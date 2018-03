Fatić suspendovan u KCCG: Slao pod nož mimo pravila

Ljekar Nikola Fatić suspendovan je sa posla zbog nepoštovanja protokola u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG). On je, prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, namjeravao da operiše pacijentkinju bez odobrenja dežurnog hirurga, pripreme i neohodnih medicinskih pretraga.

Iz KCCG su zvanično potvrdili “Vijestima” da je Fatić “udaljen sa posla zbog teže povrede radne obaveze do okončanja disciplinskog postupka koji se u toj ustanovi vodi protiv njega”.

On tvrdi da o tome nije zvanično obaviješten, i da je u pitanju pritisak na njega.

Više nezvaničnih izvora “Vijestima” ispričalo je da je povod za disciplinsko gonjenje Fatića to što je prošlog petka, kasno uveče, do operacione sale doveo pacijentkinju bez odobrenja dežurnog hirurga Aleksandra Filipovića.

“Dežurni hirurg sastavlja ekipu i odobrava operaciju. Fatić ovo ne čini prvi put. I ranije se dešavalo da tek ujutru dežurni hirurg sazna da je neki pacijent tokom noći operisan, mimo njegovog odobrenja”, ispričao je sagovornik “Vijestima”.

Nezvanični izvori tvrde da je incident sa Fatićem samo kap koja je prelila čašu jer se protiv njega već vodi nekoliko disciplinskih postupaka.

Navodno, njemu je prekjuče zabranjeno da bude u KCCG i čuvari su obaviješteni da ga ne puštaju da uđe u tu zdravstvenu ustanovu.

Fatić je juče “Vijestima” rekao da “nije na poslu” i da mu “nije uručena nikakva odluka o suspenziji”:

“Čujem neke glasine, ali tome ne pridajem značaja dok me zvanično ne obavijeste. Ukoliko je tačno da me aktuelni menadžment suspendovao, to je učinjeno nezakonito”.

Fatić je rekao da menadžmentu ovo nije prvi put da “vrši pritisak” na njega, kako bi ga uplašili i priveli “njihovom poznaniju prava”.

“Evo, i javno da im kažem, da se to nikada neće dogoditi. Njih je vrijeme pregazilo, a još i više njihovi očajni rezulati. Uzgred, sve što su pokrenuli protiv mene su i izgubili. A, ukoliko mi je zabranjen ulazak u krug KCCG, time se krše prava zagarantovana Ustavom o dostupnosti zdravstvene zaštite svim građanima”, kazao je Fatić.

Fatić je rekao da pacijentkinja nije stigla do operacione sale jer su njeno liječenje opstruirale kolege.

“Zbog propusta koji su nastupili u liječenju, danas je moj advokat podnio i zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka protiv lica koja su u tome i učestvovala”, kazao je Fatić.

U Centru za vaskularnu hirurgiju mjesecima su loši odnosi između Fatića i njegovih kolega. Načelnik te organizacione jedinice Davor Musić, u septembru prošle godine tražio je od menadžmenta da prema Fatiću preuzme konkretne mjere.

Musić je u prijavi naveo da i kolege, vaskularni hirurzi, dijele stav da je u takvom ambijentu nemoguće uspješno funkcionisati. On je menadžmentu prijavio da je 18. septembra imao verbalni i fizički incident sa Fatićem, koji je navodno njemu i kolegama priprijetio da će se “brutalno obračunati sa njima”.

Fatić je tvrdio da je kolegama govorio “brutalno ću se braniti od vas” i da Musića nije udario, već mu je, kazao je, “laganim pomjerom ruke pokazao da se udalji”.

Tražio odobrenje ili naređivao šefu?

Fatić je “Vijestima” dostavio SMS prepisku, koja, kako smatra, potvrđuje da nije bez znanja dežurnog hirurga namjeravao da operiše pacijentkinju. U poruci Filipoviću on je napisao “odobri Dobričaninu da krene u salu da mi asistira”.

Filipović mu je poslao nekoliko upitnika, da bi Fatić nakon toga odgovorio dežurnom hirurgu “završi to sa njim” i da će, ako ne može da se formira ekipa, on “konstatovati i preporučiti gdje treba da ide da se tretira pacijentkinja”.

