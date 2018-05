Evropo, dokle?

Najoštrije osude i zahtjev za brzom i efikasnom istragom, izrazi su kojima su najviši državni zvaničnici, ali i diplomate, prethodnih godina reagovali na napade na novinare u Crnoj Gori, ali je u većini slučajeva ostalo na tome.

I nakon što je na Oliveru Lakić pucano ispred njenog ulaza, sa najviših adresa čule su se slične poruke.

Premijer Duško Marković najoštrije je osudio napad, navodeći da je “sloboda medija i neometan rad novinara temeljno opredjeljenje Vlade”. “Od nadležnih zahtijevam brzu i efikasnu istragu kojom će biti otkriveni motivi napada, napadači i njihovi eventualni saučesnici i nalogodavci”, prenijela je Vlada premijerovu izjavu neposredno nakon napada.

Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić je obećao da će MUP “preduzeti sve zakonom propisane aktivnosti da se rasvijetli slučaj i izvršilac privede pravdi”.

I njegov prethodnik Ivan Brajović je nakon prvog napada na Lakićevu i paljenja jednog od nekoliko vozila “Vijesti” 2011. godine, izrazio je očekivanje da će Uprava policije brzo otkriti počinioca.

​Brajović je i juče, sada za pozicije predsjednika Skupštine, ponovo izrazio “očekivanje da će nadleženi državni organi u najkraćem roku rasvjetliti ovaj slučaj”.

Direktor “Vijesti” Željko Ivanović rekao je juče da je” ovo 25. fizički napad na novinare “Vijesti” i na imovinu, nakon 25. izjave šefa režima Đukanovića protiv ‘Vijesti’, kojom je nacrtao metu na naše čelo i otvorio novu sezonu lova na naše novinare i urednike”.

Regionalna mreža “Safejournalist” objavila je na sajtu da su od 2014. u Crnoj Gori registrovana 32 napada na novinare, dok su podaci HRA drugačiji - do 2016. registrovana su 52 napada.

Nakon postavljanja eksploziva ispod prozora urednika “Vijesti” 2013, koji je bio kada i napad na policijskog zvaničnika u Baru, tadašnji premijer Milo Đukanović je rekao da će “policija i tužilaštvo morati da pored deklarativne opredijeljenosti dokažu i kompetentnost da se suočavaju sa ovim problemima ili će biti, naravno, mijenjani”. Umjesto njihove odgovornosti, on je kasnije, više puta iznosio grube uvrede na račun “Vijesti”, nakon kojih bi uglavnom uslijedili napadi.

Njemački Dojče vele juče je podsjetio da je poslije napada na Lakićevu započelo ritualno zaklinjanje policije i vlasti da će učiniti sve da pronađu počinioce, ali da je veći dio kritičke javnosti u Crnoj Gori potpuno izgubio povjerenje u političku volju da se stane na put nekažnjivosti napada.” Evropska unija je praksom žmurenja na jedno oko zbog Đukanovićevog prozapadnog kursa u očima mnogih nezavisnih novinara - saučesnik”, navodi medij, citirajući i riječi Željka Ivanovića:

“Sada neka gospođa Mogerini dočeka Đukanovića u Briselu, neka ga jako zagrli i mnogo pohvali za njegove evropske vrijednosti i stremljenja, i za progres koji je Montenegro postigao u EU-integracijama. Dakle, sve dok briselski šefovi budu svodili svoje reakcije i djelovanje na izjave saučešća medijima i izražavanje nade da će ‘nadležni organi pronaći napadače i nalagodavce’, nezavisni mediji i novinari će biti glineni golubovi i legitimne mete.”

Nakon ranijeg napada na Lakićevu, paljenja vozila, napada na Softića... oglasile su se ambasade, inostrane institucije i asocijacija u kojima se traži da se slučaj hitno razriješi i da se pokrene postupak protiv napadača.

“Evropska unija najoštrije osuđuje napad na novinarku Oliveru Lakić. Očekujemo da nadležni državni organi istraže slučaj i bez odlaganja pokrenu postupak protiv počinilaca ovog neprihvatljivog napada. Podsjećamo da je očuvanje slobode medija jedan od osnovnih principa Evropske unije i jedan od ključnih prioriteta za Crnu Goru kao zemlju kandidata”, objavila je Delegacija EU nakon prvog napada na Lakićevu 2012.

“Vijesti” čekaju odgovor od Delegacije EU na jučerašnja pitanja da li, osim izvještavanja o napadima na novinare i upozorenja da takvi slučajevi ne doprinose demokratiji, imaju efikasniji mehanizam da utiču na Vladu i državne zvaničnike da na pravi način istraže napade na slobodu medija.

Čekamo i odgovor na pitanje da li će zbog napada na medije, a sloboda medija je jedan od bitnijih kriterijuma za pregovaračko poglavlje 23, aktivirati klauzulu balansa.

“Vijesti” čekaju odgovor i od Ambasade SAD, zašto nije odgovorila na ranija pitanja u vezi sa izjavom Mila Đukanovića, kada je tokom predsjedničke kampanje opužio “Vijesti” da “fašističke ideje” jer pišu o poslovima njegovog sina.

Ambasadu SAD smo juče pitali i da li to diplomatsko predstavništvo ima efikasniji mehanizam da zaštiti crnogorske novinare.

Izvršna direktorica MANS-a Vanja Ćalović Marković kazala je da je Crna Gora jedina evropska zemlja u kojoj juče glavna vijest nije obilježavanje trijumfa demokratskih vrijednosti (oslobođenje Evrope od fašizma), već brutalni napad na novinarku: “Napadi na novinare su postali uobičajena pojava u Crnoj Gori koja više nikoga ne iznenađuje. Scenario je unaprijed poznat: policija će u najboljem slučaju pronaći izvšioce, ali ne i nalogodavce, a zvaničnici iznose uobičajene floskule, bez pominjanja bilo čije odgovornosti. Jedina nepoznanica je: ko je sljedeći? I da li će biti ubijen, ranjen ili ‘samo’ prebijen”, dodaje Ćalović Marković.

Američki fond MDIF i austrijska grupacija Štirija, koji su suvlasnici “Vijesti”, oštro su osudili napad na Oliveru Lakić, navodeći da je on ozbiljna prijetnja nezavisnim medijima u Crnoj Gori. “To je poruka da bi stvari mogle da imaju smrtni ishod sljedećeg puta, i međunarodna zajednica i lokalne vlasti moraju da shvate to upozorenje ozbiljno”, kazao je Harlan Mandel, izvršni direktor MDIF.

On je podsjetio da su prije manje od mjesec dana upozorili da visoko zapaljiva retorika Đukanovića, uoči aprilskih izbora, legitimiše fizičke napade na na novinare.

Iz DPS-a osudili su napad na Lakićevu, ali i “pokušaj tendenciozne politizacije ovog i sličnih slučajeva”, koji kako su saopštili, ne doprinosi radu istražnih organa i “predstavlja banalno politikanstvo”.

Tvrde da će inicirati izmjene propisa kojima bi se strože sankcionisali fizički napadi na “poslanike javne riječi”.

Generalni sekretar Savjeta Evrope Torbjorn Jagland kazao je da je “šokiran i potišten” vijestima o još jednom napadu na novinare u Crnoj Gori. “Ovo je ključna briga za SE i moramo učiniti sve kako bi zaustavili ovaj opasan trend”, navodi se u saopštenju generalnog sekretara.

Predstavnik OEBS-a za slobodu medija Harlem Desir i šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Maryse Daviet osudili su napad na novinarku “Vijesti”: “Svi napori treba da se ulože kako bi se identifikovali i krivično gonili oni koji su odgovorni za ovaj užasni napad, a počinitelji ovog zločina moraju se suočiti s pravdom. Ne smije biti nekažnjivosti”, istakao je Desir.

Napad na Oliveru Lakić izgleda kao posljednje upozorenje pred njenu likvidaciju, ocijenila je izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Tea Gorjanc Prelević.

“Prethodni napad i više prijetnji koje je lakić primila nisu do kraja rasvijetljeni i kažnjeni, niti je ikada istražena glavna tema o kojoj je pisala - ilegalna proizvodnja i šverc cigareta u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Oni su pozvali predstavnike EU da ne dozvole da u njihovu zajednicu uđe država u kojoj se ne istražuju ilegalna proizvodnja i šverc cigareta i u kojoj se napadaju i zastrašuju novinari koji o tome postavljaju pitanja.

Društvo profesionalnih novinara, Udruženje novinara i Sindikat medija upozorili su na ugroženu bezbjednost novinara, koji nemaju uslove za slobodno izvještavanje.

Uz brojne NVO organizacije i partije, ranjavanje Olivere Lakić su juče osudili, između ostalih, i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, ombudsman Šućko Baković...

Sa protesta ispred Vlade: Da li društvo klizi u bezdan?

Više stotina novinara, civilnih aktivista i opozicionih zvaničnika protestovalo je juče ispred zgrade Vlade, tražeći rješenje ovog i prethodnih napada.

Direktor “Vijesti” Željko Ivanović kazao je da je, nakon napada na Lakićevu, zabrinut, ne samo za kolege i taj medij, već za društvo.

„Mislim da ovo društvo klizi u jednu rupu i bezdan i ne vidim snagu ni kredibilitet kod prestavnika vlasti i institucija da se uhvate u koštac sa tim problemima i okrenu taj točak u nekom drugom pravcu“, istakao je Ivanović.

On se, kazao je, ne može nadati nečem pozitivnom, naročito nakon svega što se desilo poslije prethodnog napada na Lakićevu. Prema njegovim riječima, “nema drugog motiva osim njenog i pisanja Vijesti i izjave Mila Đukanovića da su “Vijesti” fašistički medij”. On je kazao da ambijent koji je stvorio Đukanović i njegovi sljedbenici najbolje pokazuje da pojedini mediji nijesu u utorak objavili ni informaciju da je na nekoga pucano ispred ulaza, a kamoli da je riječ o novinarki “Vijesti”. “Ružičasta TV” vijest o ranjavanju Lakićeve nije objavila to veče. Penijeli su juče iz drugih medija informacije zvaničnika o slučaju, a kada je DPS poslao saopštenje, zvanični stav vladajuće partije objavljen je na naslovnoj strani.

Pažin: Izjave poput Đukanovićeve ne doprinose ambijentu za profesionalizam medija

Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić kazao je prilikom posjete redakcije “Vijesti” da je Uprava policije angažovala sve kapacitete kako bi se otkrio motiv izvršioca napada na Lakićevu.

“Provjeravaju se operativni podaci i video nadzori i u ovom trenutku možemo reći da očekujemo da ćemo postići rezultate”, rekao je Nuhodžić.

Na pitanje hoće li istraživati ono što je pisala koleginica Lakić, Nuhodžić je kazao da će se u fokusu istrage svi pojedinci i sve ono što je predmet pisanja provjeravati kao eventualni napad na novinarku. “A ova posljednja pisanja, mislite vjerovatno na šverc duvana, taj predmet je kod tužilaštva, a policija će sve ono što bude potrebno Specijalnom tužilaštvu za kvalitetnu istragu pripremiti i učiniti dostupnim bez ikakve rezerve”, rekao je.

Nuhodžić je sa ministrom pravde Zoranom Pažinom posjetio redakciju “Vijesti”.

Upitan zašto se niko iz Vlade nije pojavio na protestu, organizovanom u znak podrške koleginici Lakić, Nuhodžić je rekao da su on i Pažin bili u redakciji i da su ostale kolege “vjerovatno imale neke obaveze”. Kazao je da to ne može komentarisati, jer ne zna da li je bilo vremena i prostora da se pojave na skupu.

“Vlada i svi njeni članovi osuđuju ovo što se desilo. Ovo je zaista slučaj koji ne može niko da ne osudi”, rekao je Nuhodžić.

On je poručio i da će MUP da uradi sve što je moguće i što je u njihovoj nadležnosti kako bi se zaštitila Lakićeva i novinari.

Nuhodžić je kazao da će raditi na procjeni sigurnosti novinara i insistirati na oštrim kaznama za počinioce napada.

Ministar pravde Zoran Pažin ocijenio je da je opravdano očekivanje čitavog društva da ovaj slučaj bude rasvijetljen u najkraćem roku.

“Nema dileme da najveću odgovornost za buduća dešavanja treba da snose organi krivičnog gonjenja - Uprava policije, tužilaštvo, ne manje i Agencija za nacionalnu bezbjednost, jer je ovo parekselans pitanje ugrožavanja nacionalne bezbjednosti. Svaki atak na medije je atak na demokratiju”, rekao je Pažin.

Na pitanje da li kao posljedicu napada vidi i to što je Đukanović “Vijesti” nazvao fašistima, Pažin je rekao da “nasprosto ne želi da tu izjavu, datu u predizbornoj kampanji i kroz jednu vrstu političke retorike, tumači u tom kontekstu”.

Međutim, kazao je da “jake izjave, kao ova što navodite, ne doprinose ambijentu u kome bi profesionalizam medija dobio na značaju i bio zamajac društvu da na sve one izazove koji postoje u društvu odgovore na pravi način”.

Napad bacio sjenku na demokratske vrijednosti

Šef Delegacije EU u Crnoj Gori Aivo Orav kazao je juče da slavlje povodom Dana Evrope ne može biti kompletno zbog napada na novinarku Oliveru Lakić.

“Danas slavimo mir, jedinstvo, demokratiju i napredak. Danas slavimo naše zajedničke vrijednosti i uvjerenja u demokratiju, slobodu i ljudsko dostojanstvo. Nažalost ovaj dan, danas, ne možemo slaviti u potpunosti jer se sinoć dogodio brutalni napad na novinarku Oliveru Lakić. Ovaj napad nije u skladu sa vrijednostima koje sam naveo. Ko god je izveo napad i iz kojih razloga moraju biti izvedeni pred lice pravde što prije moguće”, izjavio je Orav na svečanoj proslavi. “

