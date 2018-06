Džaković: Dijelili zemlju i mrtvima

Budvanin Radovan Džaković tvrdi da Uprava za nekretnine u Budvi neće da uknjiži njegovu imovinu na ostrvu Sveti Nikola, za koju ima saglasnost Vlade.

“Očigledno je namjera da se pravo primjenjuje onako kako pojedinci misle, i koji su ga dobro iskoristili, prisvajajući stotine kvadrata koje je dodjeljivao Katastar. Imate slučajeve gdje je zemljište dodijeljeno bez zahtjeva licu koje je umrlo desetak godina prije rješavanja zahtjeva, bez ikakvih dokumenata, bez ostavinske rasprave, ali je sve to moglo jer je rješenje doneseno po naredbi tadašnjeg šefa Uprave za nekretnine, jedinice u Budvi, a sadašnjeg direktora Uprave za nekretnine”, kaže Džaković za “Vijesti”.

On se sa državom spori oko rekonstrukcije pristana, koji je nevrijeme oštetilo a zbog njegovog navodno nezakonitog posla angažovalo se i tužilaštvo nakon što je inspektor MORT-a zabranio obnovu.

“Ja sam vlasnik kuće na osnovu kupoprodajnog ugovora, na koji je dala saglasnost i Vlada u Beogradu i Vlada u Crnoj Gori. Ta kuća je bila u ruševinama i služila je kao javni toalet. Postao sam vlasnik, odnosno korisnik puta koji je od kuće išao do mora. Postojala je ponta koja je služila za vezivanje jedne ili dvije barke, i za dolazak do kuće. Kuća, svetionik i uska staza sagrađeni su 1902, a kuća je služila za stanovanje svetioničara. Čak je i svetionik postao moje vlasništvo na osnovu pravnih stavova katastra”, navodi Džaković.

On sumnja da se iza ovakvog postupanja državnih organa “možda krije neispunjena želja nekih koji su uzeli dio ostrva, bez licitacije i bez pravnog osnova”.

“Uostalom, to zemljište je otkupljeno 1896. od strane države Austro-Ugarske, i plaćeno u zlatu. Ko će da plati štetu što Upravni sud sada ne prihvata rješenja Uprave za nekretnine, a čiji je iznos na stotine hiljada eura, jer to neće moći da se riješi bez ozbiljne rasprave za nas u Crnoj Gori, odnosno u Evropi, kao i za druge pravne slučajeve. Ne želim da iznosim još neke činjenice, a kako je krenulo biće vremena i za to, ali ne preko leđa građana Crne Gore, već preko odgovornih u Katastru Budva i Uprave za nekretnine Crne Gore”, kaže Radovan Džaković.

