Đurapčević je garantovao imovinom, riječju i čašću

Aleksandar Đurapčević kazao je u Osnovnom sudu u Podgorici da je tačno da je bio prisutan kada je viši državni tužilac Grujo Radonjić pozajmio Danilu Pejoviću 30 hiljada eura.

Pred sutkinjom Katarinom Janković u tom sudu se vodi parnični postupak, jer je Radonjić tužio Pejovića zbog tog duga.

Međutim, Pejović tvrdi da je novac Radonjiću vratio sa zelenaškom kamatom.

“Da li je tužilac jednom ili više puta pozajmljivao novac tuženom, ja to ne znam. Samo znam da je jednom, kada sam ja bio prisutan, Grujo Radonjić pozajmio novac Danilu Pejoviću i ja sam garantovao svojom imovinom, riječju i čašću da će Danilo taj novac vratiti. Iznos koji je pozajmio je 30 hiljada eura”, piše u zapisniku sa suđenja koje je održano prošle sedmice u Osnovnom sudu.

Pejović je na sudu ranije kazao da je Đurapčević 90 odsto slučajeva bio prisutan kada je Radonjiću isplaćivao kamatu svakog 25. u mjesecu. Prije te pozajmice, kazao je, od Radonjića nikad nije uzimao novac.

“Prilikom pozajmljivanja novca ja sam sačinjavao potvrdu i svake sljedeće godine potpisivao sam novu i onu od prethodne godine vraćao Radonjiću. Te potvrde je on sačinjavao u dva primjerka, jedan za mene, jedan za njega. Jedno vrijeme smo tu potvrdu potpisivali nas trojica, Radonjić, Đurapčević i ja. Ali se Radonjić kasnije predomislio i izbacio njega sa potvrde da se on ne potpisuje, samo nas dvojica. Svake godine kad bi napravio novu potvrdu, ja sam morao svoj primjerak od prošle godine da mu vratim”, ispričao je Pejović u sudnici.

Đurapčević je, na posljednjem ročištu, kazao da je na potvrdi, koja mu je u sudnici pokazana, njegov potpis.

“Jedina potvrda koju sam ja potpisao je ta od 25. 4. 2014. godine. Prilikom potpisivanja rekao sam da ukoliko ne vrati u ugovoreno vrijeme da ja više ne snosim nikakvu odgovornost za novac, da nikakvu potvrdu neću potpisivati”, kazao je Đurapčević.

Pejović je ranije u sudnici kazao i da mu je Radonjić, prije nego što ga je tužio, ponudio da potpiše novu potvrdu kao poravnanje da mu je dužan samo 30 hiljada, bez kamate. Pejović je kazao da nije na to pristao jer mu je novac već vratio i da mu je Radonjiić prijetio.

“Otvoreno mi je zaprijetio. Rekao mi je da danas za male pare, s obzirom da je on u komunikaciji sa dosta kriminalaca, može da se angažuje i da se neko i prebije, a ko zna još što da se uradi i da je bolje da prihvatim ovaj dogovor.

Rekao mi je znaš li ti koliko ja potvrda imam, mogu da te utužim za svaku potvrdu po 30 hiljada”, kazao je Pejović.

On je na tom ročištu kazao da mu je tužilac Radonjić godinama “završavao” u sudu da presude budu u njegovu korist i da mu je za to davao novac i da mu je, navaodno, te usluge plaćao po 500 i po 1000 eura.

Pejović je u sudnici rekao da ga je sa Radonjićem upoznao Đurapčević, koji mu ga je predstavio kao mnogo moćnog čovjeka.

“A ako me neko upuca, nije me ubio škaljarski klan”, kazao je Radonjić na ročištu 13. februara tvrdeći da, ako mu se nešto desi, za to će biti odgovoran Pejović.

Pejović je tada rekao da ga je to što je Radonjić kazao pogodilo.

“Podgodilo me da je tužilac Grujo Radonjić ugrožen od mene jer smo se on i ja zbližili za ovih deset godina koliko se poznajemo. Ja se stidim, a vjerujem i da je njega stid zbog ovog procesa. Ništa nemam protiv njega, niti mu od mene bilo kakva opasnost prijeti”, kazao je tada Pejović.

Neko je možda sklopio sporazum sa tužilaštvom

Ročište je održano uprkos predlogu advokatice Pejovića, Ljiljane Đolević, da postupak bude prekinut.

“Zbog toga što je sud dužan da utvrdi da li postoje osnovi sumnje za nedozvoljena raspolaganja stranaka i eventualno krivično djelo koje je proisteklo iz ove pravne situacije. Napominjem da je u ovom predmetu predloženo saslušanje svjedoka koji je kod specijalnog tužioca zaključio sporazum o priznanju krivice, a vezano za transakciju koja je predmet ove pravne stvari”, kazala je Đolević.

Ona je predložila da sud, po službenoj dužnosti, pribavi podatak da li je protiv Radonjića pokrenut bilo kakav postupak.

Tužilac Radonjić je 9. marta salušan u Specijalnom tužilaštvu zbog sumnje da se bavi zelenašenjem. Dan ranije su službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) pretresli njegove stanove, ali i stanove Aleksandra Đurapčevića, njegove suprugu Aleksandre i Nikole Pajovića zbog sumnje da su počinili to krivično djelo. Njih troje su bili u tužilačkom pritvoru, a Radonjić je nakon saslušanja pušten da se brani sa slobode.

Iz Specijalnog tužilaštva “Vijestima” je rečeno da su spise predmeta o istrazi koju su pokrenuli protiv Radonjića, bračnog para Đurapčević i Nikole Pajovića predali prošle sedmice Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Iz te institucije nijesu ni potvrdili ni dematnovali da je Đurapčević, ili neko od procesuiranih, sklopio sporazum o priznanju krivice sa tužilaštvom.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)