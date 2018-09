Ekološka akcija "Let's do it Montenegro“, Čistili Savinsku dubravu i podmorje

Ekološka akcija "Nastavimo drugačije - Let's do it Montenegro", kojom se u cijeloj Crnoj Gori i još 150 zemalja svijeta obilježava Svjetski dan uklanjanja otpada organizovana je danas i u Herceg Novom, na Škveru i Savinskoj dubravi, danas je danas realizovana.

Đaci srednje škole "Ivan Goran Kovačić“, zajedno sa profesorom bioligije Alenom Lalovcem, čistili su Savinsku dubravu. Savinske dubrave. U isto vrijeme ronioci kluba "Adriatic blue Herceg Novi" čistili su podmorje na Škveru.

U akciju pod sloganom "Nastavimo drugačije" su se uključili radnici gradskih komunalnih preduzeća "Čistoća" i "Komunalno-stambeno", a asistenciju je pružila Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora. Opština Herceg Novi je obezbjedila mehanizaciju i pribor za prikupljanje sitnog otpada.

"Inicijativa 'Let's do it Montenegro' predstavlja pozitivan primjer građanskog aktivizma i dobre saradnje između institucija u gradu i nevladinog sektora", kazala je sekretarka za lokalnu samoupravu Vesna Samardžić, koja je bila koordinator akcije za opštinu Herceg Novi.

Akcija je organizovana na incijativu glavnog koordinatora za Crnu Goru, organizacije ADP Zid iz Podgorice. Cilj "Let's do it, Montenegro" akcije je podsticanje građana, bez obzira na godine i posao koji obavljaju, i bez obzira na porijeklo i različite pripadnosti, na aktivnije učešće u životu svoje zajednice, a ona je dio globalnog “Let’s do it!” pokreta koji je nastao je prije šest godina u Estoniji.

