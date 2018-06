Glavni grad uči lučonoše i o Soraji, roditelji uzvratili jedinicom

Crnogorska starleta Soraja Vučelić našla se u knjizi “Istorija Podgorice – hronologija događaja”, koju su najbolji podgorički osnovci na kraju školske godine dobili za odličan uspjeh postignut tokom devetogodišnjeg školovanja.

Soraja se pominje u poglavlju “Crna hronika” u kojem se navodi kako joj je 2. novembra 2015. zapaljen džip “rendž rover” u podgoričkom naselju Siti kvart.

Foto: Milica Đurović

Knjigu koja je poklonjena polumaturantima napisao je Danilo Burzan, a 2016. je izdao Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada Podgorica, na čijem je čelu Nela Savković Vukčević.

Savković Vukčević Foto: Savo Prelević

Iz Glavnog grada sinoć nijesu bili spremni da govore koliko je adekvatno da se ovakvi događaji nađu u djelu koje bi trebalo biti edukativno, dok je Burzan “Vijestima” kazao da je u knjizi navedeno više od 7.500 datuma i da ne vidi bilo šta sporno što je knjiga sa događajima iz crne hronike poklonjena učenicima.

Na pitanje da li je knjiga sa navedenim sadržajem adekvatna za djecu od 14 godina, Burzan je rekao: “Budi Bog s nama”.

“Sve su to događaji, to je faktografija, to je istorija Podgorice u datumima, a među događajima iz crne hornike ima i mnogo crnjih od onih u kojima se pominje da je zapaljen automobil Soraje Vučelić”, kazao je Burzan.

Burzan Foto: Luka Zeković

Burzan je istakao da se djeca svakodnevno susreću sa događajima iz crne hronike koje svakodnevno plasiraju mediji, a ono što je on izdvojio u knjizi mogu pročitati i u novinama.

“Moguće je da sam ja ovaj događaj prepisao od “Vijesti”... da li to znači da sve vijesti iz crne hornike treba cenzurisati?”, izjavio je Burzan i dodao da smatra da se radi o pokušaju namjerne političke diskvalifikacije.

Jedan od roditelja čije je djete dobilo “Luču”, ljekar Vladimir Dobričanin, na pisao je na Fejsbuku da su djeca bila razočarana poklonom, koji im je podijeljen 12. juna.

“Čelnici Glavnog grada, promašili ste temu, promašili ste poklon, promašili ste godine, pokušali ste da ponizite našu djecu ovim (ne)djelom, ali ove naše male ali velike lučonoše već razmišljaju svojom glavom i već imaju sud o tome šta je dobro a šta nije! Dragi gradski čelnici, ovu lekciju niste naučili, i zato vam mi, roditelji ove djece dajemo nedovoljno 1!” napisao je Dobričanin.

Sekretarijat za kulturu i sport je knjigu “Istorija Podgorice – hronologija događaja” poklonio i prošloj generaciji “Lučonoša” osnovnih škola u Podgorici.

Burzanovo djelo od 485 strana, sadrži 23 poglavlja o istoriji Podgorice, među kojima su „Opšta i politička istorija“, „Industrija, zanatstvo i poljoprivreda“, „Građevinarstvo, urbanizam i komunalije“, „Saobraćaj“, „Trgovina i finansije“, „Kultura i zabava“, „Obrazovanje i nauka“, „Zdravstvo i socijalna politika“, „Ugostiteljstvo i turizam“, „Mediji i informatika“, „Sport – klubovi, društva i objekti“, „Sport – takmičenja i rezultati“, „Crkve i vjerske zajednice“, „Društva, udruženja, NVO“, „Gosti Podgorice“, „Diplomatska predstavništva“, „Gradonačelnici“, „Dobitnici nagrada“, „Zanimljivosti“, „Crna hronika“, „Prirodne nepogode“ i „Malo statistike“.

Poglavlje “Crna hronika” je u “Istoriji Podgorice” “zauzelo” manje od 20 strana, u kojima je autor izdvojio, prema njegovom mišljenju, najvažnije događaje iz ove oblasti, koji su se odigrali u Podgorici od 1874. godine do 2016. godine.

Ranije je u medijima navedeno da je Burzan na ovom projektu radio više od četiri godine.

Burzan je dugogodišnji novinar i autor brojnih publikacija i knjiga, nekadašnji urednik Radio Titograda, Radija Crne Gore, osnivač prve crnogorske novinske agencije „Montenafaks“ i nekadašnji predsjednik Profesionalnih novinara Crne Gore. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, uključujući i priznanje za životno djelo od strane Turističke organizacije Podgorica za knjigu „Podgorički toponimi i znamenja“.

Dobričanin: Zar nisu imali za “Gorski vijenac”?

Dobričanin Foto: Savo Prelević

“Kao roditelj jednog od 372 djeteta – lučonoša, razočaran sam šta gradske vlasti stavljaju u njihove ruke i na koji način oni smatraju da ovi, ne više mališani već odgvorni dječaci i djevojčice nastavljaju svoje dalje školovanje. Volio bih da su ti isti čelnici ovoga grada bili prisutni kada smo mi, roditelji, u očima naše djece vidjeli razočaranje i tugu jer su njihovi uspjesi zaslužili mnogo više, ne u ekonomskoj vrijednosti već u suštinskoj zahvalnosti za to što su bili najbolji. Zar nisu imali sredstava za Njegošev ‘Gorski vijenac’ ili ‘Luču mikrokozma’ u nekom luksuznijem izdanju kako bi im ostala za čitav život, kako bi se svojoj djeci i unucima hvalili kakvi su đaci bili. Naravno da ne, mnogo je bilo unosnije kupiti „knjižurinu“ kako su je djeca već krstila, u kojoj nema niti jedan događaj koji trenutno njih interesuje,” napisao je na Fejsbuku Vladimir Dobričanin, ljekar i opozicioni aktivista.

