Front ne da otpremninu Lazoviću

Blokiran je zahtjev nekadašnjeg predsjednika budvanskog parlamenta Bora Lazovića za isplatu otpremnine, jer je predstavnik vladajućeg Demokratskog fronta u skupštinskom Odboru za izbor i imenovanja tražio da se preispita da li je bivši šef budvanskog DPS uopšte bio stalno zaposleni radnik lokalne samouprave.

Lazović je upravljao budvanskom skupštinom od 2012. do 2016. godine, a otpremninu je zatražio nakon što je stekao pravo za odlazak u penziju.

Pozvao se na najnoviju Odluku o utvrđivanju visine otpremnine zaposlenih u organima i službama lokalne samouprave, koju je krajem prošle godine usvojio gradonačelnik Dragan Krapović.

Zahtjev koji se našao pred članovima skupštinskog odbora stopirao je predstavnik DF-a, obrazlažući da najprije treba da se utvrdi da li Lazović ispunjava uslove predviđene opštinskom odlukom.

U toj vladajućoj partiji obrazložili su da su otpremnine propisane za lokalnog službenika i namještenika koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme u organima i službama lokalne samouprave.

Lazović je, prema istim navodima, bio imenovano lice.

Postavljen je i zahtjev da se utvrdi da li je Lazović imao zaključen radni odnos na neodređeno vrijeme, odnosno da li je bio u stalnom radnom odnosu.

Novim aktom propisano je da opštinski radnik ima pravo na otpremninu u slučaju proglašenja tehnološkim viškom i odlaska u penziju u visini od 10.000 ukoliko ima od pet do 10 godina radnog staža, 13.000 sa radnim stažom od 10 do 20 godina, 16.000 ako ima više od 20 do 30 godina radnog staža i 20.000 preko 30 godina.

Lazović je deceniju bio ključna figura u lokalnom DPS-u, a upućeni tvrde da je zahvaljujući njemu ta stranka od 2005. do 2016. samouvjereno vladala Budvom.

Upravo u to vrijeme dešavale su se brojne afere procesuirane pred Specijalnim tužilaštvom.

Članovi kriminalne grupe na čelu sa Svetozarom Marovićem, priznali su krivicu, odnosno da su oštetili budžet Opštine Budva za više miliona eura.

Iako se ime Lazovića pominjalo u brojnim aferama, i iako je od opozicije optuživan da je član te krimi grupe, nikada nije procesuiran.

