EU ne može kazniti svoje članice, Podgoricu može

Navodi predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da je “normalno”, iako “nije poželjno”, što gotovo pet mjeseci nema napretka u istrazi pokušaja ubistva novinarke “Vijesti” Olivere Lakić i da iskustva zemalja Evropske unije (EU) pokazuju da “im zbog toga niko ne prijeti da će izgubiti status članica" u najmanju ruku su sporni.

“Mogli bi se malo osvrnuti i na ono što su upravo iskustva zemalja EU, koje su, kao što znate, bile predmet ozbiljne pažnje ukupne evropske javnosti, pa im zbog toga niko ne prijeti da će izgubiti status članica EU", kazao je Đukanović prije nekoliko dana.

Kao prvo, EU nema mehanizam kojim bi sankcionisala članice zbog pada medijskih sloboda pa zbog toga Brisel nije ni mogao da zaprijeti bilo kojoj članici.

Na tu činjenicu je još 2014. ukazala neprofitna organizacija Komitet za zaštitu novinara (CPJ), prvenstveno zbog pada medijskih sloboda u Mađarskoj.

Ta organizacija je tada zatražila promjenu člana 7. Ugovora o EU na osnovu kojih bi se mogle kazniti članice u kojima dolazi do pada medijskih sloboda, nakon čega je bilo sličnih apela iz medijskih i drugih asocijacija.

Za razliku od svojih članica, Brisel ima mehanizam da kazni države koje pregovaraju o članstvu zbog pada medijskih sloboda, a koje su dio najvažnijeg poglavlja 23, kroz aktivaciju klauzule balansa, odnosno zamrzavanja pregovora dok se ne naprave pozitivni rezultati. Na to je komesar Johanes Han upozorio crnogorske vlasti dva puta.

Prema Izvještaju CPJ iz 2014, EU je pošla od pogrešne pretpostavke da zemlja, jednom kada uđe u EU, više neće ići nazad.

To se pokazalo pogrešnim na primjerima Mađarske koja je prilikom prijema u članstvo u EU 2004. bila 28. po Svjetskom indeksu slobode organizacije Reporteri bez granica, da bi 2014. bila 64, a ove godine 73.

Slično je i sa Bugarskom koja je prilikom prijema u EU bila na 51. mjestu po ocjeni Reportera bez granica, 2014. je zauzela 100. mjesto, a sada je najgore plasirana država, 111. u ovom dijelu Evrope. U toj zemlji glavni problem po slobodu medija i izražavanja predstavlja sprega medija, političara i oligarha, a ne napadi na novinare ili medije. Mađarska je pala nisko jer su uglavnom pod političko-finansijskim pritiscima i gubljenjem oglašivača nezavisni mediji van Budimpešte gasili za šta se krivi autoritativna vlast Viktora Orbana.

Prema ovogodišnjem izvještaju Reportera bez granica, po indeksu medijskih sloboda Crna Gora se nalazi na 103. mjestu od 180 posmatranih zemalja i u odnosu na ostale zemlje bivše Jugoslavije samo je bila bolje plasirana od Makedonije koja je na 109. mjestu.

Ubice u zatvoru, Malta još čeka istinu

Đukanović, kada govori o iskustvim sa napadima na novinare koja su bila predmet ozbiljne pažnje evropske javnosti, vjerovatno misli na ubistva malteške novinarke Dafni Karuane Galicije iz oktobra prošle godine i slovačkog novinara i istražitelja Jana Kucjaka i njegove vjerenice u februaru ove godine.

Iako civilno društvo i opozicija u tim zemljama iznose ozbiljne sumnje da će vlasti otkriti ko su počinioci i nalagodavci, ne može reći da su tako vođene istrage dočekane “normalno” u tim zemljama.

Stanje na Malti "Njujork tajms" je prije nekoliko sedmica prikazao naslovom “Ubice su u zatvoru, ali ko je nalogodavac ubistva novinarke? Malta još čeka istinu”.

Malteška policija je dva mjeseca nakon ubistva novinarke, uhapsila osam malteških državljana sa debelim kriminalnim dosijeima od kojih su sada u zatvoru ostala trojica koja negiraju krivicu.

Među optužbama koje je porodica žrtve prenijela istražiteljima je podatak da je ministar ekonomije Kristijan Kardona bio redovni gost dvojice osumnjičenih i kafića koji se povezuje sa tom grupom.

Dafne je o Kordonau pisala više članaka, a na sudu je izgubila posljednji spor protiv ministra koji je tužio zbog navoda da je bio gost bordela u Njemačkoj prilikom zvanične posjete toj zemlji,

EU je u ovom slučaju iskoristila jedini mehanizam koji ima u odnosu na članice kada je u pitanju sloboda medija - javni poziv Malti da privede pravdi ubice Dafni koja je optuživala lidere te male ostrvske zemlje, uključujuči i premijera Džozefa Muskatu, da profitiraju od globalne korupcije. Takođe, Evropski parlament (EP) u novembru prošle godine pozvao je EK da ispita da li se Malta pridržava vladavine prava, što je uvod za suspenziju prava glasa na ministarskim sastancima, i izrazio ozbiljnu zabrinutost u vezi sa nezavisnošću policije i međunarodnog pranja novca.

U Slovačkoj pala vlada, ubice i nalagodavci još nepoznati

Istraga u Slovačkoj još ne daje rezultare, ali je ubistvo Kuciaka i njegove vjerenice dovelo do brzog pada Vlade Roberta Frica. Policija i tužilaštvo u Slovačkoj polazi od toga da je mladi par likvidiran zbog istraživačkih tema na kojima je Kucijak radio za portal "aktuality.sk" o mahinacijama, poreskim utajama i prožimanju slovačke države i organizovanog kriminala.

U posljednjem članku koji je objavljen posthumno, Kucijak je pisao o mahinacijama sa isplatama evropskih dotacija Italijanima povezanim sa kalabrijskom mafijom, a bivša ljubavnica jednog od njih bila je do ubistva novinara asistent premijera Fica.

Zbog toga je na ulice slovačkih gradova izašlo nekoliko desetina hiljada građana što su najmasovniji protesti u toj državi od pada Berlinskog zida. To je prvo dovelo do ostavke ministra kulture iz moralnih razloga, zatim je pao i ministar policije da bi na kraju i premijer Frico podnio ostavku u strahu od izbora čijim je raspisivanjem, u trenutku kada je popularnost vladajuće koalicije žestoko padala, zaprijetio predsjednik Andej Kiska. On je tada naveo da prije svega treba “obnoviti povjerenje ljudi u vlastitu državu”.

