Firma iz Srbije održava avion Ministarstva odbrane

Servis lake avijacije “Gas Aviation” iz Smederevske Palanke dao je jedinu ponudu na tender koji je Ministarstvo odbrane raspisalo u martu za servisne radove na avionu tipa “cessna 421B”, radi obezbjeđenja njegove plovidbenosti. Ponuda firme iz Srbije, koja sa PDV-om iznosi 29.996 eura, prije dva dana je formalno proglašena najpovoljnijom, aktom koji potpisuje ministar odbrane Predrag Bošković.

“Gas Servis” će u narednih godinu dana obezbjediti usluge servisiranja tog aviona i ugradnje neophodnih rezervnih djelova i potrošnog materijala. Oni će obavljati redovne servisne preglede “cessne” na vojnom aerodromu Golubovcima, odnosno u sjedištu u Smederevskoj Palanci, kada je riječ o obimnijem servisnom zahvatu koji se obavlja na 100 časova naleta aviona.

“Cessna 421B”, registarskih oznaka 4O-BRO, bio je u vlasništvu Uprave za nakretnine Crne Gore, koja ga je koristila za aerofotogrametrijska snimanja teritorije Crne Gore, do 2010. Tada je UZN, odlukom Vlade, taj dvomotorni laki mali putnički avion, ustupila Ministarstvu odbrane, kako je rečeno “za protokolarne potrebe Vojske Crne Gore”. Prema odluci, Ministarstvo odbrane je uz avion, moralo da preuzme i specijalnu kameru za snimanje terena, kao i posebno obučeno osoblje UZN za obavljanje aerofotogrametrijskih snimanja, ali se to nikada nije desilo. UZN je u međuvremenu potrošio preko 150 hiljada eura za remont aviona i preobuku vojnog osoblja za njegovo letenje i održavanje. Istovremeno, UZN je dodatno plaćao na desetine hiljada eura firmama iz inostranstva za aero-foto snimanja terena u Crnoj Gori, a koje je do prije nekoliko godina obavljala svojim avionom.

Iako je riječ o vremešnom avionu proizvedenom daleke 1972. godine, “cessna 421B” 4O-BRO koja je ustupljena Vojsci, navodno je utrošila jako malo svojih raspoloživih tehnoloških resursa, jer je avion do sada zvanično imao samo 3.790 tzv. ciklusa, odnosno ostvario nalet od ukupno manje od 3.700 sati.

