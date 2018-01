Džankić: Pešić ostavlja utisak neozbiljnog političara dok izaziva podsmijeh svakog slobodnog mladog čovjeka

Gospodin Pešić svojim istupima u javnosti pokazuje mladim ljudima u Crnoj Gori kakvi, zapravo, da ne budu. Ukalupljen i uljuljkan u naručju svojih ševofa, širi neistine, konstruiše fantazije i ostavlja utisak neozbiljnog političara, kakav zapravo i jeste, dok izaziva podsmijeh svakog slobodnog mladog čovjeka, saopštila je danas Tanja Džankić, članica Dlavnog odbora (GO) Mladih Demokratske Crne Gore.

Ona je reagovala na saopštenje predsjednika Savjeta mladih Demokratske partije socijalista (DPS) Nikole Pešića koji je rekao da su predsjednik Demokrata Aleksa Bečić i predsjednik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović "jedno političko biće u dva tijela".

"Ne priliči, gospodine Pešiću, mladom čovjeku zastupanje i opravdavanje pogrešne politike po svaku cijenu. Mladi ljudi su uvijek bili motorna snaga promjena, slobodomisleći građani i beskompromisni borci za bolje sjutra. I upravo su mladi u Crnoj Gori pokretači, nosioci i vrlo izvjesno realizatori promjena. A vaše postupke i razmišljanja prati samo mali broj onih koji tako moraju, a ne zato što je to ispravno. Za Pešića nema dileme: najbolje rješenje za njega i njemu slične su Đukanović, Marović, Barović, Mićunović, Kuljača, Vuka Golubović i ostali njegovi idoli, jer u toj postavci i on može da ponešto nezakonito ućari. Očigledno je navika jedna muka, a odvika trista muka", istakla je Džankić.

Ona je dodala da čak i kad bi saopštenja DPS-a čitali najokorelijim crnogorskim kriminalcima i njima bi se ledila krv u žilama.

"Ne daj Bože da ovakva retorika postane prihvatljiv način političkog ophođenja oko koje bi se bilo ko u budućnosti okupljao. I za Pešića je ovaj rečnik očito prihvatljiv, čim ga ovako gromoglasno zastupa i promoviše. Samo nastavite, jer tu je granica između vas i nas. To nije samo linija razdvajanja, to je bedem iza koga vama ostavljamo ulicu, a savremenoj Crnoj Gori nudimo civilizacijske i evropske vrijednosti. Mladi smo i obrazovani ljudi, pa nam ne pristaje da se služimo jezikom ulice, mržnje i podjela. Čak i kad bi to umjeli i mogli, ne bi htjeli, jer Crna Gora i njeni građani zaslužuju napredne i savremene političare. Primitivizam i demagogiju ostavljamo vama, i budite sigurni - fabrikovanje podjela među braćom više vam ne prolazi. Razotkriveni ste. Uostalom, vidite i sami koliko puta ste zabacili udicu i mamce podjela, a da se niko upecao nije. Zato, umjesto mraka, pokradenih miliona, palica, bokseva cigareta, banaka, svađa i podjela, Acovih univerziteta i organizivanih kriminalnih grupa, mi nudimo osmjeh, pomirenje, konkretna rješenja za nagomilane probleme, novi pristup politici, poštene ruke i mir među svim nacijama i narodima", kazala je Džankić

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)