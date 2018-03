Finansijer i osnivač OVK želi da gradi elektrane u Plavu

Kompanija “Plava Hydro Power” iz Ulcinja, koja je predala eleborat za gradnju dvije male hidroelektrane na Đuričkoj rijeci u opštini Plav, nalazi se u vlasništvu kontroverznog biznismena i političara sa Kosova Florina Krasnićija koji je bio i jedan od osnivača i glavni finansijer Oslobodilačke vojske Kosova.

Sjedište kompanije “Plava Hydro Power” je u hotelu “Dvori Balšića” u Ulcinju. Jedan odsto vlasništva ima firma “Gradnja” iz Bijelog Polja a 99 odsto posjeduje Krasnićijeva firma “Triangle General Contractors - INC” iz Dečana.

Ova Krasnićijeva firma suvlasnik je sa jedan odsto i kompanije Hydro Bistrica koja se takođe bavi izgradnjom malih hidroelektrana na sjeveru Crne Gore. Većinski vlasnik ove firme je kompaniji Synergy, u kojoj preko svoje firme KIA Montenegro udio ima i podgorički biznismen Vuk Rajković, kum i partner premijera Mila Đukanovića u kompaniji Global Montenegro.

Mještani sela oko vodotoka Đurička rijeka u Plavu - Đurička Rijeka, Jasenice i Hota, protive se izgradnji ovim malih hidroelektrana, a njihovu peticiju potpisao je 651 građanin. Oni su prošle godina od Skupštine opštine Plav tražili da ne glasa za lokalnu studija za izgradnju ovih malih elektrana jer smatraju da će one ugroziti vodotok sa kojeg se snabdijevaju vodom za piće.

Međutim, Skupština opštine je izglasala odluku koja omogućava nastavak procedure za dobijanje dozvola. Za takvu odluku glasali su odbornici SDP-a (7), BS-a (5), SNP-a (3) i DF-a (1). DPS je bio uzdržan, a dva odbornika BS-a koji su podržavali građane su napustila sjednicu. Nakon toga, protivnici gradnje su formirali inicijativni odbor na čelu sa odbornikom Albanske alternative Iberom Hotijem, koji su sakupili peticiju i traže od Opštine da promjeni odluku.

Agencija za zaštitu životne sredine protekle sedmice je saopštila da je “Plava Hydro Power” iz Ulcinja predala elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za gradnju dvije male hidroelektrana na ovom vodotoku u plavskoj opštini. Saglasnost na elaborat je posljednji dokument potreban pred dobijanje građevinske dozvole.

Krasnićijeva firma “Triangle General Contractors” na Kosovu se bavi izgradnjom malih hidroelektrana, tako da ima veliko iskustvo u tom poslu. Vlasnik je i kompanije “Kosova Steel Group”, nekadašnje “Zastavine” metalske fabrike.

Krasnići je donedavno bio i poslanik radikalnog pokreta Samoopredjeljenje u kosovskom parlamantu, sa kojima je i dalje povezan kao finansijer.

Rođen je 1964. godine. Krajem 80-ih godina prošlog vijeka bio je nastavnik matematike u Peći, ali i pripadnik albanskih nacionalističkih grupa. Kako je naveo u svojoj biografiji, kao politički disident 1988. godine bježi iz SFRJ, a u Sjedinjene Američke Države je ušao nelegalno na katolički Božić te godine tako što je u “kadilaku” prešao granicu iz Meksika.

U Njujorku je počeo da radi kao građevinski radnik - krovopokrivač, da bi kasnije i osnovao kompaniju “Triangle General Contractors” u Bruklinu.

Prema sopstvenom priznanju, tokom rata 1998/99. godine prikupio je 30 miliona dolara za kupovinu oružja u Americi za Oslobodilačku vojsku Kosova. Nakon rata vratio se na Kosovo gdje je počeo da stvara svoju poslovnu imperiju.

Od 2011. do 2015. godine bio je poslanik Samoopredjeljenja, poznat po napadima na premijera Hašima Tačija. On je za Tačija govorio da je bandit i da korupcijom uništava Kosovo, dok su iz Tačijeve partije odgovarali da se Krasnići oženio četnikušom kao i da preuveličava svoju ulogu u OVK. Krasnićijeva supruga je Amerikanka poljskog porijekla. Zbog ovih uvreda on se i sudio sa Tačijem.

Vlasnik i “Dvora Balšića”

Osim biznisa sa gradnjom malih elektrana, Krasnići u Crnoj Gori razvija i posao u hotelijerstvu.

Prema informacijama “Vijesti”, Krasnići je vlasnik hotela “Dvori Balšića” u ulcinjskom Starom gradu koji posluje u okviru kompanije “Real Estate & CO”, iako se u registru još kao vlasnik te firme vodi Gani Ruselbegović.

Krasnići je prije dvije godine organizovao svečanost u ovom hotelu gdje se predstavio kao vlasnik, što je prenio i portal na albanskom jeziku lajmi.net.

