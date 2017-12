Glavni grad raspisao tender za I i III dionicu "Jugozapadne obilaznice"

Glavni grad Podgorica raspisao je tender za realizaciju projekta saobraćajnice "Jugozapadna obilaznica", i to tender za izgradnju I i III dionice saobraćajnice "Jugozapadna obilaznica" – od magistralnog puta Podgorica-Petrovac do mosta na Morači i od mosta do puta Podgorica-Cetinje, ukupne vrijednosti 15.918.653 eura.

Obilaznica je dužine 3.621,07m, podijeljena je na tri dionice i sadrži dva objekta - most preko rijeke Morače, dužine 150m i nadvožnjak u zoni KAP-a, dužine 29,4m.

Poprečni profil saobraćajnice definisan je sa dvije kolovozne trake od po sedam metara, razdjelnim ostrvom širine 2 metra i obostranim pješačkim stazama dužine po 2 metra.

"Od prateće infrastrukture predviđena je izgradnja atmosferske kanalizacije, TK kanalizacije, javne rasvjete i vodovoda. Vodovod se na desnoj obali Moraće spaja sa novoprojektovanim vodovodom duž Cetinjskog puta, a na lijevoj obali će se spojiti sa postojećim vodovodom duž magistranog puta M-2 preko cjelovoda planiranog DUP-om “KAP”. Duž najvećeg dijela trase biće izgrađen i kolektor fekalne kanalizacije koji ide ka budućem uređaju za prečišćavanje otpadnih voda", navodi se u saopštenju Glavnog grada.

Prema tenderskoj dokumentaciji izvođač radova je dužan da izvrši radove u roku od 540 kalendarskih dana, od dana uvođenja izvođača u posao.

