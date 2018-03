Đukanović u predsjedničku kampanju kreće iz Nikšića

Predsjedničku kampanju kandidat Demokratske partije socijalista Milo Đukanović počeće 28. marta, konvencijom u Nikšiću, koja će biti održana u Sportskoj dvorani.

Kampanja, kako je saopšteno iz DPS-a, će se odvijati se pod sloganom "Milo Đukanović – za stabilnost i napredak Crne Gore".

Državna izborna komisija danas je potvrdila kandidaturu Đukanovića za predsjednika Crne Gore.

"S obzirom na to da je Milo Đukanović jedini kandidat građanske, multietničke i proevropske politike, njegovu kandidaturu su u najkraćem roku i jednoglasno do sad podržali tradicionalni koalicioni partneri: Socijaldemokrate Crne Gore, Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa, Demokratska partija, ali i brojna udruženja crnogorskih iseljenika i veliki broj vanstranačkih ličnosti iz javnog, kulturnog i sportskog života Crne Gore", saopšteno je iz DPS-a.

Đukanović je kazao da su predsjednički izbori, zakazani za 15. april, "ponovljeni plebiscit o strateškom pravcu razvoja Crne Gore".

"Obnovili smo nezavisnost. Ispunili dug prema istoriji Crne Gore. Potrebno je definisati put ubrzanog ekonomskog razvoja. Ja snažno vjerujem u Crnu Goru kojoj ćemo obezbijediti evropski kvalitet života. Kada sam tvrdio da ćemo obezbijediti nezavisnost, da ćemo postati članica NATO, da ćemo obezbijediti napredak, sve smo to uradili. Zato mi građani vjeruju. Nastavićemo sa razvojem države na svim poljima i ići ćemo ka članstvu u EU. Potrebno je da na izborima dobijemo snažnu podršku i da u prvom krugu donesemo pobjedu evropske politike. Koristim priliku da se zahvalim aktivistima DPS-a koji su u nevjerovatnom roku od četiri dana uspjeli da skupe ovoliki broj potpisa i da na taj način potvrde moć infrastrukture naše partije i da onima kojima to nije jasno objasne zbog čega je to DPS toliko superiorna na političkoj sceni. Ovi izbori su ponovljeni plebiscit o strateškom pravcu razvoja Crne Gore", kazao je Đukanović.

Iz DPS-a su proslijedili i izjave predsjednika Socijaldemokrata Ivana Brajovića, Bošnjačke stranke Rafeta Husovića, poslanika Hrvatske građanske inicijative Adriana Vuksanovića i predsjednika Demokratske partije Fatmira Đeke, čije su stranke podržale kandiaturu Đukanovića za predsjednika Crne Gore.

