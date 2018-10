Đurnić: Unaprijed objavljivati materijale za sjednice Savjeta ASK

Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) ne objavljuje materijale za sjednice Savjeta unaprijed, čime se onemogućava ionako ograničeno učešće zainteresovane javnosti u radu tog tijela, smatraju u Institutu alternativa.



Istraživačica javnih politika u toj nevladinoj organizaciji (NVO), Ana Đurnić, kazala je da Agencija nije objavila ni Treći kvartalni izvještaj o sprovođenju Plana ASK-a u ovoj godini i Predlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistemazaciji radnih mjesta.



Ta dokumenta će se, kako je navela, naći na dnevnom redu sjednice Savjeta, zakazane za utorak.



Prema riječima Đurnić, oba dokumenta bi stručnoj javnosti mogla biti vrlo zanimljiva za praćenje i učešće u raspravi na sjednici Savjeta.



„Prvi, iz razloga što je nezadovoljstvo radom Agencije i nedostatkom njenih konkretnih rezultata stiglo i do Brisela, pa je rad ASK-a vrlo nepovoljno ocijenjen u poslednjem izvještaju Evropske komisije od aprila ove godine“, pojasnila je Đurnić.



Dodatno, kako je kazala, od Evropske komisije se uskoro očekuje i treći nezvanični dokument o Poglavljima 23 i 24, u kom će rad Agencije takođe biti jedna od tema.



„Zato ovaj dokument – izvještaj o radu Agencije za treći kvartal ove godine iziskuje širu, otvorenu raspravu o njegovom sadržaju“, smatra Đurnić.



Ona je ocijenila da članovi Savjeta, koji za sebe tvrde da su nezavisni i da je Savjet, generalno, nezavisno tijelo, treba da čuju mišljenje nepristrasnih stručnjaka iz redova NVO o radu Agencije i preporuke za unaprjeđenje, prije nego što usvoje taj dokument.



Đurnić je kazala da i drugi dokument, koji će se u utorak naći na stolu članova Savjeta, takođe zalužuje otvorenu raspravu.



„Prvenstveno, iz razloga što je u toku sprovođenje Plana optimizacije broja zaposlenih u javnoj upravi, a na snazi zabrana zapošljavanja do 1. jula naredne godine. Dodatno, Planom optimizacije Vlada je obećala da će oko 3200 zaposlenih prestati da radi u javnoj upravi“, precizirala je Đurnić.



Iz svih tih razloga, smatra ona, Predlog pravilnika Agencije morao bi biti javno dostupan i predmet šire rasprave prije nego što ga Savjet formalno usvoji.



„Tema za raspravu bi naročito moglo biti da li se predloženi Pravilnik o sistematizaciji ASK kosi sa principima i ciljevima procesa optimizacije“, kazala je Đurnić.



On je podsjetila da Pravilnik u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji predlaže njen direktor, a usvaja Savjet ASK.



Prema riječima Đurnić, rad Savjeta Agencije karakteriše izuzetna netransparentnost.



„Izmjenama Poslovnika o radu Savjeta iz maja 2016. godine, sjednice ovog tijela praktično su zatvorene za praćenje od strane predstavnika NVO“, kazala je Đurnić.



Kako je navela, obrazloženje za to bilo je da predstavnici NVO praćenjem sjednica ne doprinose efikasnosti rada tog tijela, i da mogu samo učestvovati uz prethodno dostavljanje članovima Savjeta onoga o čemu žele da govore u pisanoj formi, na osnovu čega će se Savjet izjasniti o učešću.



„Međutim, čak i ovakvo već ograničeno i vrlo kontrolisano učešće u radu sjednica Savjeta, u potpunosti je onemogućeno praksom da se materijali za sjednicu objavljuju tek pošto su usvojeni, i kada se više ni na koji način ne može uticati na njihov sadržaj“, naglasila je Đurnić.



Iz svih tih razloga, kako je kazalla, potrebno je da Agencija objavi ove, ali i materijale za sve naredne sjednice.



„Kako bi se zainteresovana javnost sa njima upoznala i na osnovu toga opredijelila za učešće u radu Savjeta, i pružila svoju ekspertizu i mišljenje o dokumentima koja usvaja ovo tijelo“, dodala je Đurnić.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)