".

U osvrtu na prozivke Vuksanović sa njene ovonedjeljne konvencije u Baru, Đukanović je kazao da "njihova upozorenja da smo odgovorni za ovoliku nezaposlenost" gube smisao "kad se sjetimo da su oni svojom politikom rastjerali investitore".

"Predsjednica za promjene je učinila sve da se ne zaposli 400 Barana na Kraljičinoj plaži, pa je otužno i nemoralno da govori o pohari. Pa zar ima veće pohare od toga? A uradila je to da bi podigla stranački i rejting svog umišljenog lidera sa 2,9 na 3,1 posto. Pohara je i ono što rade u Luci Bar, da bi tamo upošljavali svoje srodnike", rekao je Đukanović.

Foto: DPS

Za političke konkurente je rekao da imaju "karikazuralnu politiku", te da "nije ozbiljno" udruživamje suprotnih koncepata kojima su zajedničke "samo frustracije zbog izbornih poraza iz kojih je, nažalost, rođena mržnja prema DPS".

Đukanović je dodao da iz te politike stiže nekoliko kandidata "iza kojih prepoznajemo siluete vječitih gubitnika Medojevića, Mandić, Bulatovića i Kneževića".

Foto: DPS

"Imaju gromoglasne pozive na promjene pošto-poto, silom na sramotu, a da nisu spremni da kažu kakve su te promjene i kuda vode. Žele da promijene sa vlasti DPS i mene - evo me na crti, pa neka me pobijede i promijene, i ja sam za promjene koje vode na dobro, ali, tu se ne završava njihov san, a Crnoj Gori se ne može prodati takav mačak u džaku, to je zapravo poziv na rušenje kao u septembru 2015. godine, kao u oktobru 2016. Iz građanske opozicije, opet, uzvikuju parole demagoške socijalne retorike, a samoljubivi lider naših bivših koalicionih partnera koji je partiju (SDP) izvukao iz prirodne koalicije sa DPS-om, htio je da tamo izigrava učenjaka, a sada su ga najurili novi lideri kao Bečić i Abazović", naveo je pored ostalog Đukanović.

Na konvenciji su prije Đukanovića govorili Milorad Milo Vukčević, Dina Desančić, Branka Nikezić, Zoran Srzentić, Božo Janković, Fatmir Đeka (DP), Predrag Jelušić, Nazif Cungu (FORZA), Munib Ličina (BS), Branimir Gvozdenović, Ivan Brajović (SD), te putem video-linka Alen Efović iz Pariza i Peđa Glavanović sa teretnog broda.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (11 glasova)