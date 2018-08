Er Albanija otvara liniju do Podgorice

Albanska nacionalna aviokompanija Er Albanija ("Air Albania") od septembra će imati letove od Tirane ka Podgorici.

Ranije ovog mjeseca je objavljeno da će kompanija osnovana u novembru prošle godine imati prve letove u septembru, a sada je poznato da će jedan od njih biti i ka glavnom gradu Crne Gore.

Država ima 51 odsto vlasništva u kompaniji, dok preostalih 49 odsto dionica posjeduje "Turkish airlines".

Edi Rama je najavio da će letovi iz Tirane biti uspostavljeni i do Skoplja, Prištine, Sarajeva i Zagreba.

Albanski premijer je najavio da će probni let biti 31. avgusta do Istanbula, avionom "Airbus 319", a ubrzo potom toga će u rad biti puštena i dva aviona tipa A320. Očekuju da će to poboljšati standard letove i smanjiti cijene avio karata.

Rama je prošle godine uputio zahtjev turskom predsjedniku Redžepu Tajipu Erdoganu za pomoć u osnivanju nacionalne aviokompanije.

Potražnja za avio-prevozom je tokom posljednjih decenija porasla u Albaniji, najviše zbog velikog broja Albanaca koji žive u inostranstvu. Tokom posljednje decenije se skoro udvostručio broj putnika, a 2016. godine je kroz aerodrom u Tirani prošlo 2,2 miliona putnika.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)