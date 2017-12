Đuriću su život mogli da sačuvaju

Porodica pokojnog Dalibora Đurića dobiće 50.000 eura odštete zbog ubistva tog Kotoranina u zatvoru.

To je odluka sudije nikšićkog Osnovog suda Marka Blagojevića, koji je djelimično usvojio zahtjev porodice Đurić.

Sudija je obrazložio da je Kazneno popravni dom svojim nezakonitim i nepravilnim radom prouzrokovao štetu tužiocima, jer im je od 1. jula 2016. bilo jasno ukazano da je Đurićeva bezbjednost ugrožena.

“Pa su od tog dana mogli i morali preduzeti sve potrebne mjere kako bi to osuđeno lice zaštitili od eventualno izloženih uticaja spolja, što nisu učinili. Koliko je bezbjednost pokojnog Đurića bila ugrožena govori i bezobziran način na koji je izvršeno krivično djelo kada je on lišen života, ali to jasno ukazuje na nivo bezbjednosti osuđenih lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Poluotvorenom odjeljenju KP doma”, napisao je sudija Blagojević u obrazloženju presude.

U obrazloženju piše i da sud nalazi da je KP dom od 1. jula 2016. zanemario činjenicu procjene bezbjednosti za Đurića i da nisu preduzeli nijednu radnju da povećaju bezbjednost tog osuđenika.

“Da su organi tužene, nakon dobijanja procjene bezbjednosti za osuđenika Đurića preduzeli sve što su trebali i što su mogli (izmještanjem u zatvoreno odjeljenje) rizik od lišenja njegovog života bio bi smanjen na najmanju moguću mjeru, pa čak i u potpunosti isključen”, piše u obrazloženju presude.

Đurićeva majka Nevenka, supruga Aleksandara i njihovo dvoje maloljetne djece tužbom su tražili 300.000 eura odštete od države.

Ubijen u zatvorskoj teretani Foto: Boris Pejović

Sudija Blagojević odlučio je da država i Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, u kom je Đurić ubijen, njegovoj djeci isplate po 12.500 eura za pretrpljene i buduće duševne bolove zbog smrti oca.

Istom presudom naloženo je da se Nevenki Đurić isplati 15.000 eura, a pet hiljada eura manje dobiće supruga ubijenog osuđenika.

Blagojević je odbio tužbeni zahtjev u dijelu iznad dosuđenog, kojim su Đurići tražili da im se na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene i buduće duševne bolove zbog smrti bliskog lica - sina, supruga i brata, isplati ukupno 235.000 eura.

“Sud je mišljenja da se radi o takvim duševnim bolovima tužilaca koji su jakog intenziteta i dugog trajanja, zbog čega je očekivati da će tužioci te bolove trpjeti do kraja života, te da iste i sada trpe, jer je njihov gubitak nemjerljiv, nenadoknadiv, i ostavlja duboke tragove na njihovu psihu, što je osnov za naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenih i budućih duševnih bolova zbog smrti bliskog lica”, napisao je sudija.

Sudija Blagojević odbio je tužbeni zahtjev kojim su Đurići tražili da im država na ime pretrpljenog straha isplati ukupno 15.000 eura.

Navodni član škaljarskog kriminalnog klana ubijen 22. septembra 2016. godine.

Metak ga je pogodio u teretani Poluotvorenog odjeljenja Kazneno-popravnog doma, oko 18.15 sati.

Pola sata kasnije umro je bolnici.

