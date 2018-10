Đukanović: Vjerujem u dogovor o formiranju radne grupe

Predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović rekao je da vjeruje u dogovor o formiranju ad hoc parlamentarne radne grupe, koja bi se bavila reformom izbornog zakonodavstva.



„Poslanici Demokratske partije socijalista pokazali su političku volju i spremnost da se odmah upuste u pripremu svih predulova za početak rada tog tijela“, naveo je Đukanović.



On je rekao da su od prvog dana pozivali opoziciju da se vrati u parlament, kao i da nema mjestu bojkotu.



"Nakon što se većina vratila, danas više ne možemo govoriti o bojkotu“, kazao je Đukanović novinarima u Strazburu, prenosi RTCG.



Kako je naveo, sada je oko deset parlamentaraca van parlamenta i to govori o njihovom odnosu prema biračima.



„Optimista sam, mislim da proces ide dobro i da će se inicijativa realizovati u parlamentu, Da li će to biti sveobuhvatna reforma? Mislim da je to pretenciozan naziv“, rekao je Đukanović.



On smatra da je izborno zakonodavstvo u Crnoj Gori u procesu kontinuiranog usavršavanja.



Prema njegovim riječima, usavršavanje izbornog zakonodavstva se radi uz pomoć i preporuke međunarodnih institucija Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) i Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR).



"U oktobru prošle godine ugrađeno je sve što su preporuke OEBS-a i ODIHR-a. Ostalo je još nekoliko izmjena koje tada nijesu mogle biti ugrađene, jer smo imali bojkot opozicija, a bila je potrebna dvotrećinska većina“, kazao je Đukanović.



Kako je naveo, sada kada postoji dvotrećinska većina, preostalo je da se dodatno poboljša izborno.



Đukanović je kazao da Crna Gora veoma uspješno igra ulogu države lidera u pregovaračkom procesu i promotera evropskog sistema vrijednosti u Zapadnom Balkanu.



On je poručio da evropska integracija Zapadnog Balkana nema alternativu.



„To nije pitanje od značaja samo za naš region nego i pitanje od značaja za stabilnost, razvoj i globalnu konkurentnost Evrope“, naveo je Đukanović.



Govoreći o migrantima i eventualnoj ruti kroz Crnu Goru, Đukanović je rekao da je država spremna da odgovori na izazove koji bi se mogli pojaviti.



"Kada je u pitanju odgovor o preciznom broju izbjeglica koje smo spremni da primimo, u kontaktu smo sa italijanskim vlastima. Nakon posljednjeg problema koji se tamo pojavio, pokazali smo ne samo solidarnost kad su u pitanju potrebe Evrope, već i susjedsku solidarnost sa Italijom", zaključio je Đukanović.

