Femić opovrgao ono što je rekao na sudu

Zaštitnik imovinsko-pravnih odnosa države Risto Femić sada tvrdi da ministar prosvjete Damir Šehović nije nudio Mileni Mijović mjesto pomoćnika direktora vrtića “Đina Vrbica”, niti da izabere bilo koje radno mjesto u njegovom resoru, jer to nije u njegovoj nadležnosti.

Femić je to napisao u žalbi na presudu danilovgradskog Osnovnog suda, kojom je sutkinja Nina Radunović poništila izbor Vuka Stanišića za direktora te predškolske ustanove, ocjenjujući da je Šehović politički diskriminisao Mijovićevu.

Femić je posljednjeg dana februara, pred sutkinjom Radunović, pokušavajući da odbrani Šehovića, kazao da je ministar Mijovićevoj radna mjesta nudio nakon što je za direktora izabran drugi kandidat.

“Od strane ministra koji je vršio izbor ponuđeno joj je da radi kao zamjenik direktora te ustanove, ili da po svojoj želji izabere radno mjesto koje odgovara njenim stručnim i radnim sposobnostima u Ministarstvu prosvjete. To nije sporno, budući da je tužilja u ovom pravcu dala iskaz. Prema tome ne radi se o diskriminaciji, jer je izbor kandidata na mjesto direktora izvršen na osnovu programa razvoja ustanove dostavljenih na konkurs”, kazao je Femić tada.

U njegovoj žalbi predatoj 3. aprila, Femić međutim tvrdi suprotno - da je ocjena suda da je ministar prosvjete nudio tužilji radna mjesta po izboru, ostala u domenu pretpostavki, ali i da tu činjenicu, s obzirom na nadležnosti ministra, nije bilo potrebe ni komentarisati, a ne dokazivati suprotno.

“O ovoj okolnosti je na glavnoj raspravi od 28. februara bilo govora, sa aspekta da je tužilja navela tu okolnost, te da joj ne bi išlo u prilog dokazivanje postojanja političke diskriminacije, s obzirom na to da tvrdi da je politički diskriminisana, a sa druge strane joj se od lica koje je navodno diskriminiše nudi radno mjesto po izboru. Radi opreza, jasno je da ministar nije ni nudio to što tvrdi tužilja, niti joj je mogao to ponuditi, s obzirom na to da pomoćnika direktora ustanove, nakon sprovedenog javnog konkursa, bira direktor ustanove, a zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu prosvjete kao organu uprave, jasno je propisano Zakonom o državnim službenicima i namještenicima”, napisao je Femić u žalbi.

Sud utvrdio da je diskriminisana: Mijović Foto: Vijesti

Mijović je pred sutkinjom Radunović 23. januara ispričala da joj je ministar prosvjete nezakonito, na sastanku, nudio mjesto pomoćnika direktora vrtića ili da izabere radno mjesto u njegovom ministarstvu.

“Rekao mi je da su mi reference takve da mogu da biram radno mjesto, ali da ne mogu biti direktor i ne mogu biti na mjestu na kom se odlučuje. Pitala sam ga da li mi zakonito nudi mjesto pomoćnika direktora, jer on o tome ne odlučuje. Odgovorio je da sa svoje pozicije može sve. Kada sam odbila, predložio mi je da odem na odmor mjesec dana i izaberem radno mjesto kad se vratim. Rekla sam mu da sam htjela biti direktor vrtića, ali da mi on to nije dozvolio. Bila sam šokirana njegovom odlukom”, kazala je ona tada.

Sutkinja Radunović je u presudi donijetoj 26. marta obrazložila da je Šehović politički diskriminisao Mijovićevu, kada je u julu 2017. za direktora vrtića “Đina Vrbica” imenovao Stanišića. Ona je presudom poništila konkurs za izbor direktora, radi uklanjanja posljedica takvog postupanja države. Državi, odnosno Ministarstvu prosvjete, naložila je da o svom trošku objavi presudu u jednom od dnevnih štampanih medija koji se distribuiraju na teritoriji Crne Gore, u prvom narednom izdanju nakon pravosnažnosti presude.

Obrazložila je da prilikom odlučivanja nijesu izgubili iz vida diskreciono pravo ministra prosvjete da na osnovu čl. 80 st. 6 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju izabere direktora javne ustanove:

“Ali i u vršenju diskrecionog prava isključena je samovolja, kao način odlučivanja koji ne uvažava objektivne kriterijume”.

