Đukanović: Projekti poput autoputa otvaraju neslućene mogućnosti za razvoj

Predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) Crne Gore Milo Đukanović posjetio je danas Kolašin, gdje je obišao gradilište autoputa na Jabuci, i tom prilikom razgovarao sa inženjerima i radnicima kompanije CRBC koji izvode radove na prvoj dionici autoputa Bar – Boljare.

Kako su kazali iz te partije, Đukanović je istakao značaj autoputa kao najvećeg infrastrukturnog projekta u istoriji Crne Gore, posebno za razvoj sjevera i dalje investicije u turističke potencijale države.

„Drago mi je da sam danas u Kolašinu, u okviru kampanje za predsjedničke izbore i logično je da boraveći u ovoj opštini posjetim i gradilište autoputa. Želio bih da podsjetim da je politika koju zagovara Demokratska partija socijalista i koju sam, zajedno sa drugim ljudima u okviru izvršne vlasti, promovisao u dugom predhodnom periodu, bila politika ubrzanog ekonomskog razvoja Crne Gore, koji je podrazumijevao prije svega ubrzan razvoj kapitalne infrastrukture. Naravno, posebnu pažnju smo poklanjali razvoju sjevera, sa željom da u okviru ukupnog razvoja prevaziđemo zaostajanje sjevera i da obezbijedimo ravnomjeran regionalni razvoj. Na tom planu je zapravo izgradnja autoputa ključni posao koji završava Crna Gora, odnosno sada kojeg predvodi njena Vlada, i danas sam zaista bio u prilici da sa zadovoljstvom čujem da se radovi odvijaju u skladu sa predviđenom dinamikom i da će biti završeni tokom naredne godine", kazao je Đukanović.

Kako je dodao, posebno je važno što je Vlada potpisala novi memorandum sa aktuelnim izvođačem radova na autoputu koji podrazumijeva nastavak radova na drugoj dionici od Mateševa do Andrijevice, i na trećoj od Andrijevice do Boljara, čime se zapravo kompletira najteži, najvažniji, najskuplji dio crnogorskog autoputa.

Kada se ima u vidu da je takav memorandum potpisan i sa Vladom Srbije za gradnju završne dionice autoputa kroz Srbiju do granice sa Crnom Gorom, napominje Đukanović, sada je, kako je rekao, potpuno jasno da imamo veoma preciznu projekciju završetka ukupih radova, na kraju kojih će Crna Gora imati "jednu kvalitetnu saobraćajnu kičmu, ne samo prema Srbiji nego i prema Centralnoj Evropi."

"To je jako važno zato što vjerujem da je ne samo za turistički, nego za ukupan ekonomski razvoj za Crnu Goru presudno da bude dobro saobraćajno povezana. To je prevashodno važno za turizam, ali ne samo za tu djelatnost, već za ukupnu crnogorsku ekonomiju i Crnu Goru kao investicionu destinaciju. Mislimo da je dobro, dakle, da je Crna Gora konačno smogla snage da realizuje i ovakve zahtjevne projekte i zadovoljstvo je, naravno, da smo se povezali sa kvalitetnim partnerima koji su u stanju da izvršavaju preuzete obaveze u predviđenom roku. Takođe mislim da je važno napomenuti i da izgradnja ovih kapitalnih infrastrukturnih projekata otvara neslućene mogućnosti razvoja. Danas u Kolašinu već imamo ozbiljne radove na razvoju turističke ponude. Danas se na kolašinskoj strani Bjelasice, u skladu sa prostornim planom Bjelasice i Komova, realizuju radovi koji u cjelini vrijede 22 miliona eura, otvara se još jedno skijalište pored „Bjelasice 1450“ – „Bjelasica 1600“ na kolašinskoj strani, završava se put koji spaja „1450“ i „1600“, predviđeno je da se do kraja ove godine završi i montaža nove žičare šestosjeda, da se završi bazna stanica sa parkingom, da se završi elektro i vodosnadbijevanje novog lokaliteta, da se nabavi mehanizacija, i da se na taj način zaokruži prva faza i da se zapravo to skijalište pusti u funkciju. Takođe, veoma je važno da podsjetimo da se intenzivno radi i na mojkovačkoj i na bjelopoljskoj strani Bjelasice, na sve te tri strane Vlada ulaže oko 70 miliona eura, otvarajući nova skijališta i Cmiljača u Bijelom Polju i Žarski na mojkovačkoj strani. Kada se tome doda i put koji se gradi između Berana i Kolašina kojim se skraćuje putovanje ljudi iz beranskog kraja prema Kolašinu i prema Podgorici za 40 kilometara, čime se zapravo objedinjuje ponuda Bjelasice, to daje jasnu sliku o cjelini investicionih napora koje Crna Gora i njena Vlada ulažu u realiziaciji svoje strategije bržeg razvoja sjevera", ističe Đukanović.

On je kazao kako vjeruje da je Crna Gora na početku jedne faze koja će označiti ekonomski i ukupan društveni procvat sjevera zemlje.

"Drago mi je da se potvrđuje ono što tvrdim da su razvojni resursi Crne Gore sada značajnije koncentrisani u sjevernom dijelu, nego u južnom i centralnom dijelu države, i naravno bilo je neophodno učiniti ovakve investicione napore ulaganja u infrastrukturu da bismo, nakon tih skupih ulaganja, mogli da kažemo privatnim investitorima „dobrodošli“, da oni krenu sa izgradnjom hotela, ugostiteljskih objekata, proizvodnih objekata za proizvodnju hrane, dakle da iskoriste sve ono što smo mi uradili u infrastrukturi i da rezultat svega toga budu nova radna mjesta i viši kvalitet života, viši životni standard ljudi na sjeveru Crne Gore. Mi mislimo da su to stanovnici odavno zaslužili, nažalost, da kažem splet loših okolnosti posljednjih decenija nas je uglavnom bio koncentrisao da rješavamo neka predhodna pitanja, ali danas možemo da kažemo da smo ih uspješno riješili – Crna Gora je nezavisna, Crna Gora je stabilna, Crna Gora je na putu evropskog razvoja, znači danas možemo da se posvetimo ovakvim projektima i da sa zadovoljstvom svi zajedno vidimo kako nastaju novi, nastaju skupi, vrijedni objekti koji će značajno unaprijediti kvalitet života svakog građanina Crne Gore“, poručio je Đukanović.

Kako navode iz DPS-a, Đukanović se tokom današnje posjete Kolašinu sastao sa članovima i aktivistima Opštinskog odbora DPS Kolašin, a u hotelu „Šeraton“ je razgovarao sa mladim građanima Kolašina.

"U nastavku svoje predsjedničke kampanje, Đukanović će danas boraviti i u posjeti Mojkovcu, gdje će se imati sastanke u Opštinskom odboru DPS tog grada, a takođe će dati i intervju lokalnom javnom servisu Radio Mojkovac. Predsjednik Đukanović svoju kampanju nastavlja posjetama Žabljaku, Šavniku i Pljevljima, gdje će večeras i sjutra razgovarati sa građanima," zaključili su iz DPS-a.

