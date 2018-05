Đurović: Mi ćemo sa investitorima razgovarati pred TV kamerama

Na završnoj konvenciji Koalicije “DF-SNP-Za grad koji volimo” u Baru, nosilac liste mr Dejan Đurović večeras je poručio da je ova koalicija u kampanji građanima ponudila samo ono što je realno i ostvarivo, i pozvao Barane da u što većem broju u nedjelju izađu na izbore. On je na skupu u velikoj sali SO Bar kazao da stalno poziva nosioca liste najveće partije vlasti (Dušan Raičević, DPS) na TV sučeljavanje oko budućnosti grada, “i on to stalno izbjegava”.

"Mi želimo da Bar bude moderan evropski grad, a njegovo uređenje mora početi od centra, da se srede ušća Rene i Željeznice u more. Imamo lokaciju za hotel sa pet zvjezdica, razgovarali smo i sa zainteresovanim investitorom koji hoce da ga gradi, ali, pošteno i transparentno. Poručujem da ćemo kao nova gradska vlast sa svim velikim investitorima pregovarati pred TV kamerama, bez kulisa i procenata", kazao je Đurović.

On je naveo da Sutomore zaslužuje osnovnu promjenu - “da reketaška firma Morsko dobro tu nikad više ne uzima harač”, navodeći da treba sprovesti “pošten referendum” da li su stanovnici za Opštinu Sutomore. Za Čanj je plan legalizacija i urbanizacija, za Virpazar uređenje normalnog prilaza, kako bi se zaustavile saobraćajne nesreće, “a o pristaništu na Virpazaru prićaćemo kad Nacionalni park prestane da odnosi pare u Podgoricu i počne da ih ulaže u Crmnicu”.

"Vodili smo afirmativnu kampanju, direktno kontaktirali sugrađane, išli im na vrata i nikad nikome nismo rekli “glasajte za nas”, rekli smo samo - izađite na izbore. Zalažemo se da se ne plaća legalizacija kuća za osnovno stanovanje, a za bezbjednost grada i naše djece, pokričemo grad i posebno školska dvorišta video-nadzotrom, dok će školski policajci biti plaćani iz barskog budžeta. Svake godine pet najboljih barskih studenata biće zapošljeno u opštini", dodao je Đurović.

Odbornički kandidat, predsjednik SNP Bara Vasilije Lalošević pozvao je da se “upali svijeća i rastjera tama” u ovom gradu “u kojem smo se nagledali onih koji su pravili mostovi i tamo gdje nema rijeka”. Ukazujući da će koalicija od Opštine Bar napraviti“ pravednu i istinoljubivu instituciju”, on je kazao da je koalicija obećala samo ono što može ispuniti.

"Pozivam sve Barane da izađu na izbore i da preuzmu sudbinu grada u svoje ruke, apstinenti su najjača vojska DPS, ali ne dajte glas onima koji žele u koaliciju sa DPS", rekla je odbornička kandidatkinja Maja Vukićević, predsjednica barske DNP.

Odbornički kandidat i potpredsjednik OO PZP Bar Aleksandar Lekić kazao je da će Bar da slijedi primjer Budve i Kotora, “i tome neće niko stati na put, pa ni oni koji su birali Bar, a izabrali lične ambicije”. Predsjednik barske NSD Bogić Beli Mitrović kazao je da oni “koji na izborima jure jedan ili dva mandata da bi trgovali”, odmah zaobiđu koaliciju, “neka pođu direktno u DPS da trguju”:

"U svim aspektima, Bar ima posebno mjesto. Ponuđerni izborni program koalicije je realan, nije obećano ništa što se ne može ispuniti, i to je pošteno. Ova koalicija je prirodna i ne zavisi ni od jedne ambasade, mi smo okrenuti drugačijim, trajnim vrijednostima, našoj istoriji, tradiciji, kulturi, ćirilici, svetosavlju i srpskom jeziku", kazao je potpredsjednik NSD dr Strahinja Bulajić.

Potpredsjednik PZP Koča Pavlović pozvao je posjetioce konvencije da aplauzom pozdrave Milana Kneževića, “jedinog političkog zatvorenika u državi”, ističući da je na ovim lokalnim izborima bitno” da budemo što snažniji, da osvojimo što više”, ali, “bitnije od toga je naše jedinstvo”.

"Rasplet dolazi svi će se pod uticajem ambasada svrstavati na jednu od suprotstavljenih strana u DPS, a naša prirodna koalicija će nakon raspada DPS koji je neminovan, uzeti vlast", rekao je Pavlović.

Član Predsjedništva SNP Andrija Ćetković rekao je da ć izborni rezultat koalicije u Baru “iznenaditi naše političke protivnike”, a predsjednik SO Budva Đorđe Vujović da će “niska započeta u Herceg Novom, Budvi, Kotoru i Plužinama” biti nastavljena u Baru.

