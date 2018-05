Đukanović sramnom izjavom sakriva odgovornost

Poruka lidera DPS-a i novoizabranog predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da novinarka “Vijesti” Olivera Lakić nije prava meta ranjavanja, već da je to država, licemjerna je i sramna jer je umjesto žaljenja pokušao sebe da predstavi kao žrtvu napada.

To je poruka brojnih novinarskih i nevladinih udruženja i predstavnika političkih partija u Crnoj Gori.

Đukanović je u srijedu uveče, dan nakon što je pucano na Lakićevu ispred njene zgrade, izjavio da je novinarki nanesena “kontrolisana šteta”. “Hoću da kažem da ću se i dalje sa istim entuzijazmom, do istrebljenja, boriti protiv svih vidova kriminala i protiv svakog kriminalca... i protiv heroja iz mraka koji prislone pištolj na nogu novinarke, da bi joj hirurški precizno nanijeli kontrolisanu, ali nekom drugom ko je politička meta, nekontrolisanu štetu. Ali, jednako tako i protiv svih onih koji misle da ih njihov medijski biznis dovoljno dobro štiti od svega nezakonitog i nemoralnog što čine”, kazao je Đukanović.

Ocijenio je da se napadom na Lakićevu željela “posijati sumnja i nanijeti moralna i politička šteta, određenim javnim ličnostima, djelovima državnog sistema, pa i samoj državi Crnoj Gori”.

Predsjednik GP URA Dritan Abazović rekao je “Vijestima” da je izjava Đukanovića nastavak “beskrupulozne sramne politike koju propagira godinama”, a koja je kulminirala optužbama za fašizam.

“Poražavajuće je što Đukanović želi da prikaže da neke druge strukture žele da ometaju evropski put Crne Gore i da je napad na gospođu Lakić zapravo napad na državu, a upravo se dešava suprotno. Bilo bi pravedno da je Đukanović preuzeo odgovornost kao neosporno politički autoritet u ovoj državu ili krivicu adresirao direktno na premijera i Vladu, koja je svojim radnjama omogućila da se kriminalci nesmetano šetaju ulicama i da s vremena na vrijeme ubiju ili rane koga god misle da treba”, kazao je Abazović.

On smatra da je ovo poruka policiji i tužilačkim organima da se napad na novinarku zataška, te da je ubijeđen da će se naći neki formalni krivci koji će biti daleko od nalogodavaca.

Bivši šef Skupštine Crne Gore i predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić u otvorenom pismu Đukanoviću navodi da je “izjednačavati oružane napade plaćenih ubica na novinare, sa boljim ili gorim tekstovima o kriminalu koji konstatuje i EU, bez presedana na javnoj sceni civilizovanog svijeta”.

“Kada bi to moglo biti tačno onda biste vi sami gospodine Đukanović bili među najvećim ‘medijskim ubicama’ na prelazu dva vijeka. Količina meta koju ste vašim ‘Izdajnicima’ od srpstva 1990-tih do Crne Gore danas, fabrikama laži Pink-Informer kartela nacrtali, nije razlog da vas izjednačavaju sa dnom svakog društva. Naravno čak ni vi se ne možete, zbog produkovanja toliko neistina, a kamoli hrabri istraživački novinari, izjednačiti sa iznajmljenim ubicama iz sačekuša”, naveo je Krivokapić.

Direktorica MANS-a Vanja Ćalović Marković potvrđuje da je nevjerovatno da Đukanović ni u jednom trenutku ne osuđuje napad na novinarku: “Ta izjava predstavlja brutalni pokušaj manipulacije samo sa ciljem da na neki način sakrije sopstvenu odgovornost jer je on lično pozvao na napad kada je novinare nazvao fašistima i on lično je stvorio sistem u kojem nema kazni za napadače i u kome nema odgovornosti za to što nema rezultata u istragama”, kazala je ona “Vijestima”.

Uviđaj nakon napada Foto: Filip Roganović

Smatra da je posebno “licemjerna” izjava da će se do istrebljenja boriti protiv svakog kriminalca, a na potjernicama su njegovi prijatelji po biznisu. “Zato nikad nije i nikad se neće pokrenuti nešto protiv njih. Nego će se očigledno do istrebljenja boriti protiv svojih kritičara”, kazala je.

Iz Koalicije za 21. vijek (URA-Demokrate) lidera DPS optužili su za izvrtanje teza i poručili mu da je najbolje da se povuče sa predsjedničkog mjesta, prije nego ga i preuzme. “Pucano je u Oliveru, a ranjeno je cijelo društvo i sistem univerzalnih vrijednosti”, navode oni.

Poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović rekao je da je Đukanović skinuo odgovornost sa najodgovornijih - sebe i premijera Duška Markovića. Vučurović smatra da predstavnici EU u Podgorici “žmure na činjenicu da je na sceni posljednja diktatura u Evropi, i u kontinuitetu podilaze i blagonaklono gledaju na razne poteze aktuelne vlasti”.

Iz SNP su rekli da se ne smiju olako donositi zaključci ko je odgovoran i crtati mete bez dokaza.

Reporteri bez granica objavili su juče da je Đukanović osudio napad na Lakićevu, ali da su ga novinari optužili za licemjerstvo, jer ih je ponovo okarakterisao kao “fašiste”.

Predsjednik Komisije za istrage napada na medije i njihovu imovinu Nikola Marković ocijenio je da je Đukanovićeva izjava “u najmanju ruku sramotna”. “Umjesto da izrazi žaljenje zbog napada na našu koleginicu Oliveru Lakić on pokušava taj zločin da relativizuje pravdajući ga nekakvim nebuloznim stavovima, gdje govori o radu medija, o neplaćanju poreza.

Mislim da smo svi koji težimo profesionalnom i slobodnom novinarstvu obavezni da pružimo otpor ovakvim stavovima, jer svi znamo da kad Đukanović nešto kaže to odmah ima reperkusije na rad slobodnih medija i novinara”, kazao je Marković “Vijestima”.

Urednica “Monitora” Milena Perović Korać kazala je Televiziji Vijesti da nakon ove izjave novinari mogu očekivati optužbe da sami sebe napadaju, dok je aktivista ”Medijskog centra”Dragoljub Duško Vuković kazao da bi institucije, ukoliko se, kako sumnja Đukanović, Lakićeva žrtvovala kako bi se neko oštetio, trebalo dodatno da rade na rasvjetljavanju njenog slučaja.

Generalna sekretarka Društva profesionalnih novinara Mila Radulović složila se da se državi nanosi šteta, ali zbog toga jer nije otkrila napadače i nalogodavce na novinare u svim slučajevima koji ukazuju na njihovu moguću vezu sa organizovanim kriminalom, kao i u slučaju Lakić. Direktor Instituta alternativa Stevo Muk rekao je da Đukanović tvrdoglavo nastavlja lični obračun sa kritičkim medijima, a pri tom pokušavajući da relativizuje zločin, izjednačava žrtve i zločince. “Umjesto iskazivanja kajanja i izraza lične odgovornosti, on isključivo strahuje za sopstveni lik u ogledalu međunarodne zajednice”, kazao je Muk “Vijestima”.

Darko Ivanović (Građanska alijansa) smatra da se od Đukanovića najmanje očekuju ovakve izjave. “Od njega se očekuje žaljenje, a ne gordost, poziv na akciju - a ne skretanje pažnje sa ključnih pitanja, a ona su: da li se osjeća odgovornim za ovakvo stanje?”, rekao je.

Stejt department: Zahtijevamo brzu i odlučnu istragu

Američki Stejt department zatražio je brzu i odlučnu istragu, navodeći da su uznemireni zbog napada na Lakić i poručili da novinari moraju raditi nezavisno i bez nepropisnog uticaja u bezbjednim uslovima da bi se zaštitila otvorena, demokratska društva. “Pratimo situaciju u vezi sa tim krivičnim djelom i zahtijevamo brzu i odlučnu istragu da bi se odgovorni priveli pravdi”, prenosi “Glas Amerike”

Iz austrijske izdavačke kuće “Štirija”, jedne od vlasnika Vijesti, tvrde da su “šokirani” kukavičkim napadom na Lakićevu. “Odlučni smo da se ujedinimo protiv besramnih ljudi koji namjeravaju da zastrašuju medije i protiv onih koji se bore protiv nezavisnog izvještavanja. Njihov monopol nad moći će nestati, sloboda će nadvladati”, poručio je šef Savjeta Štirije Mihael Lohmejer.

I Slovenački PEN i Komitet “Pisci za mir” osudili su ranjavanje Lakić. Brojni inostrani mediji analizirali su situaciju u Crnoj Gori, kao britanski “Gardijan” ili vodeći njemački mediji koji javljaju da su napadi na novinare u Crnoj Gori česta pojava. I vodeći mediji Ukrajine objavili su vijest da je u Crnoj Gori izvršen oružani napad na novinarku.

Orav obišao Lakić dok je bila u KCCG Foto: Zoran Đurić

EU i SAD ponovile: Vlasti dužne da zaštite život novinara i slobodu medija

Crnogorske vlasti su odgovorne da zaštite život i integritet novinara i da garantuju slobodu medija i slobodu izražavanja, poručeno je iz Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

“Vijesti” su prije dva dana pitale Delegaciju da li, osim izvještavanja o napadima na novinare i upozorenja da takvi slučajevi ne doprinose demokratiji, imaju efikasniji mehanizam da utiču na Vladu i državne zvaničnike da na pravi način istraže napade na slobodu medija.

Pitali smo i da li će zbog čestih napada na medije, a sloboda medija je jedan od bitnijih kriterijuma za pregovaračko poglavlje 23, aktivirati klauzulu balansa.

“Kao što je rečeno u Izvještaju za 2018, jedan od glavnih prioriteta za Crnu Goru u oblasti slobode medija treba da bude rješavanje slučajeva napada na medije i otkrivanje ne samo počinilaca, već i onih koji su naredili napade.

Izvještaj takođe bilježi da postoje izazovi kada je pitanju shvatanje uloge medija”, odgovorili su iz Delegacije.

Na pitanje zašto su se uzdržali komentara u, vezi sa izjavom Đukanovića tokom predsjedničke kampanje da su “Vijesti” medij koji širi “fašističke ideje”, jer izvještavaju o poslovanju njegovog sina, a reagovali su nakon predsjedničkih izbora, iz Delegacije su odgovorili da “kao opšti princip, i u skladu sa onim što smo ranije saopštavali, javne ličnosti treba otvoreno da promovišu i podržavaju slobodu medija”.

“Mediji i NVO imaju važnu ulogu u zemljama kandidatima i treba da postoji nulta tolerancija kad su u pitanju prijetnje novinarima ili NVO”, pojasnili su.

Iz ambasade SAD su ponovili da je sloboda medija, posebno sloboda novinara i medijskih kuća da rade u bezbjednom okruženju, stub svakog demokratskog društva i mi pažljivo pratimo postignuća i izazove sa kojima se Crna Gora suočava u toj oblasti.

Komentarišući mogućnost upotrebe drugih mehanizama, iz tog diplomatskog predstavništva kažu da “ne samo u našim izvještajima, nego i u drugim javnim i radnim događajima i prilikama, prenosimo poruku našim partnerima iz crnogorske Vlade da moraju da učine sve da riješe ranije napade na novinare i da rade na kreiranju bezbjednog i povoljnog ambijenta za rad novinara i medija”.

Ponovili su i komentar šefa Odjeljenja za medije i kulturu ambasade Džefa Adlera, koji je nakon prikazivanja filma “Silom na sedmu”, rekao da lideri imaju dužnost da zaštite slobodu medija kroz njihove riječi i akcije.

“Političarima se ne mora uvijek sviđati to što mediji imaju da kažu, ali moraju poštovati slobodu medija da to saopšte”, zaključeno je u odgovorima ambasade.

