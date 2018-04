Đukanović: Stabilnost i multietnički sklad najveće vrijednosti savremene Crne Gore

Očuvanje i učvršćivanje multinacionalnog i multivjerskog sklada, posebno u godinama kada su se u okruženju događali vjerski i etnički sukobi, najveće su vrijednosti današnje Crne Gore, kazao je predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović u intervjuu RTV Luna, tokom današnje posjete Plavu i Gusinju.

„Mislim da je to vrjednije i od onoga što smo uradili na planu obnove nezavisnosti i onoga što smo do sada radili na planu ekonomskog i demokratskog razvoja. Preciznije, ne bi moglo biti nezavisnosti i ne bi moglo biti ekonomskog i demokratskog razvoja da prethodno nijesmo pokazali ovu sposobnost, da sačuvamo mir i da sačuvamo Crnu Goru kao multinacionalnu zajednicu. Treba naravno ovdje podsjetiti na ogroman doprinos koji su manjinski narodi dali svim tim dostignućima Crne Gore u novijoj političkoj istoriji. Crna Gora zaista ostaje kao jedinstven primjer, ne bih rekao samo u našem regionu, nego jedinstven primjer u Evropi, gdje manjinski narodi imaju tako odgovoran odnos prema državi, prema svojoj državnoj kući kao što imaju manjinski narodi u Crnoj Gori“, kazao je Đukanović, ističući da je Crna Gora i kroz istoriju i danas pokazivala čvrstu riješenost da poštuje prava manjina i izgrađuje građansko društvo.

„U Crnoj Gori nema prvorazrednih i drugorazrednih naroda, ovo je naša zajednička kuća i kultura koju ovdje stvaramo je zapravo multikultura, kultura svakog od naroda koji živi na prostoru Crne Gore. Smatram da je to naš veliki kapital, ne smatram ga zaista nekom svojom posebnom zaslugom, ali sam naravno veoma ponosan da sam bio na tako odgovornim dužnostima u državi Crnoj Gori u tom vremenu kada smo svi zajedno, građani Crne Gore, došli do takvih vrijednosti“, istakao je on.

Đukanović je kazao da stabilnost, sačuvani mir, sačuvani i učvršćeni multietnički sklad, utvrđenu političku stabilnost, treba unaprjeđivati u narednom periodu.

