Đukanović: Preispitaćemo odnose sa EU ako odlažu proširenje

Predsjednik države Milo Đukanović kazao je da će Crna Gora preispitati odnose sa Evropskom unijom (EU) ukoliko u Briselu počnu premišljanja o proširenju. Odbacujući navode dijela javnosti da je euroskeptik, Đukanović je kazao da EU doživljava kao privilegovanog partnera, ali da se to partnerstvo mora dokazivati obostrano.

“Nije riječ o europskepticizmu, nego o pozivu budimo partneri. Crna Gora EU doživljava kao privilegovanog partnera, jer dozvoljavamo da nam kažu šta i kako da radimo sve dok je životna politika proširenja. Tog trenutka kad počnu premišljanja da li treba nekog da sačekamo zajedno smo kvalifikovali za preispitivanje naših odnosa. Da raspravimo da li su vrata zaista otvorena ili više ne postoje razlozi za privilegovano partnerstvo”, kazao je Đukanović u intervjuu za RTC, navodeći da se partnerstvo mora dokazivati sa obije strane.

“Moramo se vratiti partnerstvu. Ono od čega ja zebem je da ta strategija Evrope, uključujući i strategiju proširenja, u svojoj implementaciji doživljava ozbiljne deformitete koji prijete da kompromituju samu evropsku ideju. Zna se uspostaviti odnos prema Balkanu sa izvjesnim kolonijalnim sindromom. Vi ste tu da slušate to što vam mi kažemo, a naša pamet je podrazumijevajuća”. On je upozorio i da Crna Gora ima loših iskustava sa Delegacijom EU prilikom lokalnih izbora u Podgorici 2014. i promjenama u Javnom servisu. “Problem je ta nabusitost kojom se poručuje sa nekog portparolskog nivoa iz Brisela-nemate vi prava da pozivom na našu grešku promijenite one koji su učestvovali u tome. To nije obična greška i narušila je pravni sistem Crne Gore jer je ugrozila jedan zakon i nezavisnost Javnog servisa”.

Foto: Duško Miljanić

Đukanović je kazao i da Srbija obnavlja medijsko-političku ofanzivu prema Crnoj Gori, kako bi skrenula pažnju domaće javnosti sa pregovora o priznanju Kosova. On je kazao da se radi o ofanzivi nalik na one iz devedesetih godina, ističući da na zaoštravanje odnosa sa Beogradom utiče i politika prosrpskih partija u Crnoj Gori.

“Postoje dva razloga za tu ofanzivu-prvi je unutrašnji politički život u Srbiji koji je dominantno obiježen posljednjom fazom pregovaračkog procesa između Srbije i Kosova. Ne vidim drugog epiloga do priznavanja onog što se dogodilo 1999. godine, a ono što ne razumijem je da Srbija kroz djelovanje svoje medijske scene i izjave dijela političkih zvaničnika otvara druge frontove u regionu da bi ublažila fokus javnosti sa pregovora. Kada se dogodi epilog pregovora sa Kosovom, moraće da oporavljaju odnose koje su pokvarili”, kazao je on navodeći da “protagonisti velikosrpskog nacionalizma u Crnoj Gori zloupotrebljavaju interese srpskog naroda”.

Đukanović je ocijenio i da je “veoma glupa” izjava patrijarha SPC Irineja da je položaj crkve u Crnoj Gori gori nego u vrijeme osmanske okupacije, a da je status Srba kao u doba NDH.

“To je izjava kojom je Irinej, u suštini, abolirao Pavelića i NDH. To je izjava kojom je komplimentirao petstogodišnjem robovanju Osmanskom carstvu. Okolnost da nije negirao tu svoju izjavu me nije iznenadila, ona mi je samo potvrdila da SPC ostaje glavni frontmen velikosrpskog nacionalizma prema regionu i Crnoj Gori i da ostaje udarna pesnica onoga što žele ideolozi Velike Srbije i imperijalne Rusije na Balkanu. To mora ostati predmet pažnje državne politike Crne Gore u narednom periodu”, smatra Đukanović.

On je rekao i da nema nijednog razloga za organizovanje prijevremenih parlamentarnih izbora, niti za formiranje Vlade izbornog povjerenja. Đukanović tvrdi da vlast nije dala nijedan povod za izlazak opozicije iz parlamenta, pozivajući na saradnju u okviru institucija bez ucjena i ultimatuma.

“Ne vidimo nijedan razlog za organizaciju prijevremenih parlamentarnih izbora. Ne vidim nijednu sličnost sa 2016. Nema nijedan razlog da reanžiramo Vladu i da pravimo Vladu izbornog povjerenja. Ova Vlada ima legitimitet, a i premijer ima pravo na svoj stav o kojem bismo razgovarali. Iz razgovora koje sam imao sa njim znam da je njegov stav identičan mom. Treba se nadati redovnom obavljanju vladinih poslova u susret redovnim izborima koji će biti 2020”, rekao je Đukanović.

Povukao se zbog države, vratio zbog partije

Đukanović je kazao da se sa državnih funkcija povlačio nakon izbornih pobjeda kao da se otvori novi prostor za institucionalni razvoj. Uoči povlačenja, kako je naveo, ocijenjeno je da se završna faza reformi za članstvo u EU neće završiti u četiri godine i da su za to potrebna dva mandata Vlade. Zbog toga su, kako je rekao, uključeni ljudi koji su “imali manju energetsku potrošnju na obnovi nezavisnosti i ulasku u NATO”.

“Vratio sam se jer smo ocijenili da će ishod predsjedničkih izbora uticati na lokalne. Moj povratak je bio investicija za dvije izborne pobjede i pokazao se da je uspješna investicija“, kazao je on.



Koncesija za aerodrome nacionalni interes

Predsjednik Crne Gore je kazao da će dobar aranžman za Aerodrome, koji će počivati na dobrom koncesionom ugovoru sa referentnim partnerom, biti jedan od ključnih preduslova za dalji turistički i ekonomski razvoj.

“Nažalost to se u našoj javnosti predstavlja kao dominantno političko pitanje, kao pitanje odnosa u koaliciji, kao pitanje političkih prava ovog ili onog koalicionog partnera. Mislim da je to naopako. Ne želim ni da pomislim da tom pitanju tako pristupa koalicioni partner u vladajućoj koaliciji, mislim na Socijaldemokrate. Mislim da smo svi dovoljno zreli i odgovorni da svakom interesu pretpostavimo nacionalni interes. Veoma važan nacionalni interes Crne Gore, ukoliko želi da ostvari koncepciju dinamičnog razvoja, jeste da sebe učini dostupnijom”, istakao je Đukanović.

