Eksplodirao automobil na Cetinju: Ranjeni Kaluđerović i Vujović

Na Bulevaru crnogorskih junaka, na Cetinju, oko 18:30 je došlo do eksplozije u kojoj su povrijeđene dvije osobe, prenosi "Cetinjski list".

U automobilu marke "Pežo" nalazile su se dvije osobe, Cetinjani Nikola Kaluđerović i Stevo Vujović.

Eksploziv je eksplodirao u trenutku kada se auto nalazio na semaforima, a pretpostavlja se da je u pitanju bomba koja je aktivirana daljinskim upravljačem.

Kaluđerović je prevezen u Klinički centar Crne Gore, dok je Vujović prošao sa lakšim povredama.

Prema informacijama iz KCCG Kaluđerović je zadobio povrede natkoljenice, i zbog krvarenja hitno je prebačen u salu gdje je u toku zbrinjavanje od strane hirurške ekipe.

Saobraćaj je trenutno u blokadi, a na licu mjesta su službe policije, hitne i vatrogasne jedinice.

UP: Utvrđuje se uzrok eksplozije

Iz Uprave policije saopšteno je da se utvrđuje uzrok eksplozije u vozilu.

"Danas oko 18,30 časova u Bulevaru crnogorskih junaka u Cetinju je došlo do eksplozije vozila u pokretu. U vozilu su se nalazila dva lica, N.K. i S.V. iz Cetinja. N.K.je u eksploziji zadobio teške tjelesne povrede, dok je S.V. zadobio lakše tjelesne povrede. Preduzimaju se mjere i radnje na utvrđivanju uzroka eksplozije kao i svih činjenica u događaju. Naime, prema do sada raspoloživim podacima, do eksplozije u vozilu marke „Peugeot“ kojim je upravljao N.K, a u kojem se kao suvozač nalazio S.V, je došlo dok se vozilo kretalo Bulevarom.

U saopštenju se dodaje da je policija po obavještenju odmah izašla na lice mjesta.

"U eksploziji je teške tjelesne povrede zadobio N.K. i on je trasportovan u KCCG u Podgorici. S.V. je zadobio lakše tjelesne povrede. O događaju je obaviješten nadležni tužilac. Na licu mjesta će biti izvršen uviđaj, uz prisustvo vještaka za PEH (požari, eksplozije i havarije). Biće preduzete mjere i radnje kako bi se utvrdilo da li je eksploziv podmetnut ili su lica koja su bila u vozilu prevozila eksploziv. Sve dalje aktivnosti biće preduzimane u koordinaciji sa nadležnim tužiocem, radi utvrđivanja činjenica i potpunog rasvjetljavanja događaja", kazali su iz Uprave policije.

