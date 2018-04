Glasali za Đukanovića, a neće elektranu njegovog sina

Stanovnici kolašinskog sela Lipovska Bistrica, koji mjesecima protestuju i prijete iseljenjem ako BB Hidro Blaža Đukanovića na njihovom jedinom izvoru vode izgradi malu elektranu, u nedjelju su većinom glasali za njegovog oca Mila Đukanovića, koji je dok je bio premijer sinu i potpisao koncesiju za spornu elektranu.

Mještani su nedavno zatražili od lokalne uprave i mjesni referendum, kako bi “odlučno pokazali da neće dozvoliti mlađem Đukanoviću gradnju mHE”. U razgovorima sa novinarima, činjenicu da je koncesiju potpisao njegov otac nazivali su “najočiglednijim konfliktom interesa i skandalom”. Tvrdili su da bi gradnja tog objekta značila i da treba svi da se isele, ali i da ih “država tretira kao Indijance”. Takođe, naglašavali su i da su jedinstveni protiv toga da se voda rijeke Bistrice iskoristi za mHE i sada i bilo kada u budućnosti.

Međutim, u nedjelju od 298 važećih glasačkih listića na 142 bilo je zaokruženo ime onoga, za koga su par dana ranije tvrdili da im svojim potpisom na koncesiji uništava budućnost u tom selu. Od ostalih kandidata Mladen Bojanić je dobio 131 glas, Draginja Vuksanović 21, Marko Milačić dva glasa, a po jedan Hazbija Kalač i Vasilije Miličković.

Činjenica da su u Lipovskoj Bistrici najviše povjerenja ukazali onome kandidatu koji je “stavio potpis na projekat koji znači iseljavanje iz dva sela”, prema mišljenju predsjednika MZ Petra Kekera, nije previše čudna.

“Ovaj narod, bar većina, glasa na osnovu nekog dnevnog, sitnog ‘opipljivog’ interesa. Takođe i na osnovu obećanja, koja su dnevnog karaktera. Tako to objašnjavam. Jedan dio glasa i po principu straha ili ucjene. Rezultat DPS se već godinama ne mijenja. To su sve isti glasači, bez obzira na dešavanja i širu sliku. Evo, ovog puta, nijesu uzeli u obzir ni naš zajednički seoski interes, to jest osnovne uslove za život”, kazao je Keker za “Vijesti”.

Broj glasova za Đukanovića uvećan je, smatra on i glasovima mještana Blatine i Baković, koji glasaju na istom biračkom mjestu. U tim, selima, napominje Keker, vjerovatno su imuni na probleme koji će nastati gradnjom male hidroelektrane.

Keker se nada da će njegove komšije na mjesnom referendumu ostati dosljedni svom stavu da ne daju gradnju na rijeci Bistrici, te da neće praviti kompromise.

“Ne postoji način da dozvolimo relizaciju tog projekta, jer bi on za preko 100 domaćinstava u dva sela bio poguban na više načina. Tri velika klizišta se nalaze iznad vodozahvata za mHE. Da bi bilo koja mašina došla do mjesta gdje su planirani radovi neminovno je da uništi prirodnu obaloutvrdu, što bi za nas koji smo upućeni na život pored rijeke imalo nenodaknadive posljedice”, kazali su ranije mještani.

Objašnjavali su i da bi relizacijom tog projekta ostali bez vode za piće i navodnjavanje imanja. Takođe, i da bi bila uništena prilika za razvoj eko turizma. Sasvim sigurno, sve to su, bar nakratko zaboravili birajući na predsjedničkim izborima.

Organizacija KOD je početkom marta tražila od Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) da ispita da li je u slučaju “Bistrica” kada je premijer potpisao koncesiju za malu hidroelektranu od koje će njen vlasnik a njegov sin imati imovinsku korist naplaćujući novac sa stavke “obnovljivi izvori energiji” na računima svih domaćinstava i drugih potrošača. ASK je odbila tu prijavu navodeći da je stariji Đukanović po funkciji morao potpisati sinu koncesiju.

I Bukovičani i Plavljani se bore protiv Vlade, a glasaju Mila

I mještani Gornje i Donje Bukovice kod Šavnika, koji se takođe bore protiv gradnje male hidroelektrane jer će im, kako tvrde, ugroziti egzistenciju, u nedjelju su masovno glasali za kandidata vlasti protiv koje su više puta protestovali. Od 78 glasača koji su u ova dva sela izašli na glasanje Đukanovića je zaokružilo 56.

I u selima Plava gdje je planirana izgradnja više malih elektrana, gdje su mještani skupljali peticije protiv ove odluke Vlade, protestovali, prekidali pripremne radove zbog čega su i bili hapšeni, u nedjelju su masovno dali glas Đukanoviću čija Vlade je i započela procedure za gradnju ovih elektrana “koje im uništavaju život”.

U selima gdje je predviđena gradnja mHE Završ - Đurička rijeka Đukanović je od 123 glasača dobio 100 glasova, na biračkom mjestu Jasenice - Hoti čak 57 glasova od ukupno 60 izašlih glasača, a na mjestu Meteh - Komorača 122 glasa od 136 glasačkih listića.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (5 glasova)