Glasove za Bošnjačku stranku skupljaju i po dženazama?

Član Glavnog odbora Građanskog pokreta URA, Hajruš Kalač, optužio je Islamsku zajednicu da po dženazama u Rožajama skuplja podršku za Bošnjačku stranku (BS) i Demokratsku partiju socijalista (DPS).

Kalač je juče saopštio da “nazovi vjerska lica” koja su, kako tvrdi, najveći predvodnici kampanje BS u Rožajama, svakog ko ne podrži DPS i BS karakterišu da ne može biti ni Bošnjak, ni musliman. “Bilo bi red da se pojasni narodu od vjerskih manipulatora ko to danas nije Bošnjak ili ko to danas nije pravi predstavnik Bošnjaka i Muslimana. Kako to da odjednom opet pozivaju da se DPS podrži bezuslovno”, naveo je Kalač u saopštenju.

On takođe tvrdi da je morbidna stvar to što na dženazama socijalno ugroženih slučajeva u Rožajama Islamska zajednica sa zakašnjenjem šalje jednog predstavnika islamske zajednice (imama). “Dok na dženazama imućnijih građana islamska zajednica šalje više predstavnika sa namjerom koruptivnih i iznuđivačkih aktivnosti koje idu u korist BS-a i DPS-a”, saopštio je Kalač.

Reis Islamske zajednice, Rifat Fejzić, juče nije odgovorio na poziv “Vijesti” i pitanje da li IZ na sahrane imućnijih građana šalje više predstavnika sa namjerom da prikupljaju podršku za partije Rafeta Husovića i Mila Đukanovića. Ni iz BS nisu odgovorili na pitanje da li se za njih glasovi skupljaju na sahranama.

“Prema svjedočenju mnogih Rožajaca iz dijaspore, interesna grupa Rafeta Husovića i Mila Đukanovića je u prošloj predizbornoj kampanji obilazila uspješnije rožajske Bošnjake u dijaspori radi skupljanja novčanih sredstava od nekoliko miliona eura. Dio novca interesna grupa stavi u sopstvene džepove, a dijelom novca manipulišu rožajskom sirotinjom kako bi glasala za njih”, naveo je Kalač.

Fejzića su ranije iz Bošnjačke kulturne zajednice, koju je predvodio Hazbija Kalač, optuživali da ima člansku kartu BS, ali je reis to negirao.

Kalač tvrdi da Husović skuplja novac u dijaspori

Kalač takođe tvrdi i da su se i predstavnici BS, ili kako ih on naziva, “zelenog DPS-a” ovih dana aktivirali u dijaspori. “Pa i sam predsjednik te stranke Rafet Husović, i da prikupljaju od iseljenika novac za predizborne aktivnosti i na nečastan način nagovaraju dijasporu da dođe na glasanje”, kazao je Kalač. Iz BS “Vijestima” nisu odgovorili ni na pitanje da li je Husović otišao u inostranstvo kako bi skupljao novac za kampanju i lobirao za glasove BS.





