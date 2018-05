Fejzić: Post najkraći put do Alahove milosti

Post je najkraći put do Alahove milosti, i neposredan odziv vjernika svome Stvoritelju, poručio je reis Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić.



On je u ramazanskoj poruci vjernicima naveo da, Alahovom voljom, večeras nastupa Ramazan – najvrijedniji mjesec u godini.



"Stiže nam kao nova prilika Božije milosti umornoj savjesti čovjekovoj. A da je samo teret Palestine nad njom, pogrbljena bi tresla pred Stvoriteljom Adama i Sudnjega dana", kazao je Fejzić.



Ali, kako je naveo, oholost i samoljublje nijesu nikad znali za Boga i pravdu, niti za mir i slobodu.



"Njihove lance kidali su jednako i Mojsije, i Isus, i Muhammed, neka je mir Božiji sa njima. Ramazan nas na to podsjeća", rekao je Fejzić.



Kako je kazao, nakon dnevnog posta dolazi iftar, a nakon Ramazana dolazi Bajram. "Vrijedni li su ovi praznici svakog suzdržavanja, hvaljen neka je Onaj koji nam ih pruža".



"Dragi vjernici, post je najkraći put do Alahove milosti i neposredan odziv vjernika svome Stvoritelju. On je najsigurniji način za naše pročišćenje, zdravu percepciju svijeta oko nas i naše uloge u njemu", naveo je Fejzić.



Prema njegovim riječima, stvoreni smo da pozivamo na pravdu jednaku za sve i da se za nju borimo, da pozivamo na dobro i odvraćamo od zla.



"Neka nas Ramazan ojača u tome. Neka Stvoritelj bude uz nas i sve pravedne ljude. Neka naša djela budu od koristi nama samima, našoj užoj i široj zajednici i cijelome umetu. Neka se blagost Ramazana ogleda u nama kroz solidarnost, umjerenost, lijepu riječ i pažnju prema svima", poručio je Fejzić.



On je, u to ime, muslimankama i muslimanima u Crnoj Gori i iseljeništvu poželio lijepe i lake ramazanske dane.

