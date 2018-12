Đukanović tražio da Skupština aminuje plan kockara

Američki Federalni istražni biro (FBI) presreo je tokom istrage o nelegalnom priređivanju igara na sreću telefonske razgovore i poruke između Hing Čuan Ngiea i Darena Pue iz avgusta 2013. godine, u kojima pričaju o preuzimanju “Amanovih” nekretnina na Svetom Stefanu i Kraljičinoj plaži i gradnji 60 apartmana u Miločerskom parku.

Oni su o tome razgovarali pet mjeseci prije nego što je Vlada Mila Đukanovića prvi put pomenula mogućnost izgradnje apartmana u Miločerskom parku, kada je u decembru 2013. predložila poslanicima amandmane na ugovor o zakupu Svetog Stefana i Kraljičine plaže, a dvije godine prije usvajanja projekta za Miločer.

Tim amandmanima Vlada je predložila i smanjenje cijene godišnjeg zakupa sa 1,6 na 1,1 milion i produženje perioda zakupa. Plan tada nije prošao jer su protiv toga bili svi poslanici opozicije, računajući i Pozitivnu Crnu Goru i tada jedinstveni SDP.

Dvije godine kasnije, dva poslanika u međuvremenu podijeljenog SDP-a - Damir Šehović i Mićo Orlandić, i troje iz Pozitivne - Darko Pajović, Azra Jasavić i Goran Tuponja, promijenili su mišljenje i glasali za predlog Vlade.

Dio transkripta koje je otkrio FBI “Vijesti” su objavile prošle sedmice u ekskluzivnom istraživanju međunarodne grupe novinara “Kako je onlajn kladioničar i član kineske trijade kupio crnogorsku obalu”.

FBI je 2014. godine vodio istragu o grupi Vei Seng Pue, biznismena iz Malezije koji je godinu ranije dobio i crnogorsko državljanstvo.

Američka služba ga je označila kao visokorangiranog člana Trijade 14K - kineske mafije, i organizatora ilegalnog klađenja.

FBI je 9. jula 2014. pretresao sobe u hotelu u Las Vegasu koje su zakupili Pua i njegova grupa i zaplijenio 84 laptopa, 54 mobilna telefona i drugu računarsku opremu na kojoj su bili otvoreni nalozi za klađenje.

Vlada sluša Opština im pravi "probleme": Pua i Statis u Miločeru prošle godine Foto: Savo Prelević

Slučaj je propao na sudu uz obrazloženje da je FBI narušio njihovu privatnost kada je prikriveni agent ušao u sobu prije nego što je dobio nalog za pretres.

Sudija je 1. juna 2015. odbacio optužbe za zavjeru i ilegalno klađenje protiv Pue. On se izvukao, ali ne i njegov sin Daren Pua, koji je prihvatio sporazum o priznanju krivice sa tužilaštvom SAD za pomaganje učiniocu nakon krivičnog djela, za djelo - prenošenje informacija o klađenju i pristao da plati 100.000 dolara kazne.

Nakon što je FBI izvršio forenzičku analizu njihovih telefona, pronašao je dosta transkripata komunikacije između njih. U porukama koje je 12. avgusta 2013. poslao Hing Čuan Ngie Darenu Pui, pominje se preuzimanje kontrole nad hotelom Sveti Stefan.

“Za sada plaćamo 18 M (miliona) eura da bismo bili vlasnici 51 odsto kompanije koja je vlasnik Amana na Svetom Stefanu”, napisao je Ngie.

“Ko je vlasnik preostalih 49 odsto?”, pitao je Daren.

“Grk Petrus koji je posjetio Makao nekoliko puta”, odgovorio je Ngie.

Petros Statis, koji je zvanično važio za vlasnika firme “Adriatic properties” - zakupca Svetog Stefana, Miločera i Kraljičine plaže, jedina je osoba koja odgovara tom opisu.

Diskusija se nastavila 21. avgusta 2013.

Ngie je napisao Darenu:

“Namjeravamo da kupimo kompaniju koja drži 100 odsto Aman nekretninu u Crnoj Gori… Kupujemo 51 odsto Balkan Ltd koji drži 100 odsto Adriatic Properties ltd koji je vlasnik 100 odsto Aman nekretnina. To je dugoročna investicija pošto je to hotel, a špic sezone samo tri mjeseca (ljeto) godišnje, ali ima bonus od prodaje apartmana - 60 jedinica koje namjeravamo da izgradimo u fazi 2. Zaista ne mogu komentarisati dok ne pogledam finansijske brojke”.

FBI je uhvatio i mejl koji je Ngie poslao Darenu Pui 1. marta 2014. u kojem piše: “Najnovija verzija i šef će biti u Veneciji 19. marta da se sastane sa PV - Milom. Molim te neka ova info bude PnC pošto može biti osjetljiva za neke ljude. Ovo znači da ćemo biti u Crnoj Gori dva dana i Petros će srediti logistiku da nas odvede u Veneciju”.

Šef Ngieu i Darenu bio je Pua, a tadašnji predsjednik Vlade Crne Gore bio je Milo Đukanović.

“PnC” znači “privatno i povjerljivo (“private and confidential)”.

Đukanović nije odgovorio na pitanja da li se tog dana sreo sa Puom.

Istraživanje pokazuje da je Pua 2013. godine, kada je postao crnogorski državljanin, preuzeo makar 51 odsto vlasništva u “Adriatic properties” preko drugih of-šor firmi.

Ngie je 2016. godine postao član odbora “Adriatic properties”, nakon što su u vlasništvo ušle druge firme preko Gibraltara i Sejšela.

Pua međunarodnoj istraživačkoj grupi novinara nije dogovorio da li je sada on većinski vlasnik kompanije.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, na čijem čelu je bio Branimir Gvozdenović, u junu 2015. godine, skoro dvije godine nakon što su Hing Čuan Ngie i Daren Pua razgovarali o tome da će graditi 60 apartmana u Miločeru, raspisalo je međunarodni konkurs za projekat budućeg hotelskog rizorta Miločer. To su uradili, kako je navedeno, u ime investitora - “Adriatic properties”.

Na konkursu nije dodijeljena prva, već dvije druge nagrade i to birou Elastic Arhitekts iz Atine za hotel Kraljičina plaža i autorskom timu iz Beograda Dejanu Miljkoviću, Aleksi Bjeloviću i Petru Sazdanoviću, za projekte vila i apartmana.

Programskim zadatkom predviđa se gradnja 66 apartmana na mjestu hotela Kraljičina plaža i 12 naspram Svetog Stefana.

“Adriatic properties”, u kojem je već Pua vlasnik, time dobija mogućnost da gradi apartmane navodno vrijedne 50 miliona eura i da ih proda na tržištu.

Nakon toga, kreće se u izradu urabanističkog plana koji je obuhvatio ta rješenja.

Izgradnja apartmana - stambenih zgrada u do tada zaštićenom Miločerskom parku, izazvala je proteste građana, ali i struke. Opozicioni odbornici u Skupštini opštine Budva pokrenuli su peticiju protiv tog projekta, koju su potpisala i oba odbornika SDP-a i jedan DPS-a, odnosno većina - 17 od 32 odbornika.

Izrada plana time je odložena.

U oktobru 2016. godine, DPS gubi izbore u Budvi, a nova vlast ne želi da odobri gradnju stambenih zgarada sa apartmanima u Miločerskom parku i pored toga što Ministarstvo održivog razvoja i turizma to traži.

Tako je zbog promjene lokalne vlasti u Budvi spriječeno sprovođenje u djelo plana o kojem su tri godine ranije razgovarale osobe koje su bile pod istragom FBI zbog kriminalnih aktivnosti.

Nova budvanska vlast još odbija da odobri gradnju

Početkom jula ove godine, “Adriatic properties” je predao zahtjev glavnom državnom arhitekti iz Ministarstva održivog razvoja za dobijanje saglasnosti za hotel i apartmane.

Zahtjev je proslijeđen opštinskoj glavnoj gradskoj arhitektici Ani Samardžić na odlučivanje.

Ona je postupak prekinula jer pred Ministarstvom održivog razvoja nije okončan postupak za dobijanje građevinske dozvole koji je pokrenula Statisova i Puina firma, a u koji je Opština Budva imala svojstvo zainteresovane stranke u postupku. Lokalna uprava na čijem je čelu Dragan Krapovićprotivi se da zakupac elitnog hotelskog kompleksa Sveti Stefan - Miločer dobije zeleno svjetlo za gradnju stanova za tržište u stoljetnom parku.

Maketa planiranog kompleksa u Miločerskom parku Foto: Vuk Lajović

“Adriatic properties” je prošle sedmice počeo rušenje starog hotela Kraljičina plaža, a ministar Pavle Radulović je kritikovao opštinsku administraciju, navodeći da je neozbiljno odbijati idejno rješenje na osnovu formalno-pravnih razloga.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (6 glasova)