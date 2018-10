Garčević: Situacija na Balkanu vrlo ozbiljna, uticaji Rusije i Kine dodatno komplikuju stvari

Situacija na Balkanu vrlo je ozbiljna, a tradicionalno jak uticaj Rusije i jačanje uticaja Kine dodatno komplikuju stvari i zato je potrebno veće angažovanje, prije svega, Evropske unije (EU), smatra bivši ambasador Crne Gore pri NATO i OEBS-u Vesko Garčević.

Garčević je u intevjuu agenciji MINA kazao da situacija na Balkanu nikada nije bila idealna, a da je sada vrlo ozbiljna.

„Region je daleko od stabilnosti. Postoje mnogobrojna pitanja koja nas opterećuju i interesantno, kako vrijeme prolazi, ove rane ne zacjeljuju. Ideje i politički inžinjerinzi za koje mislite da su pobijeđeni i dio prošlosti, postaju ponovo popularni“, rekao je Garčević, koji sada radi kao profesor na Bostonskom univerzitetu.

On je naveo da otvorena bilateralna pitanja, kao što je pitanje Kosova i Srbije, politička nestabilnost u Bosni i Hercegovini, povratak agresivnog nacionalizna skoro svuda u regionu, ekonomska ranjivost, nedostatak demokratskog kapaciteta, čine Zapadni Balkan veoma ranjivim.

„Tradicionalno jak uticaj Rusije u regionu i jačanje uticaja Kine dodatno komplikuju stvari. Zato je potrebno jače angažovanje, prije svega, EU“, smatra Garčević.

On je kazao da posljednje provokacije na Kosovu ne treba posmatrati odvojeno od ideje o zamjeni teritorija koje su nedavno predložene u Beogradu i podržane u pojedinim političkim strukturama u Prištini.

Garčević je ocijenio da nije slučajan ni momenat, ni mjesto gdje se to odvijalo, a ni reakcije učesnika u incidentu.

„Poruka bi trebalo da bude jasna – ovaj dio Kosova će biti izvor nestabilnosti regiona sve dok ne nađemo bolje, trajnije rješenje za njega. A rješenje je predloženo. Ipak, koliko shvatam, za sporazum ne postoji širi nacionalni koncenzus na Kosovu, a izložen je kritikama u Srbiji i regionu, pa ostaje da se vidi da li je on kao takav moguć“, rekao je Garčević.

Upitan koliko je u svim tim dešavanjima značajna uloga NATO i EU, Garčević je odgovorio da je Unija već duže vrijeme okrenuta sebi.

„Ona ima brojne unutrašnje izazove i to ne samo one vezane za Bregzit i rast populzma i ekstremnog nacionalizma. EU danas više djeluje kao skup nacionalnih država nego dobro uhodani jedinstveni sistem kako je ona sebe predstavljala i doživljavala do prije nekoliko godina“, naveo je Garčević.

Prema njegovim riječima, nemogućnost da se utvrdi zajednička strategija po pitanju migranata je očit primjer.

„Na kraju se pitanje migranata želi prebaciti na zemlje Zapadnog Balkana. Trenutno stanje u EU je korak nazad za Uniju i to se održava na njenu poziciju u Evropi, njen oslabljeni uticaj u svijetu, pa i na njen uticaj na Balkanu“, kazao je Garčević.

On je ocijenio da u takvim okolnostima EU održava ideju proširenja, koja je vrlo nisko na listi prioriteta članica, kroz tehnički proces pregovaranja u kojem se trenutno nalaze Crna Gora i Srbija.

„Ona želi da ovaj proces traje što duže u čemu joj pomažu zemlje regiona koje ne sprovode reforme po dogovorenom tempu. Van toga nema mnogo pravog angažmana, a čini mi se da nedostaje i političke volje“, smatra Garčević.

On je dodao je su rezultati referenduma u Makedoniji očiti primjer toga i da nije dovoljno slati političke poruke iz Brisela i doputovati u Skopje na dan, dva.

Na pitanje koliko je aktuelna situacija pogodna za pojavu euroskepticizma u regionu, Garčević je odgovorio da euroskepticizam nije rođen na Balkanu već u samoj EU i da je vrlo prisutan među njenim građanima.

„Oni ne vjeruju EU institucijama jer ih smatraju birokratizovanim i otuđenim. Smatraju da nacionalne države mogu bolje da predstavljaju njihove interese nego čelnici EU. Zato ne treba da čudi što euroskepticizam jača i u regionu Zapadnog Balkanu“, ocijenio je Garčević.

Garčević je rekao da za raliku od EU, euroskepticizam u regionu ima drugačiju pozadinu i usmjeren je na osporavanje same ideje o članstvu i vrijednosti koje Unija promoviše.

„Takvi stavovi su, prije svega, podržani od Moskve. Ovakva anti-EU logika bi region dovela u poziciju Bjelorusije ili njoj sličnih takozvanih neutralnih država koje su pod uticajem Ruske Federacije. Zato, po meni, mi nemamo alternativu. Region mora da sprovede reforme i nađe svoje mjesto u EU“, poručio je Garčević.

Prema njegovim riječima, EU trebalo bi da osvježi svoj pristup i prilagodi ga novoj situaciji.

„Mi ne živimo u 2004., i geo-politički kontekst kada je donijeta odluka u Solunu je dramatično promijenjen“, kazao je Garčević.

On smatra da će EU proširenje dobiti novi zamah kada Njemačka i Francuska budu jasno stavile do znanja da je to pitanje i dalje visoko na njihovoj EU listi prioriteta i kada retorika bude pretočena u akciju.

„Ovo ne znači da se standardi EU kompromituju. Standardi za ulazak u EU se ne mogu mijenjati. Zemlje kandidati moraju da ispune kriterijume i tu nema pogađanja, ali EU mora da pokaže da joj je stalo do ovog dijela Evrope, na isti način kao što pokazuju Rusija ili Kina“, istakao je Gračević.

On je kazao da su potrebna veća ulaganja EU u infrastrukturne projekte i snažnije povezivanje zemalja regiona. „EU treba da bude lider u tome, a ne Kina“, poručio je Garčević.

Komentarišući rezultate referenduma u Makedoniji, Garčević ja kazao da nije toliko pratio pripreme za glasanje i da ga je mala izlaznost iznenadila.

On smatra da je motiv za neizlazak vezan za pitanje imena države, ali da je i rezultat načina na koji je kampanja vođena.

„Teško da u ovom momentu mogu da prognoziram kakve će efekte u regionu imati rezultat referenduma u Makedoniji. I u samoj Makedoniji je neizvjesno. Interesantne su i reakcije iz Evropske komisije (EK)“, rekao je Garčević.

On je kazao da ima utisak da se namjerno prenebregava činjenica da je na referendumu glasalo manje od 50 odsto upisanih birača sto je bio uslov da bio on uspio.

„Ovakve izjave ne koriste, vec snaže anti-EU i anti-zapadna osjećanja među građanima ove zemlje. Iako je referendum bio pravno neobavezujući, njegov rezulat je sigurno promijenio političku dinamiku u Makedoniji“, ocijenio je Garčević.

On je istakao da su veliki ulozi u pitanju, i da mnogi u Makedoniji vjeruju da će Vlada obezbjediti potrebnu većinu u Parlamentu.

„Za to joj nedostaje osam glasova. Ostaje neizvjesno da li će Vlada uspjeti da obezbijedi tih osam glasova koji sada pripadaju VMRO. Ako im to uspije, onda će premijer Zaev veoma ojačati, a uticaj i ugled VMRO znatno opasti. Ukoliko ne uspije, VMRO će se najvjerovatnije vratiti na vlast“, rekao je Garčević i dodao da politička nesigurnost u Makedoniji nije dobra za region.

„Ona je poželjno stanje samo za one koji žele ovo pitanje da ostane neriješeno i da Makedonija bude i dalje izgubljena u lavirintu u kojem se nalazi posljednjih godina. Osim toga, “, ocijenio je on.

Upitan da prokomentariše mogućnost podjele Kosova, koja je pominjana poslednjih mjeseci, Garčević je rekao da u postojećim okolnostima, odnosno imajući u vidu situaciju u EU, kao i kretanja u regionu, Unija spremna da se saglasi (nevoljno podrži) projekte i ideje sa Balkana, kao na primjer razmjena teritorije Kosovo - Srbija koje bi samo prije nekoliko godina odbacila.

„Brisel je spreman u ovom momentu da podrži ovakve sporazume jer to ne traži njegovo jače angažovanje“, naveo je Garčević.

On je ocijenio da sličnu poziciju imaju i Sjedinjene Američke Države (SAD) jer, kako je rekao, Balkan već godinama nije na listi prioriteta Vašingtona.

Garčević je kazao da razumije argumente predstavnika u Beogradu koji smatraju da bi takav sporazum ubrzao put Beogradu ka Briselu i stvorio preduslove za duboke reforme u Srbiji i njeno postepeno okretanje zapadu, ali da on nosi velike rizike za stabilnost regiona i relativizira postojeće granice.

„Uvjeravanja o zaštiti cjelovitosti BiH sada djeluju vrlo ubjedljivo, ali zar nijesmo do prošle godine slušali stavove iz Brisela i Vašingtona kako je podjela Kosova nemoguća?“, rekao je Garčević.

Upitan da prokomentariše poziciju Crne Gore u regionu, Garčević je kazao da dugorocno gledano, a posebno uzimajuci u obzir regionalnu nestabilnost, crnogorsko članstvo u NATO ima pozitivan efekat.

On je ocijenio da bi kao najmanja država u ovom dijelu Evrope, Crna Gora lako postala žrtva regionalnih ambicija.

Garčević je ocijenio da Crna Gora može i da treba da nastavi da igra aktivnu ulogu u regionu i gradi svoj evropski profil kao pouzdani partner u neizvjesnim vremenima.

„Članstvo u NATO samo pomaže taj pristup. Ono odvraća sve one koji bi više voljeli da je i Crna Gora zarobljena u nekom balkanskom lavirintu iz kojega bi, po njima, mogla da nas izvuče jedino bratska ruka sa istoka“, naveo je Garčević.

On je dodao da je takva politika doživjela poraz u Crnoj Gori, ali ne i u regionu, i da o tome svjedoči i referendum u Makedoniji i oduševljenje nekih lidera činjenicom da Makedonija može ostati zarobljena u postojećem stanju još mnogo godina.

Upitan kako vidi odnose Srbije i Crne Gore, posebno nakon poslednjih izjava patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja i koliko oni zavise od odnosa predsjednika dvije države Mila Đukanovića i Aleksandra Vučića, Garčević je rekao da neusmnjivo da odnos među liderima ima izuzetnog značaja na odnose među državama.

Garčević je, kao primjer, ukazao na da se loši licni odnosi između njemačke kancelarke Angele Merkel i američkog predsjednika Donalda Trampa prelamaju na odnose između SAD i Njemačke.

„I ovog puta predsjednik Vučić poziva predsjednika Đukanovića u posjetu Beogradu. Zbog odnosa između dvije države i regionalne stabilnosti ovakvi susreti su važni i dobrodošli. Ipak, do sada još nijedan predsjednik srpske vlade nije posjetio Crnu Goru. Nemojte mi reći da nije bilo poziva sa crnogorske strane da se takva posjeta učini. Ta činjenica govori sama za sebe“, rekao je Garčević.

On smatra da komentari o nedoličnom ponašanju Crne Gore koji se često čuju u Beogradu od srpskih političara ili medija u Srbiji imaju nekoliko značenja.

„Oni treba da podsjete da odnos starijeg i mlađeg brata i dalje važi uprkos činjenici da je Crna Gora postala nezavisna. Po tome je nezamislivo da mlađi partner (Crna Gora) može da ima bilo kakvu drugu nacionalnu i vanjsku politiku od one koju vodi stariji brat (Srbija)“, kazao je Garčević.

On je ocijenio da je izjava Irineja proizvod straha da bi Srpska pravoslavna crkva mogla da izgubi povlašćeni status u Crnoj Gori koji je ugrabila nakon Prvog svjetskog rata.

„Ali više od toga, olako poređenje Crne Gore sa NDH je ne samo školski primjer kako ne treba koristiti neutemeljena poređenja motivisana dnevno-političkim ciljevima, već je ova izjava u želji da oblati Crnu Goru dovela u pitanje stradanje Srba u NDH. Ako se to stradanje može porediti sa današnjom Crnom Gorom, onda ga nije ni bilo“, ocijenio je Garčević

Prema njegovim riječima, ideje i retorika iz Srbije nijesu novi, ali da je interesantan trenutak kada se sinhronizovana anti-crnogorska kampanja pojavljuje.

„Dešava se u momentu kada se otvara jedno osjetljivo i kontraverzno pitanje mogućnost razmjena teritorija sa Kosovom“, ukazao je Garčević

On je rekao da je zato poželjno da se pažnja javnosti usmjeri na nekog drugog i da se demonstrira paternalistički odnos Srbije.

„Crna Gora je, po njima, idealna za to. I izjavu koja poredi Crnu Goru sa NDH treba staviti u sličan kontekst“, rekao je Garčević.

