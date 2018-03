Đurišić odustao od kandidature: Glas za Đukanovića je kao glas za Stranku Biroa nerada

Podgoričanin Ranko Crni Đurišić odustao je od kandidature za predsjednika Crne Gore i pozvao građane koji su mu dali potpis da na predsjedničkim izborima podrže Mila Đukanovića.

"Meni nije bio problem da prikupim dovoljan broj potpisa, ali nakon što se u medijima pojavilo da ću se kandidovati na predsjedničkim izborima, iz opozicije su počeli da me napadaju, tvrdeći da me stvorio Milo, da sam njegov čovjek i da ću se kandidovati da bih njih oslabio. To je bio pritisak na mene i razmišljao sam da li da odustanem. Kada vidim kakva je opozicija i kako se ponašaju, plus to što od njih imam fobiju i ne mogu da spavam, jer što god im se ne sviđa, oni dođu i urliču u centar grada, meni ispod prozora. Sada vidim da se kandidovao Milo, on je adekvatna osoba da vodi ovu državu i brine o građanima, i zbog toga neću da učestvujem u izbornoj trci, već ću podržati njega. Pozivam sve koji su mi dali potpis da glasaju za njega, jer je to isto kao da su glasali za Stranku Biroa nerada", kazao je Đurišić "Vijestima".

Dodao je da opozicija svih ovih godina učestvuje "u utakmicama sa Milom i ne mogu da ga pobijede".

"Milo je genije. Zbog čega bismo mijenjali tim koji dobija. Poslije izbora biće bolje, ali samo nama", kazao je Đurišić.

On je ujedno i savjetovao Đukanovića da upravo to bude i slogan njegove kampanje: "Biće bolje, ali samo nama".

Grupa građana okupljenih oko Ranka Đurišića počela je u januaru skupljanje potpisa za njegovu kandidaturu za predsjednika Crne Gore. Ta grupa stala je tada iza takozvane Stranke biroa nerada.

Đurišić je tada “Vijestima” rekao da mu neće biti problem da prikupi potpise, i najavio je zanimljivu kampanju. “Imam program, u pitanju će biti teški nerad, da malo narod skinem sa bensedina da mogu mirno da spavaju”, kazao je tad Đurišić.

“Obećavam nerad, jer vladajuća partija obećava rad, radna mjesta, otvaranje fabrika i prosperitet, i stalno lažu. Na kraju dolazi na moje, nerad - zato ja obećavam nerad, jer neću da lažem, već pričam o stanju kakvo jeste, u tome je razlika” kazao je u januaru ove godine Đurišić.

