Đukanović: Prespektiva sjevera nije u težačkom, industrijskom radu, već u turizmu i poljoprivredi

Prespektiva sjevera Crne Gore nije u nekom težačkom, industrijskom radu, već u turizmu i poljoprivredi, kazao je predsjednik DPS-a Milo Đukanović.

On je danas govorio na promotivnom skupu DPS-a u Štitarima u Beranama.

"Nama je šansa da aktiviramo poljoprivredne potencijale na sjeveru, da proizvodimo zdravu hranu, da tu zdravu hranu plasiramo upravo u hotele na sjeveru i na primorju i da na taj način stvorimo uslove za dobru egzistenciju ljudi, prije svega da zaposlimo ljude, a onda da ti ljudi od takvog rada mogu kvalitetno živjeti", rekao je Đukanović.

On je kazao da traži podršku Beranaca na lokalnim izborima 4. februara, kako bi DPS nastavio "neke dobre poslove" koje je započeo.

"Vi ste vidjeli da smo na državnom nivou započeli projekte koji zaista obećavaju ozbiljan preporod Crne Gore. Dakle, ne tako davno, do prije 10 godina izgledalo je nezamislivo da će Crna Gora smoći snage da gradi autoput prema sjeveru. Danas se taj autoput gradi. Danas će njegova prva dionica biti završena u maju sledeće godine, prva dionica između Podgorice i Mateševa, koja je vrijedna 900 miliona eura. Prije nego što završimo tu dionicu, već ćemo ugovoriti i početi sledeću dionicu, od Mateševa do Andrijevice. I ostaje nam naravno treća dionica od Andrijevice do Boljara, čime ćemo Crnu Goru kvalitetno povezati autoputem sa Srbijom i preko Srbije onda sa Srednjom Evropom."

On je kazao da za Crnu Goru koliko je važno da se povežemo sa Evropom, još je važnije da se uveže unutar, da bi se stvorili uslove da ljudi iz sjevernih djelova Crne Gore mogu lako komunicirati sa centralnom i južnom regijom.

Na taj način bi se, kako je naveo, zaustavilo iseljavanje sa sjevera.

"Džaba mi pričamo kako na sjeveru imamo odlične potencijale za razvoj turizma, energetike, proizvodnje hrane, ako se nastavi iseljavanje sa sjevera. A iseljavanje se događalo prije svega zato što je ljudima sa sjevera bilo nedostupan ili teško dostupan središni i južni dio Crne Gore. Bilo je potrebno po nekoliko sati sa velikom neizvjesnošću, nedovoljno dobrim putevima putovati između nekih udaljenih djelova sa sjevera Crne Gore do Podgorice ili do crnogorskog primorja. Danas kada pravimo autoput i kada otvaramo mogućnost da se za 45 minuta ili najduže sat vremena sa svakog dijela Crne Gore može vrlo pouzdanim putem doći do Podgorice, završiti posao i tog istog dana popodne ili naveče opet biti na svom imanju, na taj način se sprečava potreba da se ljudi iseljavaju i otvara perspektiva da na svojim imanjima mogu da se bave nekim korisnim biznisom".

Đukanović je kaza da neće biti probijanja rokova za gradnju autoputa.

Istakao je da se gradnjom puta između Berana i Kolašina preko Bjelasice, skraćujemo put iz Berana do Podgorice za 37-38 kilometara i otvara perspektiva pune valorizacije Bjelasice.

"Taj put se takođe gradi i u planu je da se 2019. pusti u saobraćaj. Paralelno sa tim, završavamo put između Slijepač mosta, od Bijeloga Polja prema Pljevljima i prema Žabljaku i na taj način takođe integrišemo sjever Crne Gore i povezujemo ga preko autoputa sa Podgoricom i sa južnim dijelom. Nikada se nije toliko intenzivno gradilo na sjeveru i stvarale pretpostavke za razvoj sjevera i za korišćenje njegovih resursa".

Naveo je da se radi i na valorizaciji Bjelasice.

"Nakon što smo prije koju godinu, zajedno sa renomiranom projektantskom kućom iz Kanade, napravili prostorni plan za valorizaciju Bjelasice, krenuli smo, obezbijedili smo sredstva i krenuli da gradimo ski centre na onim mjestima na kojima nam je taj prostorni plan pokazao njihovu opravdanost. Tako da se već gradi na kolašinskoj strani novi ski resort na koti 1600, iznad Jezerina gdje je do sad bilo skijalište a 1450, gradi se put prema mojkovačkom skijalištu, prema mojkovačkoj strani Bjelasice, gradi se put i izvodi komunalna infrastruktura na bjelopoljskoj strani Bjelasice. Dakle, uz ono što već imamo na Jelovici, i uz ovaj put o kojem govorim između Berana i Kolašina, stvorićemo uslove da se kompletna Bjelasica premreži sa žičarom, da se razviju skijaške staze. Dakle, u planu je da se razvije oko 250 kilometara skijških staza na Bjelasici, što je petostruko u odnosu na ono što danas Kopaonik".

Predsjednik DPS-a je kazao da Bjelasica ima potencijal da bude jedan od prestižnih zimskih centara u Evropi.

"I to nije priča za neka daleka vremena, to je priča koja je u toku. Ja sam vam kazao – gradi se prema Kolašinu 1600, gradi se prema Mojkovcu, gradi se prema Bijelom Polju, gradi se između Berana i Kolašina, dakle, sve ovo je realno da se završi od danas za tri godine, možda kraće od tri godine, nama je u planu da se završi za godinu i po, ali ja znajući sporost crnogorsku, uvijek ostavljam hajde i da probijemo neke rokove, a tada možemo da kažemo domaćim i stranim investitorima "Izvolite, sada imate infrastrukturu, izvolite, podižite hotele, podižite restorane, zapošljavajte ljude...", kazao je Đukanović.

