Đurašković: Prijestonica je u stanju bankrota, odreknimo se odborničkih naknada

Socijaldemokratska partija (SDP) smatra da je potrebno izvršiti procese legalizacije nelegalno podignutih objekata na teritoriji Prijestonice, i to smo više puta tokom protelih godina isticali, saopštio je danas Nikola Đurašković, odbornik liste SDP-Da živi Cetinje.

"Međutim, predloženu odluku ne možemo podržati u ovoj formi, jer smatramo da nije pravedna prema građanima Cetinja iz više razloga. Najprije treba razdvojiti onu gradnju koja je bila u svrhu prodaje stanova za tržište od one gdje su naši najsiromašnjiji sugrađani na taj način obezbijedili krov nad glavom. Ne smijemo u ovom teškom ekonomskom momentu teret sanacije opštinskih finansija prebaciti na leđa cetinjske sirotinje. Čest je bio i slučaj da se prostorno-urbanistički planovi nijesu donosili i po više desetina godina, pa građani i nijesu imali odgovorajuće planove po kojima bi gradili na svom zemljištu. Ovo pogotovo zato što je Cetinje korisnik sredstava koja se obezbjeđuju iz budžeta Crne Gore po osnovu Zakona o Prijestonici i koja višestruko prevezilaze iznos lokalnog budžeta", istakao je Đurašković.

On je dodao da SDP poziva predstavnike lokalne vlasti da ovaj predlog izmijene u dijelu smanjenja cijene po metru kvadratnom i brisanja uvećanja od 20% za plaćanje u ratama i omoguće pravednu nadoknadu kako bi ljudu dobili pravnu sigurnost za svoju imovinu, a budžet Prijestonice sredstva koja bi se koristila za komunalno opremanje grada.

"Prijestonica je, inače dužna više od 35 miliona eura, drugim riječima Prijestonica je u stanju bankrota. Cetinje je dužno pet godišnjih budžeta, a da nije riješen niti jedan ključni infrastrukturni problem. Kada smo prethodnih godina ukazivali na pogubnu politiku Aleksandra Bogdanovića i njegovih pulena u odborničkim klupama koji su, čast izuzecima, po zadatku dizali ruke i potpisivali saopštenja koja on nije smio, vi ste nas optuživali da smo protivnici razvoja. Sigurni sam da je za pojedine ovaj dug značio lični napredak i razvoj, ali time će se baviti neki drugi organi u ovoj državi. Zar nije sramota da je Cetinje zaduzeno 35 miliona eura?", kazao je Đurašković.

On je kazao da je bivši gradonačelnik Cetinja, Aleksandar Bogdanović 2011. godine saopštio da je ukupan dug Prijestonice sedam miliona eura.

"Siguran sam da je bio manji, te da je u toku 2011. godine dug uspio da smanji za dva miliona eura, dakle da ga svede na pet miliona. Do januara 2018. godine je uspio da ga dovede do 35 miliona eura, a da ne riješi niti jedan od ključnih problema Cetinja. Cetinje i danas ima restrikcije u vodosnabdijevanju, Cetinje i danas ima ponor sa kojeg se šire nesnosni mirisi, Cetinje danas ima najmanje 1.000 stanovnika manje nego 2011. godine, Cetinje danas ima 1.000 zaposlenih građana manje nego 2010. godine, značajno manje đaka prvaka, a jedino što je raslo i to intenzivno raslo u ovih sedam godina je zaduženost Prijestonice", objasnio je Đurašković.

Odbornik SDP poziva da se zajednički doprinese sanaciji javnih finansija Prijestonice.

"Na način što ćemo se odreći odborničkih naknada, a članovi odbora direktora opštinskih preduzeća naknada za članstvo u datim odborima za cijelo trajanje mandata, te zajednički donijeti odluku o smanjenju zaradu svih rukovodilaca organa uprave, službi i preduzeća, kao i lokalnih funkcionera za 20 procenata i na taj način damo lični doprinos sanaciji finansijske situacije i pokažemo minimum odgovornost za grad i građane Prijestonice i omogućimo poptunu stabilnost isplate zarada zaposlenima u Prijestonici koji nijesu doprinijeli ovakvom stanju. Kolege odbornici DPS-a, vaša odgovornost je potpuna, pa evo prilike da ličnim primjerom pokažete da vam je javni interes i interes građana preči od ličnog i naknade koju primate.

Po njegovim riječima, zaista je trebalo biti finansijski virtuoz pa zadužiti grad 35 miliona eura, a ne riješiti niti jedan ključni infrastrukturni problem.

"Da li danas treba da spominjemo brojna vaša virtuelna obećanja? Đe vam je MACCOC? Đe je žičara? Pećina za Filermosu? Đe su fabrike u Gornjem Obodu? Đe je Huawei? Solarni paneli, kožna galanterija, lokalna televizija, kako ste potrošili 2,3 miliona eura u rekonstrukciju trga i Njegoševe ulice koje svake godine nanovo rekonstruišemo, đe su vam nova radna mjesta, i tako dalje i tako dalje. Da nije jako tužno bilo bi veoma smiješno. I ovog puta smo vas uhvatili u laži, po ko zna koji put. Tvrdili ste u kampanji da izmišljamo dug od 25 miliona i najmanje 10 miliona duga opštinskih preduzeća, pa gle čuda SDP je po ko zna koji put govorio istinu. Istinu zbog koje smo jako tužni, jer vaša dosadašnja politika ovaj grad vodi u propast i nestajanje. Nadamo se da među vama ipak ima onih koji će imati hrabrosti da priznaju da je stanje ovakvo kakvo jeste i da smognu snage da se makar izvine građanima Cetinja. To je najmanje što danas možete da uradite, jer ste sedam godina bili saučesnici i izvršioci politike koja je Cetinje dovela do bankrota", poručio je Đurašković.

