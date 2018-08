Foks ugostio bivšeg CIA agenta: "Optužuju ga da je htio da sruši diktatora Crne Gore"

Američki Fox news, poznat i po tome što je blizak predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu, ugostio je bivšeg operativca CIA Džozefa Asada za kojim je Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore raspisalo potjernicu.

Fox news u najavi intervjua sa Asadom navodi da se radi o čovjeku koji je godinama bio na liniji fronta u borbi protiv terora, a da ga sada Crna Gora traži pod optužbom da je kovao zavjeru da bi srušio "diktatora te države".

Dodaje se da zahtjev ostavlja Trampovoj administraciji dva izbora, da zaštiti čovjeka koji je "nebrojeno puta rizikovao život za svoju zemlju i naljuti NATO saveznika, ili da izruči čovjeka koji zna najosjetljivije tajne" Crnoj Gori, za koju navode da ima očajne rezultate u poštovanju ljudskih prava.

Asad je ponovio da je u Crnoj Gori bio da bi savjetovao političkog konsultanta (Arona Šaviva) koji je radio za opoziciju i da je to bilo još prije dvije godine.

Na pitanje zašto ga Crna Gora sada traži, Asad kaže da je to veoma lako odgovoriti i da se radi o tome da je radio za CIA deset godina, pa da su to seksi riječi, lako povezive sa zavjerom i pučom i da se tako dobija medijska pažnja.

"Ako pogledate vrijednosti NATO, i pogledate radnje države kao što je Crna Gora, one su kontradiktorne onome što i NATO i ja lično držimo veoma dragim", navodi Asad.

On smatra da NATO i američka administracija treba da podrže demokratske vrijednosti i ljudska prava, "koja smatramo svetim", i da ne dozvole Crnoj Gori da zatraži ekstradiciju njega niti bilo koga drugog koga vide kao političkog protivnika "kako bi utišali glasove koji podržavaju demokratiju".

Asad je podsjetio da je učestvovao u spašavanju hrišćana u Egiptu od Islamske države, a na ponovljeno pitanje voditelja da li smatra da SAD treba da zaštiti one koji su toliko dali toj državi, i onda kada urade nešto što se nekima ne sviđa, bivši operativac CIA navodi da je SAD dužna da bude svetionik demokratije i vladavine prava.

On poručuje da to znači da i one države koje su saveznici SAD i NATO članice moraju da poštuju ta prava i da ih treba ohrabriti u tome.

U optužnici protiv 14 osoba, tvrdi se da je Asad u ime Demokratskog fronta tražio pomoć od američke privatne bezbjednosne agencije za kontraobavještajni nadzor i izvlačenje ljudstva u vrijeme izbora.

Politički konsultant i kreator kampanje DF, Aron Šaviv tvrdi da je od Asada tražio da uradi procjenu bezbjednosti za njega i da on nije imao nikakve veze sa Demokratskim frontom.

Za krivično djelo pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine odgovaraju ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kojima se sudi u odsustvu kao i srpskim državljanima Nemanji Ristiću i Predragu Bogićeviću.

Na optuženičkoj klupi su Bratislav Dikić, lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić i Mandićev vozač Mihailo Čađenović.

Optužnicom su obuhvaćeni i srpske državljanke Kristina Hristić i Branka Milić, kao i njihovi sunarodnici - Srboljub Đorđević, Dragan Maksić i Milan Dušić.

Postupak je razdvojen protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića.

