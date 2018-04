Glavni grad: URA do sada nezainteresovana za razvoj sporta, nema potrebe da to rade pred izbore

Obzirom na to da URA do sada nije uopšte bila zaineresovana za razvoj sporta u Podgorici, nije bilo potrebe da se uključuje i da navodno to čini ni pred izbore u glavnom gradu. Gradska uprava je po pitanju učešća košakaškog kluba Budućnost u Evroligi već preduzela određene aktivnosti i obaveze kako bi stvorili uslove za takmičenje Budućnosti u evropskoj košarkaškoj eliti, saopšteno je iz Glavnog grada.

Oni su podsjetili da je i premijer Duško Marković danas izjavio da Vlada Crne Gore neće žaliti sredstva i pomoćiće rekonstrukciju Sportskog centra Morača kako bi košarkaški klub Budućnost Voli igrao u Podgorici utakmice Eurolige i da za to neće biti nikakve dileme.

"Što se tiče odnosa Glavnog grada prema sportu i ulaganjima u sportsku infrastrukturu podsjećamo predsatvnike URA-e ono što građani Podgorice dobro znaju, da je gradska uprava tokom ovog mandata uložila 22 miliona eura za razvoj sporta i unapređenje sportske infrastukture, a oko pet miliona eura je izdvojeno za pojedince, klubove i sportske manifestacije", kazali su iz Glavnog grada.

"Završili smo naktrivanje vaterpolo bazena vrijednog 2,2 miliona eura i na taj način stvorili uslove za razvoj vaterpolo i plivačkih sportova u Podgorici. Osim toga, tokom ovog mandata stvorili smo uslove za razvoj i ostalih vrsta sportova, posebno kod nas najpopularnijeg, fudbala, pa smo, kroz partnerstva izgradili fudbalski kamp „FK Kom“ na Zlatici sa dva terena, dva terena „FK Mladost Lješkopolje“,rekonstruisali stadion „Trešnjica“, izgradili modernu Kuću fudbala na Starom Aerodromu, Studentsku sportsku dvoranu i kulturni centar. Izdvajanja za programske aktivnosti su za preko 50 % povećana u 2018. u odnosu na 2014. godinu. Finansiran je u posljednje četiri godine veliki broj manifestacija, a preko deset novih manifestacija su sada i na gradskom budžetu (Pješačenjem do zdravlja; Školski sportski raspust; Mini fer-play liga u fudbalu; Podgorički triatlon; Ajmo na Moraču...)", naveli su iz Glavnog grada.

Oni su dodali i da je Izgrađeno 15 novih poligona, a više desetina je u značajnoj mjeri rekonstruisano.

"U svim dijelovima grada postavljene su i 24 multifunkcionalne sprave za trening na otvorenom. U toku je rekonstrukcija male sale SC „Morača“ u salu za dvoranske sportove, što je takođe projekat vrijedan preko četiri miliona eura. Dakle, riječ je o značajnim ulaganjima kako u domenu profesionalnog, tako i rekreativnog sporta, koja pokazuju proaktivnu i odgovornu ulogu uprave Glavnog grada kada je u pitanju podrška razvoju sporta u Podgorici", zaključili su iz Glavnog grada.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)