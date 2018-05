Fersa platila prvu ratu do sada nepoznatoj firmi

Španska Fersa isplatila je nešto više od pola miliona eura firmi Blue Wind Perfect Energy, u martu 2008. godine, dvije godine prije potpisivanja ugovora sa Vladom o izgradnji vjetroelektrana na Možuri.

Punomoćnici Ferse juče su na suđenju dostavili fakturu o plaćanju usluga toj španskoj firmi.

U fakturi u koju su Vijesti imale uvid, piše da je u pitanju isplata prve rate iz ugovora između društva BWP Energy i Ferse od novembra 2007. godine, te da je uplaćeno 580.000 eura.

Prema saznanjima Vijesti, osnivač Blue Wind Perfect Energy je Alex Requessens Pallerola, isti čovjek preko čije druge firme, za koju se ispostavilo da ne postoji, je Fersa ranije tvrdila da je sarađivala u poslu izgradnje vjetroelektrana na brdu između Ulcinja i Bara.

Direktorka Ferse Anabel Lopez tvrdila je ranije da je jedina firma koja je bila zadužena za dobijanje dozvola za izgradnju vjetrenjača na Možuri bila firma BWP Europe Consulting, te da Fersa ni s kim drugim nije sarađivala prije potpisivanja ugovora sa Vladom.

Takođe, u međuvremenu se ispostavilo da ta firma, s kojom španska Fersa tvrdi da je sarađivala u poslu izgradnje vjetroelektrana na Možuri, nikada nije osnovana.

Prema dokumentu iz registra u Barseloni, u koji su Vijesti imale uvid, takva firma nikada nije registrovana u toj zemlji.

U ugovoru koji je potpisan između Ferse i BWP Europe, a u koji su Vijesti imale uvid, piše da je Fersa upravo BWP Montenegro trebalo da isplati 100.000 eura po megavatu.

S obzirom na to da je projektom koji je potpisan sa Vladom 2010. bilo predviđena izgradnja vjetrenjače od 46 megavati, to bi značilo da je Fersa bila u obavezi da isplati 4.600.000 eura BWP Montenegro.

Osim toga, u ugovoru piše i da je firma BWP Europe prilikom potpisivanja ugovora sa Fersom još uvijek bila u osnivanju.

Ranije se moglo čuti i da je ovakav ugovor, koji je napisan na manje od tri strane, a odnosi se na projekat vrijedan 65.000.000 eura, klasičan primjer skrivanja tokova novca.

Specijalno tužilaštvo ranije je pokrenulo izviđaj zbog sumnji u moguću korupciju državnih funkcionera u poslu izgradnje vjetroelektrana na Možuri.

Ugovor o zakupu zemljišta i izgradnji VE Možura potpisan je 2010. sa konzorcijumom Fersa & Čelebić u čijem sastavu su bili španska Fersa Energias Renovables i Čelebić iz Podgorice, koji je u međuvremenu napustio posao. Prema tom ugovoru, vlasnici VE dobijaće od potrošača struje subvencije od 115 miliona eura za 12 godina rada. Taj investitor je 2015, uz saglasnost Vlade, prava i obaveze iz ugovora o zakupu prenio na novog zakupca, kompaniju Enemalta plc, čiji je većinski vlasnik Vlada Malte, a 30 odsto ima Shanghai Electric Power. Nakon toga je 90 odsto udjela u zavisnoj firmi Možura Wind Park prenijeto na kompaniju Malta Montenegro Wind Power JV Ltd. U obrazloženju Vladine odluke o saglasnosti, piše da su vlasnici te kompanije International Renewable Energy Development ltd sa Malte (70%), of šor firma Vestigo Clean Energy I ltd (20%) i Envision Energy International ltd iz Hong Konga (10 %).

Kao tužena u sporu ostaje samo Fersa

Sutkinja podgoričkog Osnovnog suda Jelena Vulović čeka potvrdu iz španskog registra da firma BWP Europe Consulting ne postoji, kako bi i oni, kao i BWP Montenegro ranije, bili skinuti sa spiska tuženih u sporu koji se u tom sudu vodi oko duga u tom poslu.

Budvanin Vladimir Popović i Španac Carles Collu Palou su prije više od četiri godine podnijeli tužbu protiv prvih partnera Vlade u tom projektu, jer im kako tvrde nije isplaćena provizija od po 2.000.000 eura, za ugovaranje posla. Budvanin i Španac navode da je njihov posao bio da obezbijede Fersi ovaj posao preko firme BWP Montenegro, čiji je zastupnik bila Milena Popović, kćerka dugogodišnjeg sindikalnog lidera Danila Popovića.

U međuvremenu se ispostavilo da je tužena firma BWP Montenegro otišla u stečaj, a da druga tužena firma BWP Europe Consalting nikada nije ni osnovana, pa će u postupku kao tužena najvjerovatnije ostati samo Fersa.

