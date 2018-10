Đukanović u EP: Nijesam euroskeptik, ideju ujedinjene Evrope smatram superiornom

Evropska unija ne smije propusti priliku da integriše Zapadni Balkan jer to nosi veliku opasnost političkog upliva trećih zemalja koje nemaju iste strateške ciljeve kao Evropska unija, što bi ostavilo naš region u zoni konflikata, a evropski kontinent činilo nedovoljno stabilnim i nejedinstvenim, kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

Đukanović se na redovnom plenarnom zasjedanju obratio poslanicima Evropskog parlamenta, na poziv predsjednika te institucije, Antonija Tajanija.

