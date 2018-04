Fersa gradila vjetrenjače u Crnoj Gori sa nepostojećom firmom

Firma BWP Europe Consulting, s kojom španska Fersa tvrdi da je sarađivala u poslu izgradnje vjetroelektrana na Možuri, nikada nije osnovana.

Prema dokumentu iz registra u Barseloni, u koji su Vijesti imale uvid, takva firma nikada nije registrovana u toj zemlji.

Direktorka Ferse Anabel Lopez tvrdila je ranije da je jedina firma koja je bila zadužena za dobijanje dozvola za izgradnju vjetrenjača na Možuri bila firma BWP Europe Consulting, te da Fersa ni s kim drugim nije sarađivala prije potpisivanja ugovora sa Vladom.

Ona je tada rekla i da se ne sjeća da je Fersa imala bilo kakvu saradnju sa BWP Montenegro, te da ne zna ko je bio direktor te firme.

“Mi smo ozbiljna firma, koja posluje na osnovu ugovora, da su postojala još neka lica, mi bismo znali za njih”, tvrdila je Lopez.

Nakon potvrde iz španskog registra da ta firma nikada nije osnovana, postavlja se pitanje kako je Fersa mogla potpisati ugovor sa nekim ko ne postoji i kome su otišle pare za koje oni navodno tvrde da su dali BWP Europe Consulting.

U ugovoru koji je potpisan između Ferse i BWP Europe, a u koji su Vijesti imale uvid, piše da je Fersa upravo BWP Montenegro trebalo da isplati 100.000 eura po megavatu.

S obzirom da je projektom koji je potpisan sa Vladom 2010. bilo predviđena izgradnja vjetrenjače od 46 megavati, to bi značilo da je Fersa bila u obavezi da isplati 4.600.000 eura BWP Montenegro.

Osim toga, u ugovoru piše i da je firma BWP Europe prilikom potpisivanja ugovora sa Fersom još uvijek bila u osnivanju.

Ranije se moglo čuti i da je ovakav ugovor, koji je napisan na manje od tri strane, a odnosi se na projekat vrijedan 65.000.000 eura, klasičan primjer skrivanja tokova novca.

Specijalno tužilaštvo ranije je pokrenulo izviđaj zbog sumnji u moguću korupciju državnih funkcionera u poslu izgradnje vjetroelektrana na Možuri.

U podgoričkom Osnovnom sudu se vodi spor oko duga u tom poslu.

Budvanin Vladimir Popović i Španac Carles Collu Palou su prije više od četiri godine podnijeli tužbu protiv prvih partnera Vlade u tom projektu, jer im kako tvrde nije isplaćena provizija od po 2.000.000 eura, za ugovaranje posla.

Budvanin i Španac navode da je njihov posao bio da obezbijede Fersi ovaj posao preko firme BWP Montenegro, čiji je zastupnik bila Milena Popović, kćerka dugogodišnjeg sindikalnog lidera Danila Popovića.

Ugovor o zakupu zemljišta i izgradnji VE Možura potpisan je 2010. sa konzorcijumom Fersa & Čelebić u čijem sastavu su bili španska Fersa Energias Renovables i Čelebić iz Podgorice, koji je u međuvremenu napustio posao. Prema tom ugovoru, vlasnici VE dobijaće od potrošača struje subvencije od 115 miliona eura za 12 godina rada. Taj investitor je 2015, uz saglasnost Vlade, prava i obaveza iz ugovora o zakupu prenio na novog zakupca, kompaniju Enemalta plc, čiji je većinski vlasnik Vlada Malte, a 30 odsto ima Shanghai Electric Power. Nakon toga je 90 odsto udjela u zavisnoj firmi Možura Wind Park prenijeto na kompaniju Malta Montenegro Wind Power JV Ltd. U obrazloženju Vladine odluke o saglasnosti, piše da su vlasnici te kompanije International Renewable Energy Development ltd sa Malte (70%), of šor firma Vestigo Clean Energy I ltd (20%) i Envision Energy International ltd iz Hong Konga (10 %).

Rok za završetak vjetroelektrane na Možuri istekao je u novembru prošle godine, a aneks ugovora o koncesiji još nije potpisan. U međuvremenu je, sredinom ovog mjeseca, postavljena i prva vjetrenjača na brdu Možura, od planirane 23.

