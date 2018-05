Đukanović sveo administraciju na glasačku mašinu

Tvrdnja predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da se državni službenici neodgovorno odnose prema izbornom procesu je pokušaj disciplinovanja zaposlenih u državnoj administraciji, smatraju u civilnom sektoru i opoziciji. Komentarišući navode da su funkcioneri Demokratske partije socijalista (DPS) pritiskali zaposlene da ne glasaju za opoziciju, Đukanović je kazao da se državni službenici neodgovorno odnose prema izbornom procesu.

Predsjednik Upravnog odbora Instituta alternativa Stevo Muk smatra da je Đukanović time potvrdio da postoji pritisak na zaposlene u javnom sektoru da izađu na izbore.

“Svi znamo da aktivisti DPS-a zaduženi za pojedine državne institucije, u popodnevnim satima na izborni dan, pozivaju zaposlene koji nisu glasali i sugerišu im da izađu na izbore. Bilo bi naivno vjerovati da se Đukanović zabrinuo za ukupnu izbornu izlaznost kao element političke participacije, već je zabrinut za uticaj njegove partije na državne službenike kao jedan od ključnih resursa svih izbornih pobjeda DPS-a. Đukanovićeva poruka je još jedan vid disciplinovanja zaposlenih i njihovog svođenja na glasačku mašineriju jedne partije koja je sebe izjednačila sa državom”, smatra Muk.

Podsjećajući da je koordinator predsjedništva DPS-a za Podgoricu, Đukanović je kazao da prvi put čuje za pritiske na birače. On je rekao da je glavni prigovor aktivista bio da je “u redovima zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi veliki broj ljudi koji se neodgovorno odnose prema izbornom procesu”. On je rekao da neučestvovanjem u izbornom procesu zaposleni u administraciji ne pokazuju “očekivanu lojalnost prema onome što su interesi države”.

Šef države pritiska zaposlene: Đukanović na konvenciji DPS-a Foto: Filip Roganović

“A interes države je da što više ljudi učestvuje u procesu, da saznamo šta je slobodna volja građana, a čini mi se i da su očekivanja onih koji su mi saopštavali te prigovore, na mjestu, da bi zaposleni u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi morali imati makar za zeru veći nivo odgovornosti prema državnim interesima”, kazao je on.

Muk smatra da Đukanović, nakon izbora za šefa države, više ne krije da poistovjećuje državnu i partijsku funkciju.

“To što Đukanović ovako otvoreno govori o svom nezadovoljstvu i “obavezi” zaposlenih da glasaju, govori da je on sada lišen svih demokratskih obzira izgovorio nešto što do sada nije saopštavano. Njegov pokušaj da ovu nedemokratsu praksu zaogrne plaštom “državnog interesa“ može ukazivati i na mogućnost drugih opasnijih tendencija, kao posljedica osjećaja svemoći višestrukog izbornog pobjednika i vladara”, smatra on.

Pritisak vladajuće partije na zaposlene u adminstraciji pominjan je u aferi “Snimak” kada je bivši direktor Zavoda za zapošljavanje Zoran Jelić tvrdio da jedan zaposleni donosi četiri glasa za DPS. Opozicija je u nekoliko navrata objavljivala spiskove u kojima su direktori pojedinih državnih institucija pravili spiskove zaposlenih u kojima su navodili podatke o njihovoj političkoj pripadnosti. Tako će zbog navoda da je vodila evidenciju glasača u Centru za konzervaciju i arheološka istraživanja tužilaštvo saslušati direktoricu Biljanu Brajović i zaposlene.

Poslanica Demokratskog fronta (DF) Branka Bošnjak ističe da je Đukanović ozvaničio pritisak na državne službenike i uputio im “sofisticiranu prijetnju”.

“Samo još da je dodao da je neodgovorno da ne glasaju DPS. Svi znamo da se vrše otvoreni pritisci, da se ljudi u državnoj i lokalnoj administraciji prebrojavaju po partijskom opredjeljenju, a onima koji nisu njihovi sugeriše se da ne izlaze na izbore. Ova izjava, presjednika DPS-a a ne predsjednika svih građana Crne Gore, je targetiranje tih ljudi jer se zna da će se ubrzo biti otpuštanja, pa će sigurno “neodgovorni” biti prvi među njima. Sramna je ova izjava, uostalom kao i mnoge koje tamo njihov predsjednik daje u kontinuitetu, samo mijenja target grupe za odstrel”, smatra ona.

Potvrdio da aktivisti kontrolišu zaposlene

U Demokratskoj Crnoj Gori tvrde da je Đukanović priznao da DPS pritiska službenike i da aktivisti imaju uvid o njihovom izlasku na izbore.

“On više i ne krije da stoji iza svega toga. Otvoreno i bez trunke stida priznao je da sa svojim aktivistima vodi razgovore koji se, pored ostalog, tiču i zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. Koristi mehanizme nagrađivanja i kažnjavanja, što je karakteristično za svaki nedemokratski režim. Đukanović nastoji da kreira atmosferu u društvu u kojoj će se cinkarenje onih koji ne izlaze na izbore da pokažu lojalnost prema vođi smatrati poželjnom dok se onima koji nemaju “makar za zeru veći nivo odgovornosti prema državnim interesima”, šalje pritajena prijetnja”, navode Demokrate.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (3 glasova)