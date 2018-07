"Đukanović skreće pažnju partnerima iz EU da treba da žmure na kršenja zakona..."

Media Centar upozorava javnost na obmanjujuće opservacije predsjednika Demokratske partije socijalista i Crne Gore Mila Đukanovića u vezi sa pitanjem Savjeta RTCG, koje je iznio juče na sjednici Savjeta za praćenje realizacije izbornog programa DPS, saopštili su danas Dragoljub Vuković, predsjednik Skupštine Media centra i Goran Đurović, direktor Media centra.

"Đukanović je, prema izvještajima sa te sjednice, kazao kako su "u prvi plan izbili problemi koje su nam servirali partneri iz Evropske unije (EU), a koji se tiču, recimo, Savjeta RTCG, profesionalnosti, objektivnosti rada Agencije za sprječavanje korupcije". Političko nasilje njegove partije i njenih koalicionih partnera, kojim je, mimo zakona, promijenjen sastav Savjeta nacionalnog javnog medijskog servisa i upodobljen volji vladajuće većine, a nakon toga i smijenjen menadžersko-uređivački tim RTCG, Đukanović sada želi da predstavi kao neki marifetluk "partnera iz Evropske unije", kojim se željelo postići ko zna šta. On ne objašnjava kako je to nešto što je unutrašnji problem par excellence mogla crnogorskom društvu da servira EU, jer to nije moguće ni objasniti a da obmanjivač ne upadne u još dublju rupu nelogičnosti. Đukanović ustvari, skreće pažnju "partnerima iz Evropske unije" da treba da žmure na kršenja zakona i druge nedemokratske prakse u Crnoj Gori, jer ima važnijih pitanja na putu evroatlantskih integracija", navodi se u saopštenju Vukovića i Đurovića.

Vuković Foto: Filip Roganović

Oni su poručili da je reagovanje Evropske komisije upravo bilo precizno i optužujuće za Đukanovića, jer je utemeljeno na vrijednostima koje baštini EU, od kojih je Crna Gora još uvijek daleko, što dokazuje činjenje aktuelne vlasti.

Đurović Foto: Zoran Đurić

"Da ne bi bilo po onoj narodnoj, da svršenom poslu mane nema, Media Centar ponavlja, u ime prava javnosti da zna, da se nacionalni medijski javni servis RTCG sada nalazi pod direktnom upravom vladajuće Demokratske partije socijalista i da je takvo stanje stvari nelegalno i nelegitimno. Imajući to u vidu, Media Centar ponovo poziva članove takvog nelegalnog i nelegitimnog Savjeta da podnesu ostavke. Ovaj se poziv, napominjemo, posebno odnosi na one članove koji su pružali kakav-takav otpor otimanju RTCG od društva kome po zakonu i demokratskim standardima jedino može da pripada", zaključili su Vuković i Đurović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (2 glasova)