Đukanović sprema teren za odlaganje EU reformi

Uprkos porukama predsjednika Mila Đukanovića da neće klečati pred Evropskom unijom, on i predsjednik Vlade Duško Marković u suštini imaju isti stav kada su u pitanju evropske integracije, smatraju u nevladinom sektoru, dok u opoziciji ovo tumače kao mimoilaženje prvog i drugog čovjeka Demokratske partije socijalista. Međutim, saglasni su da Đukanović ovakvom porukom priprema teren za odlaganje suštinskih reformi.

“Premijer jeste obazriviji u davanju komentara, ali uporno insistiranje da Crna Gora prednjači u reformama u odnosu na ostale države zapadnog Balkana ima isti cilj kao i izjave predsjednika”, smatra izvršna direktorca Politikon mreže Jovana Marović.

Dok je premijer posljednjih mjeseci slao poruku da Crna Gora može postati članica i prije 2025. godine, predsjednik je ove nedjelje sa Foruma To be secure (2BS) poručio da ne misli da treba moliti za prijem u EU.

“Mi ne mislimo da treba stojati, klečati i moliti da se otvore vrata EU. Mi vidimo Evropu kao zajedničku odgovornost. Mi smo spremni da preuzmemo svoj dio odgovornosti za stabilnost i dalji napredak Evrope”, kazao je Đukanović na jednom od panela.

On je, takođe, u novembru prošle godine kazao da se EU ponaša kao “mlada nevjesta”.

Komentarišući skorašnju izjavu Đukanovića, Marovićeva je kazala da predsjednik često pokušava da ubijedi javnost da je Crna Gora uradila mnogo više u procesu evropskih integracija nego što zapravo jeste, te da bi EU trebalo brže da je integriše u svoje strukture jer su rezultati i posvećenost nesporni.

“Ovakve izjave da Crna Gora neće klečati i moliti da se otvore vrata EU ne odgovaraju stvarnom stanju i stepenu demokratizacije, jer se izvršna vlast samo simbolično bavi obavezama iz procesa, fokusirajući se na kozmetičke izmjene. Istovremeno, teško da bi klečanje pomoglo, ali bi crnogorska pozicija svakako bila ojačana kada niko ne bi sumnjao u otklon od nedemokratskih praksi. Stanje u mnogim oblastima, gotovo svakodnevni napadi na medije i sukobi klanova ne daju za pravo Crnoj Gori da podsjeća EU na velike rezultate”, kazala je ona za “Vijesti”.

U posljednjih mjesec dana izvršen je pokušaj ubistva na novinarku “Vijesti” Oliveru Lakić, a glavni grad je ove sedmice bio poprište sukoba kriminalnih klanova u kojem je stradao vlasnik diskoteke “Beagle” Miodrag Kruščić.

Milan Đaković iz Građanskog pokreta URA smatra, međutim, da izjava Đukanovića ukazuje na različita mišljenja u vrhu DPS-a.

“Kontradiktorne izjave pomenute dvojice u posljednjih nekoliko dana daju pravo na sumnju da postoji mimoilaženje između Đukanovića i Markovića. Međutim, DPS i njegovi funkcioneri odavno su pokazali da im do evropskih integracija nije stalo i da to njima nije prioritet. Marković i dalje pokušava makar retorički da stvori privid kod javnosti da se Vlada sa njim na čelu snažno zalaže za integracije iako znamo ko je onaj ko stvarno kreira politiku Markovića”, kazao je on za “Vijesti”.

Oboje sagovornika “Vijesti” su, međutim, saglasni da se izjava Đukanovića o klečanju može tumačiti kao najava usporavanja ispunjavanja obaveza iz procesa pristupanja.

“Takve izjave se mogu tumačiti kao pripremanje terena za dalje odlaganje najzahtjevnijih refomi, jer će i tada crnogorski zvaničnici kriviti nekog drugog za neuspjeh”, ocijenila je Marovićeva, dok je Đaković kazao da je dosada taj proces makar retorički bio podržavan od strane Đukanovića kako bi se stvorio privid da je iskreno okrenut integracijama.

“Sada već igra otvorenih karata i poručuje da mu prioriteti neće biti integracije, kao što ni dosada nijesu bile,” zaključio je on.



