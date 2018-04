Đukanović: Vuksanović ne može proći u drugi krug, Bojanić predstavnik politike rušenja i negiranja Crne Gore

Predsjednički kandidat Demokratske partije socijalsita (DPS) Milo Đukanović kazao je da glasači Socijaldemokratske partije (SDP) treba da se zapitaju da li će podržati Draginju Vuksanović jer, kako tvrdi, ona ne može proći u drugi krug.

To znači, tvrdi on, da će podržati predstavnika "politike rušenja i negiranja države Crne Gore" Mladena Bojanića.

Đukanović je na predizbornoj konvenciji u Rožajama kazao da je politička konkurencija njegove partije "uvijek bila opstrukcija postizanja državnih ciljeva uz izuzetak SDP-a" koja je posljednjih godina, vođena nerealnom umišljenošću i samoljubljem njihovog lidera Ranka Krivokapića, zabasala na potpuno pogrešan kolosjek.

"Ako su danas na ivici ili već ispod cenzusa, jasno je da građani neće tolerisati takav zaokret koji znači izdaju onoga za šta su ih birali. Zadnji je trenutak da se svako zapita kome daje svoj glas. Svakog povuče želja da podrži svog kandidata, u ovom slučaju kandidatkinju, ali da li to treba da učine kada je jasno da ona nema prolaz? Da li to treba da učine kada su se svi opozicioni lideri složili da ukoliko bude drugog kruga podrže onog ko je najjači među njima, dakle onog ko predstavlja politiku rušenja i negiranja države Crne Gore, da li uz to treba da pristanu ljudi koji su decenijama podržavajući SDP podržavali i politiku Crne Gore", kazao je Đukanović.

On je kazao da je priortet da se mjerama državne politike obezbjedi da svaki čovjek koji to želi, može da radi i da na tome zasnuje svoju i egzistenciju svoje porodice.

Đukanović je naveo da je potreba da na izborima 15. aprila pobijedi.

"Kako bismo mogli da nastavimo onaj državni put kojim se Crna Gora kreće više od 20 godina i da našu državu učinimo stabilnom, naprednom i evropskom državom", naveo je on.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (16 glasova)