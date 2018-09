Đukanović priznao da namjerno guši institucije

Institucije sistema u Crnoj Gori pravljene su kao institucije na usluzi predsjedniku Milu Đukanoviću, njegovoj porodici, jedino je u Crnoj Gori moguće da se neko povlači sa državnih funkcija da bi obezbijedio institucionalni razvoj, a Đukanović je priznao da je svojom skandaloznom vladavinom oslabio institucije države Crne Gore i pretvorio ih u svojevrsnu partijsku mašineriju te ih specijalizovao za obračun sa političkim neistomišljenicima, poručuju iz opozicije.

Ove poruke uslijedile su nakon što je Đukanović u intervjuu za RTCG kazao da se sa državnih funkcija ranije povlačio “zbog potrebe da Crna Gora akcenat stavi na institucionalnom razvoju, umjesto individualnom autoritetu”. “Smatrao sam da je važno da se mojim odlaskom otvori prostor za jačanje državnih institucija. Sličan rezon me je rukovodio i 2016. iako su ti izbori bili poprište na kojima se branila tekovina crnogorske državne politike”, rekao je Đukanović i dodao da se za predsjedničku funkciju kandidovao jer je analiza pokazala da će ishod predsjedničkih izbora odrediti važne lokalne izbore i da je DPS-u potrebna ubjedljiva pobjeda u prvom krugu izbora. “Moj povratak je na neki način bila investicija u dvije izborne pobjede i pokazalo se da je bila uspješna investicija”, kazao je on.

Poslanik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović kaže da je samo kod nas moguće da se neko povlači sa državnih funkcija da bi obezbijedio institucionalni razvoj. “Za tu žrtvu nije se znalo do danas. Dakle, mi bismo trebali da slavimo zajedno sa Đukanovićem kada nije na državnim funkcijama, zar ne? I zar sada kada je ponovo predsjednik ne bi trebali da tugujemo? Naravno, on bi posebno morao biti tužan jer zna da njegov boravak u institucijama iste guši”, kazao je Danilović.

Državnici, oni pravi, doprinose razvoju državnih institucija, a kod nas, eto, moraju da se povlače sa njih. Recept za uspjeh je onda jednostavan. Đukanović i DPS treba trajno da se povuku i to će značiti stabilne institucije. Ne mora niko da se toliko žrtvuje - snaći ćemo se i bez te žrtve, kaže Goran Danilović

Iz Demokratske Crne Gore na ovakve izjave predsjednika poručuju da je on priznao da je upravo on izazazivao sve političke i institucionalne krize u zemlji, a onda se kao vješt političar pojavljivao u ulozi čovjeka koji iskazuje spremnost da sa ostalim političkim akterima hladi čorbu koju je sam kuvao. “Ako je bilo ko u državi imao dilemu da je ovaj politički kameleon kompletni državni aparat stavio pod svoju komandu sada nema sumnje da je to upravo onako kako opozicija godinama tvrdi. Sam je vrlo jasno saopštio da se povukao kako bi institucije ojačale, a vratio kako bi partija pobijedila na izborima”, kaže generalni sekretar Demokrata Boris Bogdanović. On dodaje da to ne znači ništa drugo osim da se slabljenjem institucija i stavljanjem pod partijsku komandu obezbjeđuje institucionalna prednost u odnosu na opoziciju u svim do sada održanim izbornim procesima.

Poslanica Demokratskog fronta (DF) Branka Bošnjak navodi da, ono što je više nego jasno, nažalost je, da je projekat nezavisne Crne Gore bio projekat njegove privatne države. “U tom cilju su i institucije sistema pravljene kao institucije na usluzi Đukanoviću, njegovoj porodici i kriminalnoj bratiji. On je svjestan da bi nezavisne i profesionalne institucije sistema značile njegovu političku smrt, zato bio on na državnim funkcijama ili ne, ne propušta da pod budnim okom drži i kontroliše rad svih institucija sistema, posebno pravosudnih organa”, kazala je poslanica DF-a “Vijestima”.

Stanje je takvo da neko ko nije lojalan DPS-u ne može biti ni obični ćata u nekom državnom organu, a ne na nekoj značajnijoj poziciji. Tako da nema dileme, u našoj državi “je sve savršeno lažno, a ostalo je pod kontrolom” što bi rekao Sansal u o svojoj knjizi “Kraj svijeta”, navodi Branka Bošnjak

Kontrola je, dodaje Bošnjak, potpuna u svim institucijama, kako se ne bi ništa prepustilo slučaju. ”Od Državne izborne komisije i Agencije za sprečavanje korupcije koje treba da zatvore oči nad njihovim izbornim lopovlucima i zloupotrebama, do Državne revizorske institucije, koja im se u jednom periodu malo omakla kontroli, pa su ekspresno ustoličili “nezavisne” Kovačevića i Jelića, te Savjeta RTCG koji sad tancuje onako kako DPS svira, a ovaj njegov intervju sa naručenim pitanjima je krunski dokaz toga”, kaže ona.

Predsjednik DPS-a prepreka departizovanim institucijama

Član predsjedništva Socijaldemokratske partije (SDP) Ivan Vujović kaže da niko ozbiljan nikada nije imao dilemu da ce se Đukanović ponašati kao predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) a ne kao predsjednik svih građana te da je u više navrata, pa i prije dva dana priznao da je suštinski on, personalno, prepreka uspostavljanju efikasnih i departizovanih institucija.

“Time daje najtačniju dijagnozu stanja demokratije i samih institucija, a što je EU jednostavno sažela kroz definciju “zarobljene države”. Eto, ako je za utjehu, makar u nečemu da se saglase EU i predsjednik države”, kaže Vujović. Funkcioner SDP-a je kazao i da je Đukanovič priznao i da je povratak na funkciju motivisan isključivo pobjedom na izborima. “Čime nam sugeriše da je partija, naravno, iznad države i da možemo očekivati dalje slabljenje i obesmišljavanje institucija”, kaže Vujović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)