Đukanović: Proizvodnja hrane je definitivno budućnost biznisa

Proizvodnja hrane je definitivno budućnost biznisa, ne samo crnogorskog, rekao bih i globalnog. Crnogorskog posebno, imajući u vidu sve što radimo na planu razvoja infrastrukture i turizma. Dakle, sa gradnjom novih turističkih i ugostiteljskih kapaciteta dobija se tržište za proizvođače hrane, saopštio je danas kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) za predsjednika Crne Gore Milo Đukanović.

Kako je saopšteno i z DPS, Đukanović je danas obišao farmu koka nosillja "Agromont" u Martinićima i razgovarao sa vlasnikom Božidarom Jokićem o dosadašnjim rezultatima i budućim planovima ovog preduzeća u oblasti proizvodnje hrane.

Đukanović je istakao mu je zadovoljstvo što je danas svjedočio dobrim rezultatima napora koje je kompanija "Agromont" napravila tokom posljednje tri godine, te da je riječ o veoma ozbiljnom poduhvatu koji može biti dobra smjernica svima koji žele da se bave proizvodnjom hrane u Crnoj Gori.

"Zadovoljstvo mi je da sam danas u prilici da obiđem farmu u Martinićima i da se osvjedočim u rezultate ozbiljnih napora koje je crnogorska kompanija "Agromont" napravila za predhodnih nepune tri godine, od vremena preuzimanja ove farme i šta je sve u međuvremenu urađeno na planu investicija i razvoja. Ovo je zaista jedan ozbiljan poduhvat i jedan veoma dobar putokaz za sve druge ljude koji razmišljaju o razvoju biznisa u Crnoj Gori. Jako je važno da proizvođači hrane slijede ovaj primjer, da su sa dobrim investicijama u tehnologiju, u dostizanje evropskog kvaliteta ISO 22000, spremni da se uhvate u koštac ne samo sa izazovima crnogorskog, nego i sa izazovima evropskog tržišta i da na taj način produžavaju vijek svom biznisu i da dalje šire mogućnosti svog biznisa", istakao je Đukanović.

On je dodao da je sa zadovoljstvom čuo i ideje oko daljih razvojnih projekata kompanije "Agromont" i oko njihove namjere da na samoj farmi dalje investiraju, ali i u drugim djelatnostima, počev od proizvodnje stočne hrane.

"Mislim da je to jako ohrabrujuće za ljude koji se bave ekonomijom u Crnoj Gori, za ljude koji se bave projektovanjem ekonomske politike, da ti naši napori već porađaju rezultate, dakle porađaju reakcije domaćih biznismena koji su spremni da prihvate te mogućnosti koje im otvara poslovni ambijent Crne Gore, i da svoj kapital, svoje znanje, svoju energiju ulažu u razvoj biznisa, a samim tim i u razvoj crnogorske ekonomije. Mislim da je to sve skupa veoma dobro i veoma važno za našu budućnost, i drago mi je da sam danas bio u prilici da mogu da ohrabrim ovaj pokušaj ovdje na farmi u Martinićima i koristim priliku da zaista sa ovog mjesta i inspirisan onim što sam vidio danas ovdje poručim da je definitivno krenula faza dobrog biznisa u Crnoj Gori u proizvodnji hrane i želim da podstaknem sve ljude koji razmišljaju na tu temu da iskoriste ovo dobro iskustvo, da iskoriste one potencijale koje danas nudi crnogorska ekonomska politika, uključujući i podršku preko Investiciono-razvojnog fonda, i naravno one mogućnosti koje će se svakodnevno uvećavati kako se Crna Gora bude približavala Evropskoj Uniji, mogućnosti korišćenja veoma povoljnih fondova podrške, uključujući i nepovratna sredstva, sada neposredno kroz IPARD program, ali u budućnosti sigurno kroz korišćenje još izdašnijih evropskih fondova za razvoj proizvodnje hrane u Crnoj Gori", kazao je Đukanović nakon obilaska farme.

Jokić je istakao da mu je posebna čast što je njegovo preduzeće posjetio Đukanović, budući predsjednik države, i čovjek koji je uspješno vodio Crnu Goru tokom proteklih godina.

On je kazao da je stalnim ulaganjem i modernizacijom tehnologije "Agromont" uspijeva da poveća kapacitete, a da su u planu i nove investicije u povećanje kapaciteta i dodatnu proizvodnju kao i da "Agromont" planira i izgradnju solarne elektrane snage od 1 MW , a ta investicija će iznositi 1.200.000 eura.

Iz DPS su kazali i da je Đukanović danas tokom posjete Danilovgradu, održao radni sastanak sa članovima i aktivistima Opštinskog odbora DPS Danilovgrad, a sa mladim Danilovgrađanima je u neformalnom druženju razgovarao o temama koje su trenutno u fokusu njihove paznje.

