Funkcionerima rata za stan sedam puta manja nego građanima

Vlada je tokom januara i marta odobrila više stambenih kredita funkcionerima pojedinih resora, u vrijednosti od 20.000 do 40.000 eura i sa mjesečnim ratama od 30,3 do 97,22 eura.

Građanin, čiji je identitet poznat redakciji, prije dvije godine je kupio jednosoban stan i to kroz projekat “1000+”, odnosno pod povoljnijim kamatnim uslovima, a narednih 18 godina otplaćivaće kredit od 45.000 eura sa mjesečnom ratom od 293 eura.

Ova ogromna razlika u ratama koju plaćaju funkcioneri i građani, posljedica je primjene Odluke o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera iz 2014. koju je potpisao bivši premijer a sadašnji predsjednik Milo Đukanović.

Vlada koja to usvaja, odnosno njen Biro za odnose sa javnošću, nije odgovorila na pitanja “Vijesti” koji su funkcioneri od početka godine dobili novac za rješavanje stambenog pitanja, u kojim iznosima i pod kojim uslovima, već su uputili na Komisiju za rješavanje stambenih pitanja koja samo predlog dostavlja izvršnoj vlasti.

U skladu sa tom odlukom, u martu je stambeno pitanje riješeno čelnicima u Ministarstvu zdravlja - direktorici Direktorata za ekonomiku i projekte Milici Škiljević, državnom sekretaru Milovanu Vujoviću, te generalnom sekretaru ovog resora Nikoli Antoviću.

Prema podacima Agencije za sprečavanje korupcije, Škiljevićevoj je odobren kredit od 20.000 sa ratom od 64,27, Vujoviću 30.000 sa mjesečnim opterećenjem od 30,30, a Antović će 20.000 otplaćivati u mjesečnom iznosu od 60,60 eura.

Direktor Direktorata za politiku odbrane u Ministarstvu odbrane Ivica Ivanović će 40.000 otplaćivati u ratama od 40 eura, dok će njegov kolega iz resora sporta Miloš Lalević 35.000 eura otplaćivati sa mjesečnim opterećenjem od 97,22 eura.

Na ovaj način, stambeno pitanje je nedvano riješila i sutkinja Ustavnog suda Mevlida Muratović, koja će 40.000 vraćati u ratama od 73,54 eura. Muratovićeva je ovu promjenu imovinskog stanja ASK-u prijavila 5. jula.

Glas sutkinje Muratović bio je ključan prilikom odbijanja žalbe opozicionog predsjedničkog kandidata Mladena Bojanića na regularnost odluke Državne izborne komisije, povodom njegove žalbe na regularnost glasanja.

Inače, Đukanovićevom odlukom iz 2014, omogućava se funkcionerima da na kredit za rješavanje stambenog pitanja i do 80 odsto jeftinije od njegove vrijednosti na tržištu.

To je samo jedna od povoljnosti, uz vraćanje kredita na rate do 20 godina i umanjenje iznosa kredita u visini od pet odsto za svaku punu godinu staža i starosti zgrade od najmanje tri odsto a najviše do 80 odsto njegovog iznosa.

To znači da ako službenik sa 16 godina staža dobije kredit od 40.000 on treba da plati 20 odsto ili 8.000 eura.

Povoljne kredite za rješavanje stambenog pitanja u maju 2017, između ostalih dobili su i šef kabineta premijera Duška Markovića, Dragoljub Bulatović, koji će 20.000 eura otplaćivati u ratama od 35,35 i specijalni tužilac Saša Čađenović koji 18.784 eura otplaćuje u mjesečnom iznosu od 73,54.

Stanove u Univerzitetskoj zgradi ili kredite pod povoljnim uslovima Vlada je 2016, nekoliko mjeseci pred parlamentarne izbore, podijelila sudijama Ustavnog i Vrhovnog suda, tužiocima, te bivšoj ministarki rada Zorici Kovačević...

Vlada je 2016. dodijelila stanove ili stambene kredite pod povoljnim uslovima vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću, poslaniku DPS-a Obradu Mišu Stanišiću, tadašnjem direktoru Kliničkog centra Ranku Lazoviću i ambasadoru u Rumuniji Milanu Begoviću.

Stanove su dobili i ministar pravde Zoran Pažin (zamjena za veći), ministarka bez portfelja Marija Vučinović, potpredsjednik Skupštine Suljo Mustafić, savjetnik premijera Srđan Kusovac. Upravo je Kusovac, koji je šef Vladinog Biroa, rekao da se za odgovore na pitanja od prošle sedmice o stambenim kreditima „Vijesti“ obrate Komisiji.

Disproporcija i u zaradama službenika i građana

Osim što je velika razlika u ratama kredita koje otplaćuju građani i funkcioneri, značajna je razlika i u zaradama.

Prosječna plata u Crnoj Gori je 512 eura.

Škiljević, Antović i Ivanović i Lalević su 2017. zarađivali u prosjeku 1.000 eura, Vujović 1.300, a sutkinja Muratović 1.900.

Stanove im plaćaju građani

Bivši vicepremijer, koga je delegirala opozicija u Vladu izbronog povjerejenja, Milorad Mišo Vujović, tražio je da se prekine sa tom praksom. On je prije dvije godine, kada je bio u Vladi izbornog povjerenja, objavio da je te godine ukupno odobreno 64 kredita u iznosu od milion eura.

“Ti stanovi se funkcionerima obezbjeđuju na teret građana Crne Gore. Sramotno je da takvu povlasticu u stambenom zbrinjavanju imaju oni koji svoje visoke mjesečne plate i druge povlastice takođe ostvaruju na teret građana i koji ih ničim ne opravdavaju”, rekao je juče Vujović, komentarišući odluku Vlade o dodjeli stanova.

Navodi da Vlada proglašava državnom, poslovnom i službenom tajnom sve podatke koje poželi, naročito one koji bi po svojoj prirodi morali biti javni.

“Ovakva raspodjela stanova je neustavna, suprotna je ustavnom principu jednakosti građana kao i da je sam Ustavni sud trebalo da pokrene postupak ocjene odluka po kojima se dodjeljuju. Međutim, pošto i sudije Ustavnog suda dobijaju luksuzne stanove na ovaj način, iluzorno je očekivati da će taj sud objektivno odlučivati o takvoj inicijativi, a još manje da će sam pokrenuti postupak. Nemoguće je takođe očekivati da takav sud može objektivno suditi bilo kojim zakonima koje je predložila Vlada, jer upravo ta Vlada donosi odluke po kojima se vrši ovakva raspodjela stanova”, zaključuje Vujović.

