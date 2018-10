Franović: Trebalo je da imaju obraza, morala i karaktera, Nikezić duguje pare Luci Bar

Zarija Franović, koji je juče smijenjen s mjesta izvršnog direktora Luke Bar je prije mjesec javno poručio da mu ne pada na pamet da podnese ostavku sa funkcije, a juče popodne medijima je potvrdio smjenu ocijenivši taj postupak kao "kukavički i nemoralan".

"Čuo sam da je sastanak bio u hotelu ‘Sidro’. Tamo su odradili neki sastanak. Trebalo je da imaju obraza, morala i karaktera da mi to saopšte lično. Ali nijesu ga imali godinu dana, pa ga nemaju ni sada. Iza kulisa su uradili. Postavili za direktora čovjeka koji Luci Bar duguje pare. Trebalo je da se sastanu, da zakažu dnevni red, da me pozovu da budem prisutan i da mi to u oči saopšte", naveo je Franović, a prenijeli juče mediji.

Nikezić Foto: Vijesti

Odbor direktora Luke Bar je na juče održanoj sjednici smijenio izvršnog direktora Zariju Franovića i za vršioca dužnosti (v.d) postavio Dragana Nikezića, dosadašnjeg direktora lučke ćerke firme Hotel Sidro.

