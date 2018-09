Florens odnijela dva života: Studenti iz Crne Gore na sigurnom

Studenti iz Crne Gore, koji su pošli da rade u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), a na području su pogođenom uraganom “Florens” evakuisani su i na bezbjednom se nalaze.

Kako je “Vijestima” potvrđeno na području pogođenom uraganom, radile su dvije studentkinje, koje su premještene u drugu saveznu državu, a zbog vremenske nepogode njihov boravak u SAD će trajati kraće.

“Poslodavci su im rekli da ne moraju da se vraćaju kada nepogoda prođe, jer je pitanje u kakvom će stanju biti infrastruktura i uopšte to područje, da li će biti struje i do kada. Zbog toga, njih dvije neće raditi do prvog oktobra, kako je bilo predviđeno, pa će se ranije vratiti u Crnu Goru”, kazao je rođak, jedne od djevojaka.

U Sjevernoj Karolini nalaze se i tri naša studenta, ali kako je “Vijestima” potvrđeno oni su u dijelu te savezne države, koji neće biti pogođen uraganom.

“Vijesti” su pokušale da stupe u kontakt sa M.Č., koji je sa dva studenta u tom dijelu Sjeverne Karoline, ali nije bilo moguće, jer kako je ranije objasnio rođaku, internet će im biti isključen iz predostrožnosti.

On je, kako je rođak kazao “Vijestima”, juče radio uobičajeno, odnosno život u tom dijelu te savezne države SAD se odvija normalnim tokom.

Iz Ambasade Crne Gore u Vašingtonu i generalnog konzulata u Njujorku, “Vijestima” juče nije odgovoreno da li imaju podatak koliko je naših državljana na području pogođenom uraganom, kao i gdje se nalaze.

Američki Centar za uragane upozorio je da saveznim državama Sjeverna i Južna Karolina prijete “katastrofalne” poplave poslije naleta uragana “Florens”, koji je juče ujutro stigao do tog područja.

Pojedina priobalna područja juče ujutro su već bila pod vodom, a nacionalni centar za uragane saopštio je da će vjetrovi uragana doseći i do 315 kilometara od njegovog centra, zbog čega će biti ugrožen veći dio istočne obale SAD.

Zvaničnici su saopštili da je više od 400.000 ljudi do juče napustilo priobalna područja i da je više od 4.000 ljudi potražilo utočište u skloništima.



Ove godine u SAD pošlo 1.500 studenata da radi

Direktorica agencije “Montconsult” Ljiljana Rakočević kazala je da su ove godine u SAD poslali 200 studenata iz Crne Gore, a preko drugih je pošlo još njih 1.300.

“Nijedan student što je pošao preko nas i nije u ugroženom području. Mi smo ove godine studente slali od Njujorka do Bostona, dijelu prema Kanadi”, kazala je Rakočević.

Ona je pojasnila da studente u SAD šalju još tri agencije, a da je program Work and Travel pokazao kao veoma uspješan i da su poslodavci u SAD zadovoljni sa našim studentima.

“Mi studente iz Crne Gore šaljemo već 13. godinu u SAD. Oni sami biraju državu, kao i vrstu posla koji će raditi”, kazala je Rakočević.

Kako je rekla, studenti u SAD borave od maja do oktobra, a po završetku radnog dijela programa, viza im omogućava da borave u SAD još mjesec dana turistički.

Uragan Florens odnio je prve žrtve u SAD, ženu i njenu bebu, javila je policija Vilmingtona u državi Sjevernoj Karolini.

